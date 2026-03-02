پی ایم مودی نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے بیچ ہنگامی سی سی ایس میٹنگ کی صدارت کی
وزیر اعظم مودی نے اتوار کی رات دیر گئے سی سی ایس میٹنگ میں ایران اور مشرق وسطیٰ کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
Published : March 2, 2026 at 8:44 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کی رات دہلی میں کابینہ کمیٹی برائے سیکورٹی (CCS)سی سی ایس کی میٹنگ کی صدارت کی۔ یہ میٹنگ 7، لوک کلیان مارگ، وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ پر ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سی سی ایس اجلاس میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں سے پیدا ہونے والی موجودہ عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم مودی نے اپنے دو روزہ ریاستی دورے سے اتوار کی رات دہلی واپس آنے کے بعد سی سی ایس کی میٹنگ بلائی۔ اپنے دو روزہ دورے کے دوران پی ایم مودی نے راجستھان، گجرات، تمل ناڈو اور پڈوچیری کا دورہ کیا۔
سی سی ایس ملک کی سلامتی معاملات پر فیصلہ سازی کرنے والا اعلیٰ ترین ادارہ ہے۔ وزیر اعظم سی سی ایس کے چیئرمین ہیں، اور وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، اور وزیر خزانہ نرملا سیتارامن اس کے رکن ہیں۔
ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای ایران پر ایک بڑے اسرائیلی اور امریکی فضائی حملے میں مارے گئے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن اور سرکاری خبر رساں ایجنسی، اسلامی جمہوریہ نیوز ایجنسی (IRNA) نے اتوار کو علی الصبح 86 سالہ خامنہ ای کے انتقال کا اعلان کیا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس نے ایرانیوں کو اپنے ملک پر قبضہ کرنے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جب تک ضرورت ہو بھاری بمباری جاری رہے گی۔