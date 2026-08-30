پی ایم مودی نے 'من کی بات' میں کہا، 'نشہ مکت یووا-وکست بھارت' مہم پورے ملک میں زور پکڑ رہی ہے
وزیراعظم نریندر مودی نے آج 'من کی بات' کے 137ویں ایپیسوڈ میں مختلف موضوعات پر اظہارِ خیال کیا۔
Published : August 30, 2026 at 11:53 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اگست کے آخری اتوار کو 'من کی بات' ریڈیو پروگرام میں کئی اہم موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے 'نشہ مکت یووا- وکست بھارت' مہم، پی ایم سواندھی اسکیم میں 46 فیصد خواتین مستفیدین، قومی ہتھ کرگھا دن، اور 'ووکل فار لوکل' جیسے موضوعات پر بات کی۔
وزیراعظم نریندر مودی 'من کی بات' کے 137ویں ایپیسوڈ میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 'نشہ مکت یووا- وکست بھارت' یعنی نشہ سے پاک نوجوان - ترقی یافتہ بھارت مہم پورے ملک میں زور پکڑ رہی ہے۔ اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ نشہ سے پاک نوجوان، نشہ سے پاک بھارت۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس کا ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ بھارت کے نوجوانوں کی صحت، خوشی اور روشن مستقبل کے لیے ہمارا اجتماعی عزم ہے۔'
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "His effort will not only be beneficial for students of history, but it will also help us learn history in an interesting manner." https://t.co/KtXzi4ceca pic.twitter.com/MgbN368JIq— ANI (@ANI) August 30, 2026
اسی کے ساتھ وزیراعظم نے کہا کہ 'یہ مہینہ نیشنل ہینڈلوم ڈے یعن یوم قومی ہتھ کرگھا، 'بھارت چھوڑو تحریک' کی سالگرہ اور 'تقسیم کی ہولناکیوں کا یادگاری دن' کی وجہ سے خاص ہے۔ اسی کے ساتھ یومِ آزادی اور 'قومی خلائی دن' جیسے مواقع ہر شہری میں فخر کا احساس بھر دیتے ہیں—ایک ایسا احساس جسے 'ہر گھر ترنگا' مہم مزید مضبوط کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ 'وندے ماترم' کی 150 ویں سالگرہ اس سال کو اور بھی اہم بناتی ہے۔ 'سوریا پتھ ترنگا' کے ذریعے 8 کروڑ سے زیادہ ترنگا سیلفیز اپ لوڈ کی گئیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "پی ایم سواندھی اسکیم کے مستفیدین میں سے تقریباً 46 فیصد خواتین ہیں، یعنی ملک بھر میں قریب 35 لاکھ خواتین اس پہل کے ذریعے اپنے کاروبار کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ غازی آباد کی ببیتا شرما اس کی ایک بہت بہترین مثال ہیں۔ وہ پوجا پاٹھ کے سامان کا ایک چھوٹا سا اسٹال لگاتی تھیں۔ پی ایم سواندھی اسکیم کے ذریعے انہیں مالی مدد ملی۔"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " 'nasha mukt yuva for viksit bharat' campaign is currently gaining momentum across the country. its goal is clear: drug-free youth, drug-free india. many people, particularly the youth, have become a large… pic.twitter.com/qRuTBrCmwm— ANI (@ANI) August 30, 2026
انہوں نے کہا، "بنگلور کی ٹی ایس ننگمّا کی مثال بھی بہت متاثر کن ہے۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے مل کر اڈلی اور ڈوسا کا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا تھا، لیکن اسے آگے بڑھانے کے لیے انہیں سرمائے کی ضرورت تھی۔ انہیں پی ایم سوانیدھی سے بھی مدد ملی۔"
پی ایم مودی نے کہا، "جب کسی خاتون کا کاروبار بڑھتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے خاندان کا مستقبل بھی بہتر ہوتا ہے— بچوں کی تعلیم میں سدھار، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور ان کا خود اعتمادی بڑھنا۔ یہ سب خواتین کی خود مختاری کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ میں سڑک کے کنارے سامان بیچنے کا کام کرنے والی اپنی تمام بہنوں کے روشن مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " this month is special due to national handloom day, the anniversary of the quit india movement, and partition horrors remembrance day. occasions like independence day and national space day fill every… pic.twitter.com/YG04NoclHx— ANI (@ANI) August 30, 2026
پی ایم مودی نے ممبئی کے کرشنا شیشادری کے کام کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ 'آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں، کوئی بھی ایک سال منتخب کریں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت بھارت کے کس حصے پر کس کی حکومت تھی۔ یہ کام ممبئی کے کرشنا شیشادری نے کیا ہے۔' وزیراعظم نے کہا کہ 'ان کی یہ کوشش نہ صرف تاریخ کے طالب علموں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، بلکہ اس سے ہمیں دلچسپ انداز میں تاریخ سیکھنے میں بھی مدد ملے گی۔'
وہیں صفائی پر بات کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ "جب صفائی ستھرائی ہر شہری کا ذاتی عزم بن جاتی ہے، تو اس کا اثر صرف آس پاس کی صفائی تک ہی محدود نہیں رہتا—یہ پوری جگہ کی پہچان اور کردار کو بدل دیتا ہے۔ اس سال کی امرناتھ یاترا کے دوران ہم نے صفائی ستھرائی اور عوامی شرکت کی متاثر کن مثالیں دیکھیں، جہاں ہزاروں صفائی ملازمین نے مشکل راستوں پر دن رات خدمات انجام دیں۔"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " nearly 46% of the beneficiaries of the pm svanidhi scheme are women, meaning almost 35 lakh women across the country are advancing their businesses through this initiative. babita sharma from ghaziabad is a… pic.twitter.com/ONIfRLXl17— ANI (@ANI) August 30, 2026
"400 میٹرک ٹن سے زیادہ کچرا جمع کر کے اس کا تصفیہ کیا گیا، جس میں یاتریوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 16,000 سے زیادہ لوگوں نے صفائی کا حلف لیا اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کو 'ذمہ دار یاتری' کا سرٹیفکیٹ ملا۔"
وزیراعظم مودی نے کہا کہ "ہماری نوجوان خواتین کے خواب زمین سے پرے خلائے بسیط تک اڑان بھر رہے ہیں اور ہمیں اس بات پر بہت فخر ہے کہ بھارت 'مشن شکتی سیٹ' کے ذریعے دنیا بھر کی ہزاروں پرعزم لڑکیوں کو ایک ساتھ لا رہا ہے۔ یہ اہم پہل 108 ممالک کی 12,000 طالبات کو سیٹلائٹ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے اور خلائی اختراع کے شعبے میں نئی کامیابیاں حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔"
In the 137th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " during this year's amarnath yatra, we saw inspiring examples of cleanliness and public participation as thousands of sanitation workers served day and night on difficult routes. over 400 metric tons of… pic.twitter.com/2KgvW11Cz6— ANI (@ANI) August 30, 2026
انہوں نے کہا کہ "ہمارے تہوار اور جشن ہمیں اپنی روایتوں سے جوڑتے ہیں اور ساتھ آنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم کئی اہم تہوار منائیں گے۔ جنماشٹمی کا مقدس تہوار چار ستمبر کو ہے اور اسی مہینے ہم وشوکرما پوجا بھی منائیں گے—یہ ایک ایسا موقع ہے جب ہمیں اپنے آس پاس کے مقامی کاریگروں، دستکاروں اور وشوکرما ساتھیوں کا احترام کرنا چاہیے۔"
"تہواروں کے اس موسم میں، میں 'ووکل فار لوکل' کی اپنی بات پھر سے دہراتا ہوں- یہ صرف مٹی کے دیے خریدنے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے لیے جو بھی خریدیں، ہمیں یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ بھارت میں بنا ہو، کیونکہ خود کفیل ملک بننے کا راستہ بھارتی مصنوعات پر فخر کرنے سے ہی نکلتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔"
مزید پڑھیں:
کھیلو انڈیا سنواد: وزیراعظم نریندر مودی نے اولمپکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا
یو پی آئی کے 10 سال مکمل: وسعت اور رسائی ہر بھارتیوں کو فخر : وزیر اعظم مودی
مودی حکومت پچھلے دروازے سے ریزرویشن ختم کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، کھرگے
'مودی حکومت کے جانے کی الٹی گنتی شروع'، سی پی آئی ایم جنرل سکریٹری نے بتائیں یہ وجوہات
نیشنل اسپیس ڈے پر پی ایم مودی نے سائنسدانوں کو مبارکباد دی، کہا جین زی نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں