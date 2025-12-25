پی ایم مودی نے کرسمس کی مبارکباد دی، دہلی کے چرچ میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کی
وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں کو کرسمس کے دن پر گرمجوشی سے مبارکباد دیتے ہوئے امن، ہمدردی اور امید کی خواہش کی۔
Published : December 25, 2025 at 11:35 AM IST|
Updated : December 25, 2025 at 11:45 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان اور دنیا بھر میں آج (جمعرات، 25 دسمبر، 2025) کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں روشنیوں اور گھنٹیوں سے سجے گرجا گھروں میں دعاؤں کی صدا گونج رہی ہیں۔
اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے عیسائی برادری سے رابطہ کیا۔ وہ نئی دہلی کے دی کیتھیڈرل چرچ آف دی ریڈمپشن میں کرسمس کی صبح کی عبادت میں شریک ہوئے۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi attended the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption in Delhi along with a large congregation of Christians of Delhi and North India on the occassion of #Christmas2025 today.— ANI (@ANI) December 25, 2025
The service included prayers,… pic.twitter.com/0A6WnNE9yT
وزیر اعظم نریندر مودی نے کرسمس کے موقع پر لوگوں کو گرمجوشی سے مبارکباد پیش کی، ان کے لیے امن، ہمدردی اور امید کی خواہش کی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نے لکھا، "سب کو امن، ہمدردی اور امید سے بھرے کرسمس کی مبارکباد۔ امید ہے کہ یسوع مسیح کی تعلیمات ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی کو مضبوط کریں گی۔"
وزیر اعظم کے پیغام میں یسوع مسیح کی تعلیمات میں شامل محبت، خدمت اور بھائی چارے کی پائیدار اقدار اور سماجی ہم آہنگی اور باہمی احترام کو فروغ دینے میں ان کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی میں کیتھیڈرل چرچ آف دی ریڈمپشن میں شرکت کی۔
ملک بھر کے شہروں کو روشنیوں سے سجایا گیا
پی ایم مودی نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر کے شہروں کو روشنیوں، گھنٹیوں اور پھولوں کے ہاروں سے سجایا گیا ہے کیونکہ لوگ کرسمس کی خوشی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے دہلی کے کیتھیڈرل چرچ آف دی ریڈمپشن میں کرسمس کی صبح کی تقریب میں شرکت کی۔
پی ایم نریندر مودی نے ٹویٹ کیا، "دہلی کے کیتھیڈرل چرچ آف دی ریڈمپشن میں کرسمس کی صبح کی عبادت میں شرکت کی۔ یہ عبادت محبت، امن اور مہربانی کے لازوال پیغام کی عکاسی کرتی ہے۔ کرسمس کا جذبہ ہمارے معاشرے میں ہم آہنگی اور خیر سگالی کی تحریک کرے۔"
یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم
صدر دروپدی مرمو نے بھی کرسمس کے موقع پر اپنی نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے ایک پوسٹ شیئر کی۔ اپنی پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "کرسمس کے اس پرمسرت موقع پر، میں اپنے تمام ہم وطنوں، خاص طور پر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتی ہوں۔ کرسمس خوشی اور جوش و جذبے کا تہوار ہے، جو محبت اور مہربانی کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ یہ ہمیں یسوع مسیح کی طرف سے دی گئی قربانی کی یاد دلاتا ہے تاکہ ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے اس موقع کو مزید مضبوط کریں۔" آئیے معاشرے میں امن، ہم آہنگی، مساوات اور خدمت کی اقدار کو یسوع مسیح کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عزم کریں اور ایک ایسے معاشرے کی تعمیر کے لیے کام کریں جو مہربانی اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دے۔
مارکیٹ کے اسٹور فرنٹ کو سانتا کلاز کی سلاخوں، گھنٹیوں، تہواروں، آرائشی ہاروں، چمکتے ستاروں اور کرسمس کے درختوں سے سجایا گیا ہے۔ ملک تہوار کے جذبے اور خوشی سے بھرا ہوا ہے کیونکہ ہر کوئی آنے والی تعطیلات کی تیاری کر رہا ہے۔
عیسائیوں کے لیے کرسمس کی خاص اہمیت
کرسمس ہر سال 25 دسمبر کو آتا ہے اور اسے خوشی، خوشی اور مہربانی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کی پیدائش کو نشان زد کرتا ہے اور امن، محبت اور ہم آہنگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس موقع پر، خاندان کھانا بانٹنے، تحائف کا تبادلہ کرنے، کرسمس کے گانے گاتے ہیں اور سردی کے موسم میں گرمجوشی پھیلاتے ہیں۔ گرجا گھروں میں خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، ایمان اور امید کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ یہ تہوار دنیا بھر میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور عیسائیوں کے لیے اس کی خاص اہمیت ہے۔