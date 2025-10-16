وزیر اعظم مودی آندھرا پردیش کے دورے پر، ریاست میں 13,430 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے
وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح آندھرا پردیش کے کرنول پہنچے جہاں گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر اور وزیراعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے ان کا استقبال کیا۔
Published : October 16, 2025 at 12:38 PM IST
کرنول: وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح آندھرا پردیش کے دورے کے لیے کرنول کے اورواکلو ہوائی اڈے پر اترے۔ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، ریاستی وزیر نارا لوکیش اور دیگر معززین نے ان کا استقبال کیا۔
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी का राज्य में स्वागत किया। राज्यपाल एस. अब्दुल नज़ीर और राज्य मंत्री नारा लोकेश भी मौजूद रहे।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 16, 2025
प्रधानमंत्री मोदी आज कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ रुपये की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास… pic.twitter.com/pTapllrQFd
پی ایم مودی آندھرا پردیش کے لیے ترقیاتی پروجکٹس کا ایک بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ آندھرا پردیش میں 13,430 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ ریاست میں صنعت، توانائی، سڑکیں، ریلوے اور دفاع جیسے اہم شعبوں کو فروغ دیں گے۔
ریاستی وزیر اور سی ایم نائیڈو کے بیٹے نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ 'کرنول میں وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم سری سیلم مندر میں بھگوان ملیکارجن سوامی کی پوجا کریں گے اور ہمارے لوگوں کے لیے آشیرواد حاصل کریں گے۔'
Today, it is a privilege to welcome Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji to Kurnool. The Prime Minister will offer prayers at the sacred Srisailam Temple to Lord Mallikarjuna Swamy, seeking blessings for our people. He will then address a public gathering and dedicate key… pic.twitter.com/R7gcCdJCWP— Lokesh Nara (@naralokesh) October 16, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اس کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور بڑے صنعتی منصوبوں کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ وہ 13,429 کروڑ روپے کے نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے آندھرا پردیش کی ترقی کو فروغ ملے گا۔
شیڈول کے مطابق وزیر اعظم 12:05 بجے تک سری سیلم میں سری بھرامبا ملیکارجن سوامی مندر کا درشن کرنے کے بعد مودی ہیلی کاپٹر سے ننور جائیں گے، جہاں وہ راگامایوری گرین ہلز میں 'سپر جی ایس ٹی، سپر سیونگس' کے نام منعقد کیے جا رہے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران، وہ اورواکلو انڈسٹریل اسٹیٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، جس کا مقصد غیر منقسم کرنول میں صنعتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم تقریباً 4:45 بجے نئی دہلی واپس آنے سے پہلے کئی دیگر تقریبات میں شرکت کریں گے۔
مزید پڑھیں: ایناڈو ریلیف فنڈ کی جانب سے آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سیلاب متاثرین کےلئے سماجی منصوبوں کا سنگ بنیاد