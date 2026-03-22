مغربی ایشیا کشیدگی: وزیر اعظم نریندر مودی کا اعلیٰ سطحی اجلاس، معیشت اور توانائی کے تحفظ کا جائزہ
اجلاس میں عالمی منظرنامے پر جامع بریفنگ پیش کی گئی اور مختلف وزارتوں کی جانب سے کئے جارہے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
Published : March 22, 2026 at 9:54 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کے روز کابینہ کمیٹی برائے سلامتی (سی سی ایس) کا ایک اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کیا، جس میں مغربی ایشیا میں جاری تنازع کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کے بھارت پر ممکنہ اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
اجلاس کے دوران کابینہ سکریٹری نے عالمی منظرنامے پر جامع بریفنگ پیش کی، جس میں مختلف وزارتوں اور محکموں کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات اور آئندہ کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی گئی۔ اس موقع پر زراعت، کھاد، غذائی تحفظ، پیٹرولیم، بجلی، ایم ایس ایم ایز، برآمدات، شپنگ، تجارت، مالیات اور سپلائی چین سمیت متعدد شعبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ ملک کی معاشی استحکام کو برقرار رکھا جا سکے۔
اجلاس نے اس تنازع کے عالمی معیشت پر قلیل، درمیانی اور طویل مدتی اثرات کا جائزہ لیا اور اس کے بھارت پر ممکنہ اثرات کو کم کرنے کے لیے فوری اور طویل مدتی اقدامات پر غور کیا۔ اجلاس میں خاص طور پر عوام کے لیے ضروری اشیاء کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔
حکام کے مطابق خوراک، توانائی اور ایندھن کی دستیابی پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اور مختلف ادوار کے لیے حکمت عملی ترتیب دی گئی تاکہ سپلائی میں کوئی خلل نہ آئے۔ خریف سیزن سے قبل کھاد کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا اور بتایا گیا کہ گزشتہ برسوں میں تیار کیے گئے بفر اسٹاک کی بدولت کسانوں کو بروقت کھاد فراہم کی جا سکے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھاد کی متبادل ذرائع سے فراہمی کے امکانات بھی زیر غور آئے۔
توانائی کے شعبے میں بتایا گیا کہ ملک کے پاور پلانٹس میں کوئلے کے وافر ذخائر موجود ہیں، جس کے باعث بجلی کی قلت کا کوئی فوری خدشہ نہیں ہے۔ اجلاس میں صنعتی ضروریات جیسے کیمیکلز، دواسازی اور پیٹروکیمیکلز کے لیے درآمدی ذرائع کو متنوع بنانے اور نئی برآمدی منڈیوں کی تلاش پر بھی غور کیا گیا تاکہ تجارتی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔
وزیر اعظم نے ہدایت دی کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزراء اور اعلیٰ افسران پر مشتمل خصوصی گروپس تشکیل دیے جائیں، جو مربوط انداز میں اقدامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے “پورے حکومتی نقطہ نظر” اپنانے پر زور دیا اور ریاستی حکومتوں کے ساتھ قریبی تعاون کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ضروری اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں، تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
واضح رہے کہ مغربی ایشیا میں کشیدگی 28 فروری کو اس وقت بڑھی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جس کے جواب میں ایران نے بھی کارروائیاں کیں۔ اس صورتحال کے باعث آبنائے ہرمز جیسے اہم عالمی بحری راستے پر نقل و حرکت متاثر ہوئی ہے، جہاں سے دنیا کی تقریباً 20 فیصد توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: ایل پی جی بحران: ریاستوں کو 20 فیصد زیادہ گیس ملے گی، نیا نظام 23 مارچ سے نافذ ہوگا
وزیر اعظم مودی اس دوران سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، فرانس، ملائیشیا، اسرائیل اور ایران کے رہنماؤں سے بھی رابطے میں رہے ہیں تاکہ صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکے۔ اجلاس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سمیت کئی اہم وزراء اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول بھی شریک ہوئے۔