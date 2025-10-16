ETV Bharat / bharat

وزیر اعظم مودی آندھرا پردیش کے دورے پر، ریاست میں 13,430 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے

وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح آندھرا پردیش کے کرنول پہنچے جہاں گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر اور وزیراعلیٰ چندرابابو نائیڈو نے ان کا استقبال کیا۔

وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرتے سی ایم چندرا بابو نائیڈو اور گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر
وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرتے سی ایم چندرا بابو نائیڈو اور گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر (Photo : x @naralokesh)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 12:38 PM IST

کرنول: وزیر اعظم نریندر مودی آج صبح آندھرا پردیش کے دورے کے لیے کرنول کے اورواکلو ہوائی اڈے پر اترے۔ آندھرا پردیش کے گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو، نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان، ریاستی وزیر نارا لوکیش اور دیگر معززین نے ان کا استقبال کیا۔

پی ایم مودی آندھرا پردیش کے لیے ترقیاتی پروجکٹس کا ایک بڑا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ آندھرا پردیش میں 13,430 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ ریاست میں صنعت، توانائی، سڑکیں، ریلوے اور دفاع جیسے اہم شعبوں کو فروغ دیں گے۔

ریاستی وزیر اور سی ایم نائیڈو کے بیٹے نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ 'کرنول میں وزیر اعظم نریندر مودی کا استقبال کرنا اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم سری سیلم مندر میں بھگوان ملیکارجن سوامی کی پوجا کریں گے اور ہمارے لوگوں کے لیے آشیرواد حاصل کریں گے۔'

انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم اس کے بعد ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے اور بڑے صنعتی منصوبوں کو قوم کے نام وقف کریں گے۔ وہ 13,429 کروڑ روپے کے نئے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ ان پروجیکٹوں سے آندھرا پردیش کی ترقی کو فروغ ملے گا۔

شیڈول کے مطابق وزیر اعظم 12:05 بجے تک سری سیلم میں سری بھرامبا ملیکارجن سوامی مندر کا درشن کرنے کے بعد مودی ہیلی کاپٹر سے ننور جائیں گے، جہاں وہ راگامایوری گرین ہلز میں 'سپر جی ایس ٹی، سپر سیونگس' کے نام منعقد کیے جا رہے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران، وہ اورواکلو انڈسٹریل اسٹیٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، جس کا مقصد غیر منقسم کرنول میں صنعتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم تقریباً 4:45 بجے نئی دہلی واپس آنے سے پہلے کئی دیگر تقریبات میں شرکت کریں گے۔

