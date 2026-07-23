پیپر لیک معاملہ: پی ایم مودی کا 'فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا اعلان، کہا نوجوانوں کے مستقبل سے بڑھ کر کچھ نہیں...'
وزیراعظم مودی نے آج صبح 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔"
Published : July 23, 2026 at 10:01 AM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت میں طلبہ کے احتجاج کے بیچ ایک اہم پیش رفت میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو اس معاملے پر ایک اہم عوامی بیان دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مرکز نے پیپر لیک کرنے والوں کو فوری اور سخت سزا دینے کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وزیر اعظم مودی نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ "ہمارے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور مستقبل سے بڑھ کر کچھ بھی اہم نہیں ہے! ہم نے پیپر لیک میں ملوث افراد کے لیے تیز رفتار اور سخت سزا کو یقینی بنانے کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ متعلقہ حکام اور اہلکاروں کو اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ ہمارے اقدامات کے سلسلے کا تسلسل ہے۔ جو لوگ ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، انہیں بخشا نہیں جائے گا۔"
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
یہ بیان نئی دہلی میں پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ اور سماجی کارکنوں کے گروپ 'کاکروچ جنتا پارٹی' (سی جے پی) کی قیادت میں کئی دنوں سے جاری بڑے پیمانے پر احتجاج کے بعد سامنے آئے ہیں۔
پیپر لیک معاملوں پر سی جے پی مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی ہے، جس کا اثر پارلیمنٹ کے جاریہ مانسون سیشن پر بھی پڑا ہے۔
نئی دہلی میں ہزاروں طلبہ اور نوجوان 20 جولائی کو سڑکوں پر نکل آئے اور تب سے وہ وہیں ڈٹے ہوئے ہیں۔ پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی وجہ سے درجنوں طلبہ اور سماجی کارکنان کے زخمی ہونے کے باوجود مظاہرین دہلی کی سڑکوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
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