پی ایم مودی اور شی جن پنگ کی اہم ملاقات، اختلافات کو تنازعات میں بدلنے سے روکنے پر اتفاق
دونوں رہنماؤں نے نئی دہلی میں منعقد ہونے والی برکس اجلاس 2026 کے موقعے پر ملاقات کی۔
Published : September 13, 2026 at 7:34 AM IST
نئی دہلی: وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے نئی دہلی میں منعقدہ برکس اجلاس 2026 کے موقعے پر ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ "اختلافات کو تنازعات نہیں بننا چاہیے"۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی غیر یقینی صورت حال کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کی حالیہ کوششوں کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
دونوں ممالک کے سربراہان نے 45 منٹ تک جاری رہنے والی اس ملاقات میں سرحد کے انتظام، اقتصادی تعاون بڑھانے اور بعض عالمی مسائل پر ہم آہنگی سمیت تمام اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔
Met President Xi Jinping on the sidelines of the Delhi BRICS Summit. We reviewed the full range of India-China relations. Also conveyed best wishes for China’s BRICS Presidency that commences next year. 在德里金砖峰会期间，会见了习近平主席。 双方全面回顾了印中关系。 同时，也向中方转达了对中国明年开始担任金砖国家主席国的良好祝愿。— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
تعلقات کے لیے سرحد پر امن کو لازمی قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ "سرحدی علاقوں میں امن و امان کا قیام دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کی مسلسل ترقی کے لیے ایک بنیادی اساس ہے"۔
وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وزیر اعظم نے "اس بات پر زور دیا کہ دونوں اطراف کے لیے سرحد سے متعلقہ مسائل پر موجودہ معاہدوں اور مفاہمت پر عمل کرنا ضروری ہے"۔
دونوں رہنماؤں نے "سرحدی معاملے کے ایک منصفانہ، معقول اور باہمی طور پر قابلِ قبول حل کے لیے بھی اپنے عزم کا اظہار کیا"۔ چینی صدر شی جن پنگ، جو تقریباً سات برسوں میں بھارت کے اپنے پہلے دورے پر ہیں، کے حوالے سے چینی میڈیا نے بتایا کہ وہ گزشتہ دو برسوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، "ایک دوسرے کی حمایت کر سکتے ہیں، مشترکہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور باہمی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔"
شی جن پنگ اور مودی کے درمیان یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب دونوں ممالک سرحد پر کشیدگی کو قابو میں رکھتے ہوئے اعتماد بحال کرنے اور معاشی تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تاہم، سرحد پر دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خطرہ اب بھی تعلقات کو متاثر کر رہا ہے، جب کہ ریگولیٹری مسائل اور ویزا کی مشکلات نے معاشی روابط کو متاثر کیا ہے۔ وزارتِ خارجہ نے واضح کیا کہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کے حوالے سے "دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے تحفظات کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیا، جن میں ساختی تجارتی عدم توازن، سپلائی چین کے مسائل، اور بامعنی و قابلِ پیش گوئی مارکیٹ تک رسائی کی سہولت شامل ہے"۔
اس کے باوجود، دونوں رہنماؤں نے عوامی سطح پر روابط کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ چائنا سدرن ائیرلائنز نے سنیچر کے روز گوانگژو-نئی دہلی روٹ پر پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا، جو چھ سال قبل معطل کر دی گئی تھیں، اور یہ سلسلہ 21 ستمبر سے شروع ہو رہا ہے۔
بھارت اور چین کے درمیان تعلقات ان کی غیر متعین سرحد کے متعدد حصوں پر سرحدی تنازع کی وجہ سے پیچیدہ ہیں۔ سال 2020 میں ہونے والی گلوان جھڑپوں کے باعث تعلقات میں شدید تعطل پیدا ہو گیا تھا، جس کی بحالی کا آغاز چار سال بعد ہی ممکن ہو سکا۔
سال 2024 سے، دونوں ممالک نے علاقائی دعووں کے تناظر میں اروناچل پردیش میں حالیہ کشیدگی سمیت، وقتاً فوقتاً ہونے والے سرحدی تنازعات کے باوجود تعلقات کو مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔
بھارت اور چین کے تعلقات میں کئی پیچیدہ معاملات ہیں؛ بھارت جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے کے باعث محتاط ہے، جب کہ چین امریکہ کے ساتھ بھارت کے وسیع تر تعلقات کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
اس کے باوجود، ایران تنازع اور یوکرین جنگ میں شدت کے ساتھ ساتھ امریکی ٹیرف نے تعلقات کو بہتر بنانے کی اس کوشش کے لیے پس منظر فراہم کیا ہے۔
قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈووال اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان 25ویں دور کی بات چیت کے بعد، دونوں فریقین نے گزشتہ ماہ ایک آٹھ نکاتی "نتائج اور اتفاقِ رائے" پر اتفاق کیا، جس میں ان کی افواج کے درمیان رابطوں کو مضبوط بنانا شامل ہے۔
تجزیہ کاروں نے نوٹ کیا کہ مودی اور شی جن پنگ کے درمیان ملاقات نے تعلقات میں حالیہ تیزی کو مزید بڑھا دیا ہے، اگرچہ سرحد کا انتظام اب بھی ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔
انسٹی ٹیوٹ آف چائنیز اسٹڈیز کی ڈائریکٹر الکا آچاریہ نے کہا کہ "مذاکرات کی میز پر واپس آنے اور معیشت و تجارت کو بحال کرنے کی راہ، ایک لحاظ سے، برکس سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی - جس نے شاید اسے کچھ اور مہمیز دی، اور اس سے پہلے ایس سی او اجلاس میں بھی دونوں رہنماؤں نے شرکت کی تھی۔
الکا آچاریہ نے مزید کہا کہ "جو بات واضح نہیں ہے وہ تنازع کی اصل جڑ ہے - یعنی سرحدی تنازع؛ آخر ان مذاکرات نے اس حوالے سے کیا حاصل کیا ہے؟"