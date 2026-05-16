عراق کے نئے وزیر اعظم علی فالح کاظم الزیدی کو وزیر اعظم مودی کی مبارکباد
Published : May 16, 2026 at 8:43 PM IST
نئی دہلی: نریندر مودی نے عراق کے نئے وزیر اعظم علی فالح کاظم الزیدی کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت عراق کے ساتھ اپنے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کو بے حد اہمیت دیتا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ایکس” پر اپنے پیغام میں کہاکہ “علی فالح کاظم الزیدی کو عراق کا وزیر اعظم بننے پر دلی مبارکباد۔ بھارت عراق کے ساتھ اپنے تاریخی اور دوستانہ تعلقات کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر شعبہ میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پُرعزم ہے۔”
انہوں نے مزید کہا کہ وہ عراق کے نئے وزیر اعظم کے ساتھ مل کر دونوں ممالک کی مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے کے خواہاں ہیں۔ رپورٹس کے مطابق علی فالح کاظم الزیدی ایک معروف تاجر ہیں، جو عراق میں مختلف سیاسی جماعتوں پر مشتمل “کوآرڈینیشن فریم ورک” کے درمیان طویل مشاورت کے بعد اتفاقِ رائے کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔
عراق کی پارلیمنٹ نے جمعرات کے روز ان کی حکومت کے پروگرام اور کابینہ کے ایک حصے کی منظوری دی تھی۔ عراق میں نئی حکومت کے قیام سے خطے میں سیاسی استحکام کی نئی امید پیدا ہوئی ہے۔ بھارت اور عراق کے درمیان توانائی، تجارت، تعلیم اور سفارتی شعبوں میں پہلے ہی قریبی تعلقات موجود ہیں اور نئی قیادت کے ساتھ ان تعلقات کے مزید فروغ کی توقع کی جا رہی ہے۔
بھارت عراق سے خام تیل درآمد کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے، جبکہ دونوں ممالک مختلف عالمی اور علاقائی امور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں۔ وزیراعظم مودی کے حالیہ پیغام کو دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کے تسلسل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔