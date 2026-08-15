مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے مفت آن لائن کوچنگ کا مودی کا اعلان، ماہرین نے عمل درآمد پر سوال اٹھا دیے
وزیراعظم کے مطابق باصلاحیت اساتذہ کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مسابقتی امتحانات کےلیے طلبا کو مفت تیاری کی سہولت فراہم کرنا ہے۔
Published : August 15, 2026 at 10:23 PM IST
نئی دہلی : وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو یومِ آزادی کے موقع پر لال قلعہ سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلبہ کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کے حکومتی منصوبے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں پر مہنگی پرائیویٹ کوچنگ کے مالی بوجھ کو کم کرنا ہے۔
مودی نے کہا کہ مسابقتی امتحانات کی تیاری کے لیے کوچنگ اب بہت سے خاندانوں کے لیے ایک اضافی مالی اور سماجی دباؤ بن چکی ہے۔ والدین کو اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو مسابقتی دوڑ میں برقرار رکھنے کے لیے مہنگے کوچنگ اداروں میں داخلہ دلانا ضروری ہے۔
یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک میں مسابقتی امتحانات کے نظام پر ایک مرتبہ پھر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ امتحانات میں بے ضابطگیوں، پیپر لیک اور مہنگے کوچنگ مراکز پر طلبا کے بڑھتے ہوئے انحصار جیسے مسائل پر تشویش پائی جاتی ہے۔ NEET-UG 2026 پیپر لیک تنازع کے بعد دہلی میں طلبہ کے احتجاج نے بھی امتحانی نظام سے متعلق ان خدشات کو نمایاں کیا ہے۔
وزیر اعظم کے مطابق حکومت ملک میں موجود ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور باصلاحیت و اہل اساتذہ کی خدمات کو استعمال کرتے ہوئے مختلف مسابقتی امتحانات کے لیے طلبہ کو مفت تیاری کی سہولت فراہم کرنا چاہتی ہے۔ اس منصوبے سے خاص طور پر چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہی علاقوں کے طلبہ کو فائدہ پہنچنے کی توقع ہے۔
ایسے طلبہ کو اس وقت بہتر کوچنگ حاصل کرنے کے لیے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں کوچنگ فیس کے علاوہ رہائش، کھانے اور سفر کے اخراجات بھی ان کے خاندانوں پر اضافی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگرچہ حکومت کے مجوزہ منصوبے سے مسابقتی امتحانات کی تیاری کے اخراجات میں کمی آسکتی ہے، تاہم تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف لیکچرز آن لائن دستیاب کرادینا تعلیمی نظام میں موجود بنیادی عدم مساوات کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔
ریاستی سطح کے کامن اسکول سسٹم، تمل ناڈو کے جنرل سکریٹری پی بی پرنس گجیندر بابو نے کہا کہ حکومت کو سب سے پہلے معیاری تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ انہوں نے اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے میں فرق، مستقل اساتذہ کی کمی اور بنیادی تعلیمی سہولیات تک غیر مساوی رسائی کو بڑے مسائل قرار دیا۔ ان کے مطابق جب اسکول کی سطح پر ہی طلبہ کو یکساں تعلیمی مواقع حاصل نہیں ہیں تو صرف داخلہ امتحانات کے لیے آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کی افادیت محدود ہوسکتی ہے۔
بابو نے ڈیجیٹل تقسیم کی جانب بھی توجہ دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشی طور پر کمزور اور ایسے طلبہ جو اپنے خاندان میں پہلی مرتبہ اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اسمارٹ فون، کمپیوٹر، بجلی اور قابلِ اعتماد انٹرنیٹ تک رسائی ایک بڑا مسئلہ ہوسکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آن لائن کوچنگ روایتی کلاس روم تدریس کا مکمل متبادل نہیں ہوسکتی اور حکومت کو تعلیم کو بنیادی حق کے طور پر مزید مضبوط بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔
دہلی کے روہنی میں واقع سی ایم شری اسکول کے پرنسپل اودھیش کمار جھا نے حکومت کے اعلان کا خیرمقدم کیا، تاہم انہوں نے بھی اس کی کامیابی کو مؤثر عمل درآمد سے مشروط قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھے معیار کی کوچنگ کی مہنگی فیس بہت سے طلبہ کو اپنے خوابوں کی تکمیل سے روک دیتی ہے، اس لیے یہ اعلان بلاشبہ خوش آئند ہے۔ تاہم ان کے مطابق اسکیم کا حقیقی فائدہ اس بات پر منحصر ہوگا کہ اسے کس معیار اور طریقے سے نافذ کیا جاتا ہے۔
غازی آباد کے سینٹ تھامس اسکولز کے چیف اکیڈمک کنسلٹنٹ کیوریاکوس وی کے نے بھی اس اقدام کا خیرمقدم کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ منصوبہ نسبتاً کم تعداد میں طلبہ کو بھی فائدہ پہنچانے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ بھی ایک مثبت قدم ہوگا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ دسویں جماعت کے بعد تعلیمی اعتبار سے باصلاحیت طلبہ کی شناخت کی جائے، انہیں اور ان کے والدین کو مناسب رہنمائی فراہم کی جائے اور اچھی شہرت رکھنے والے کوچنگ اداروں کو رعایتی فیس کے ساتھ اس منصوبے میں شامل کیا جائے۔
یہ منصوبہ خاص طور پر متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے اہم ہوسکتا ہے۔ بہت سے متوسط طبقے کے خاندان مختلف سرکاری فلاحی اسکیموں کے لیے اہل نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ کوچنگ کی بھاری فیس ان کے لیے ایک بڑا مالی بوجھ بن جاتی ہے۔ نویں جماعت کے طالب علم کی والدہ پریا ورما نے کہا کہ متوسط طبقے کے بہت سے خاندانوں کے لیے کوچنگ فیس گھر کے بجٹ میں ایک الگ اور بڑا خرچ بن جاتی ہے۔
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انہوں نے کہا کہ اگر حکومت اچھے اساتذہ، معیاری ٹیسٹ اور طلبہ کے سوالات کے حل کی سہولت مفت فراہم کرسکے تو اس سے والدین پر حقیقی طور پر مالی دباؤ کم ہوسکتا ہے۔ دہلی کے گیارہویں جماعت کے طالب علم ہرش شرما نے کہا کہ مفت آن لائن کلاسز بظاہر مفید معلوم ہوتی ہیں، لیکن طلبہ آخرکار ان کی کامیابی کا فیصلہ تدریس کے معیار کی بنیاد پر کریں گے۔ ان کے مطابق اگر آن لائن کلاسز باقاعدگی سے منعقد نہ ہوئیں یا ان کا مطالعاتی مواد نجی کوچنگ کے مقابلے میں معیاری نہ ہوا تو طلبہ اب بھی پرائیویٹ کوچنگ لینے پر مجبور محسوس کرسکتے ہیں۔