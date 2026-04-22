پہلگام حملے کی برسی: پی ایم مودی و دیگر کا متاثرین کو خراج عقیدت، کہا 'بھارت دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا'
پی ایم مودی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے متاثرین کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں پوری قوم متحد ہے۔
Published : April 22, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 11:49 AM IST
نئی دہلی: پہلگام واقعے کی پہلی برسی پر جنوبی کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے خوفناک دہشت گردانہ حملے کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہندوستان دہشت گردی کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا اور نہ ہی دہشت گردی کے عزائم کو کامیاب ہونے دے گا۔
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے ایک سال مکمل ہو چکا ہے، جس میں پاکستان کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے (22 اپریل 2025 کو) 26 معصوم سیاحوں کو بیسران کے میدان میں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، حالیہ برسوں میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے سب سے وحشیانہ واقعات میں سے ایک۔ یہ حملہ پاکستان میں قائم لشکر طیبہ کی شاخ مزاحمتی محاذ نے کیا تھا۔
پی ایم مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "گزشتہ سال اس دن پہلگام میں ہونے والے خوفناک دہشت گردانہ حملے میں معصوم جانوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ میرے خیالات سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ اس نقصان کا سامنا کر رہے ہیں۔
Remembering the innocent lives lost in the gruesome Pahalgam terror attack on this day last year. They will never be forgotten. My thoughts are also with the bereaved families as they cope with this loss.— Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
As a nation, we stand united in grief and resolve. India will never bow to…
وزیر اعظم نے مزید کہا، "ایک قوم کے طور پر ہم غم اور عزم میں متحد ہیں۔ ہندوستان کبھی بھی کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ دہشت گردوں کے گھناؤنے عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
وزیر دفاع راجناتھ نے بھی پیش کیا خراج عقیدت
متاثرین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہندوستان یا اس کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کی ’’طاقت اور وضاحت‘‘ کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔
ایکس پر راج ناتھ سنگھ نے کہا "22 اپریل 2025 کو جموں و کشمیر کے پہلگام میں بزدلانہ دہشت گردانہ حملے میں اپنی جانیں گنوانے والے معصوم لوگوں کو یاد کرتے ہوئے اور انہیں دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، ہم ان کے پیاروں اور خاندانوں کے دائمی درد میں شریک ہیں۔ ہم ان زخموں کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہماری قوم پر لگے ہیں۔
Remembering and paying my heartfelt tributes to the innocent people who lost their lives in the cowardly terror attack at Pahalgam in Jammu and Kashmir on 22 April 2025. We share the enduring pain of their loved ones and families. We will never forget those wounds inflicted on…— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 22, 2026
انہوں نے مزید کہا، "ہندوستان نے کئی دہائیوں سے سرحد پار دہشت گردی کو برداشت کیا ہے، لیکن آج ہمارا ردعمل مضبوط، فیصلہ کن اور اٹل ہے۔ پرعزم کارروائی کے ذریعے، ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے یا ہمارے اتحاد میں خلل ڈالنے کی کسی بھی کوشش کا طاقت اور وضاحت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا،" انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردانہ حملے میں ہلاک ہونے والوں میں 25 سیاح اور ایک مقامی گھوڑا بان بھی شامل ہے جنہوں نے سیاحوں کو بچانے کی کوشش کی۔ متاثرین میں سے کئی نئے شادی شدہ جوڑے بھی تھے، اور بہت سے لوگوں کو ان کے اہل خانہ کے سامنے قریب سے گولی مار دی گئی۔
وہیں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی متاثرین کو یاد کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ 'اس دن کو ہم انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان معصوم جانوں کا احترام کرتے ہیں جو پچھلے سال ہوئے پہلگام دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے۔ ہمارے اپنے لوگوں کو کھونے کا غم اور درد آج بھی ہر ہندوستانی کے دل میں ہے۔ دہشت گردی انسانیت کی سب سے بڑی دشمن ہے، جس کے خلاف ہمیں متحد ہوکر لڑنا ہوگا اور ہندوستان کو شکست دینے کی پالیسی کو آگے بڑھانا ہوگا۔دہشت گردی اور اسے پناہ دینے والوں کے خلاف یہ اپنی 'زیرو ٹالرنس' کی پالیسی جاری رکھے گا۔'
On this day, we solemnly remember the innocent lives we lost in the horrific Pahalgam terror attack last year. The grief and pain of losing our people still remain in the heart of every Indian. Terrorism is the greatest enemy of humanity, against which we must stand united to…— Amit Shah (@AmitShah) April 22, 2026
اس حملے کے جواب میں ہندوستانی مسلح افواج نے 6 اور 7 مئی کو 'آپریشن سندھور' کا آغاز کیا، جسے حکام نے پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردی کے اعلیٰ ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کاروائی کی۔
آپریشن کے بعد پاکستان نے اگلے ہفتے ڈرون کی سرگرمیوں اور گولہ باری کے ساتھ جواب دیا، جس میں شہری اور مذہبی مقامات اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں بھارت نے جوابی حملے کیے۔
اہم نقصان کو برقرار رکھنے کے بعد، پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے رابطہ کیا، فوجی کارروائی کو روکنے پر زور دیا۔ اس کے نتیجے میں 10 مئی 2025 کو فریقین کے درمیان جنگ بندی کا سمجھوتہ ہوا۔
UAVs اور چھوٹے ڈرونز کی لہریں ہندوستانی شہری اور فوجی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان مداخلتوں کو روک دیا گیا، اور ہندوستانی مسلح افواج نے سختی سے جواب دیا، فیلڈ کمانڈروں کو کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں مناسب کارروائی کرنے کا اختیار دیا گیا۔
آپریشن سندور کے تحت بھارت نے دہشت گردی کے خطرات کو کامیابی کے ساتھ بے اثر کیا، مزید جارحیت کو روکا اور تزویراتی تحمل کو برقرار رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خلاف بھارت کی زیرو ٹالرنس پالیسی کو تقویت دی۔
امیت شاہ نے متاثرین کو خراج عقیدت پیش کیا۔