پی ایم مودی اور کانگریس لیڈروں نے راجیو گاندھی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا
قائدین نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی 82ویں یوم پیدائش پر دلی خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : August 20, 2026 at 4:21 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر لکھا، "بھارت کے سابق وزیر اعظم جناب راجیو گاندھی کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔" لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے کہا کہ ان کے والد راجیو گاندھی کا اپنے خوابوں کے ہندوستان کی تعمیر کا عزم انہیں ہمیشہ متاثر کرتا رہے گا۔
On the occasion of his birth anniversary, paying homage to former Prime Minister of India, Shri Rajiv Gandhi.— Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2026
کھرگے، راہول گاندھی، کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی اور کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے یہاں راجیو گاندھی کو ان کی یادگار 'ویر بھومی' پر پھول چڑھائے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، کھرگے نے کہا، "آج، سدبھاؤنا دیوس پر، ہم راجیو گاندھی کو یاد کرتے ہیں، جو ایک بصیرت والے رہنما ہیں۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں میں امید پیدا کی اور ہندوستان کو 21ویں صدی کے چیلنجوں اور امکانات کے لیے تیار کرنے میں مدد کی۔" کھرگے نے کہا کہ راجیو گاندھی کی وراثت ان عظیم تبدیلیوں اور ہندوستان کے نوجوانوں کی طاقت، تکنیکی ترقی اور نئے آئیڈیاز میں ان کے اٹل اعتماد کی شکل میں زندہ ہے۔
भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और, हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार..— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 20, 2026
पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत। आपके सपनों का भारत बनाने का संकल्प हमेशा मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। pic.twitter.com/YsXEFO05Ur
کانگریس کے صدر نے کہا، "شاید راجیو جی کو بہترین خراج تحسین ہندوستان کی ہمدردی، خیر سگالی اور مفاہمت کے ابدی جذبے کو تقویت دینے کے ساتھ ساتھ فکری آزادی، اختراع اور ہمارے نوجوانوں کی امنگوں کو بھی فروغ دینا ہوگا۔" کھرگے نے کہا، "ہم ان کی یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ملک کے لیے ان کی بے پناہ شراکت کو یاد کرتے ہیں۔"
ایک اور پوسٹ میں، کانگریس کے صدر نے راجیو گاندھی کا ایک اقتباس شیئر کیا اور کہا، "راجیو گاندھی جی نے نہ صرف ہندوستان کے نوجوانوں میں مستقبل دیکھا، بلکہ اسے تشکیل دینے کی طاقت بھی۔" کھرگے نے کہا، "سدبھاونا دیوس پر، ہمیں اس نوجوان سوچ اور وژن کو یاد کرنا چاہئے، جو آج بھی ہر نئی نسل کو آگے بڑھنے، نیا سوچنے اور بڑے خواب دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔"
Today, on Sadbhavana Diwas, we remember Rajiv Gandhi, a visionary leader who awakened hope in millions and helped prepare India for the promise of the 21st century.— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 20, 2026
His legacy lives on in the transformative changes he championed and in his enduring faith in India’s youth,… pic.twitter.com/ISvFBub6Oo
ہندی میں ایک پوسٹ میں راہول گاندھی نے کہا، "ہندوستانیوں میں بھائی چارہ، ہر دل میں ہمدردی، اور ہر شہری کے لیے انصاف اور جمہوریت کے مساوی حقوق۔ پاپا، آپ کی تعلیمات میری طاقت ہیں، اور آپ کی یادیں میری ہمت ہیں۔"
لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے کہا، "آپ کے خوابوں کے ہندوستان کی تعمیر کا عزم ہمیشہ میری رہنمائی کرے گا۔" کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ ملک بھر میں نوجوانوں کی سرگرمی کو دیکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ بطور وزیر اعظم راجیو گاندھی نے ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر کو کم کیا تھا، 18 سال کے نوجوانوں کو ووٹ کا حق دیا تھا، اور فیصلہ کن طور پر ہندوستان کو آئی ٹی کے دور میں آگے بڑھایا تھا۔