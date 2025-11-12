پی ایم مودی کی ڈگری معاملہ: دہلی یونیورسٹی کی جانب سے اپیل دائر کرنے میں تاخیر پر ہائیکورٹ کی ناراضگی
دہلی یونیورسٹی نے عدالت کو بتایا تھاکہ اسکے پاس چھپانے کےلیے کچھ نہیں ہے لیکن وہ کسی اجنبی کے سامنے معلومات کو ظاہر نہیں کرسکتی۔
Published : November 12, 2025 at 3:29 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بنچ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی بیچلر ڈگری پر سنگل بنچ کے حکم کو چیلنج کرنے والی درخواستیں آخری تاریخ کے بعد دائر کی گئی تھیں۔ اس کے بعد، چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بنچ نے دہلی یونیورسٹی (ڈی یو) کو ہدایت دی کہ وہ معلومات کے انکشاف کے لیے اپیل دائر کرنے میں تاخیر پر اپنے اعتراضات داخل کرے۔ کیس کی اگلی سماعت 16 جنوری 2026 کو مقرر کی گئی ہے۔
عرضی گزاروں، یعنی عام آدمی پارٹی (اے اے پی) کے ایم پی سنجے سنگھ، قانون حق معلومات (آر ٹی آئی) کارکن نیرج شرما، اور ایڈوکیٹ محمد ارشاد نے سنگل بنچ کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ 25 ستمبر کو جسٹس سچن دتہ کی سربراہی والی بنچ نے سنٹرل انفارمیشن کمیشن (سی آئی سی) کے حکم کے خلاف ڈی یو کی طرف سے دائر عرضی کو اجازت دی تھی اور پی ایم مودی کی ڈگری سے متعلق معلومات کے انکشاف پر سی آئی سی کے حکم پر روک لگادی تھی۔
سنگل بنچ کے سامنے سماعت کے دوران دہلی یونیورسٹی نے کہا تھا کہ وہ ڈگری عدالت میں پیش کر سکتی ہے لیکن کسی اجنبی کو نہیں۔ ڈی یو کی نمائندگی کرنے والے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ ایک طالب علم کی ڈگری مانگی جا رہی ہے جو اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ڈی یو کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی اپنے طلباء کا ایک رجسٹر رکھتی ہے۔
درخواست گزار نے دلیل دی کہ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت کسی طالب علم کو ڈگری دینا کوئی پرائیویٹ ایکٹ نہیں ہے بلکہ عوامی معاملہ ہے۔ درخواست گزار کی نمائندگی کرنے والے وکیل شادان فراست نے کہا کہ ڈی یو، آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت ایک عوامی اتھارٹی ہے لہذا کسی شخص کی ڈگری کے بارے میں معلومات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم، دہلی یونیورسٹی نے معلومات کو نجی معلومات بتاتے ہوئے شیئر کرنے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ اس میں کوئی مفاد عامہ نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: 'پی ایم مودی کے ڈگری تنازع سے توجہ ہٹانے کی سازش'۔ سوربھ بھاردواج کے گھر پر ای ڈی کے چھاپے کے بعد آتشی کا حملہ
اس کے بعد نیرج شرما نے سی آئی سی سے رجوع کیا، جس نے ڈی یو کی انفارمیشن آفیسر میناکشی سہائے پر 25,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ کمیشن نے ڈگری سے متعلق معلومات افشا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد ڈی یو نے سی آئی سی کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔