پارلیمنٹ میں وزیر اعظم مودی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ، مرکزی وزرا اور این ایس اے اجیت ڈوول شریک
اجلاس میں راج ناتھ سنگھ، ایس جے شنکر، نرملا سیتا رمن اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سمیت کئی سینئر وزرا نے شرکت کی۔
Published : July 30, 2026 at 3:32 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بدھ کے روز مرکزی وزرا اور اعلیٰ حکام کے ساتھ ایک اہم اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سمیت کئی سینئر وزرا نے شرکت کی۔ اجلاس میں مرکزی وزیر جے پی نڈا، پیوش گوئل، ہردیپ سنگھ پوری، سربانند سونووال کے علاوہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری پی کے مشرا بھی موجود تھے۔
یہ اہم اجلاس ایسے وقت منعقد ہوا ہے جب پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں 20 جولائی کو "چلو پارلیمنٹ" مارچ کے دوران طلبا مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس زیادتیوں کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید تعطل برقرار ہے۔ یہ اجلاس پبلک ایگزامینیشنز (غیر منصفانہ ذرائع کی روک تھام) ترمیمی بل، 2026 کو راجیہ سبھا میں پیش کیے جانے سے قبل بھی منعقد ہوا۔ یہ بل بدھ کے روز لوک سبھا میں صوتی ووٹ کے ذریعے منظور کیا گیا تھا۔
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لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث کے دوران قائد حزب اختلاف اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے طلبا کے خلاف پولیس کارروائی کی اجازت دی، جس کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے درمیان سخت لفظی جنگ دیکھنے میں آئی۔ بعد ازاں راہل گاندھی نے نئی دہلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی امت شاہ کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر داخلہ نے پولیس کارروائی کی اجازت دی تھی تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اور اگر انہیں اس کارروائی کا علم ہی نہیں تھا تو پھر یہ ان کی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے۔