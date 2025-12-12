پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان "گرم" فون کال، تجارت اور دفاع پر تبادلۂ خیال کیا، رابطے میں رہنے پر کیا اتفاق

پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان "گرم" فون کال، تجارت اور دفاع پر تبادلۂ خیال کیا، رابطے میں رہنے پر کیا اتفاق
روسی صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔
Published : December 12, 2025 at 6:52 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے گفتگو کو گرمجوشی اور دلچسپ قرار دیا۔ پی ایم مودی نے کہا کہ انہوں نے امریکہ بھارت تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے رہنماؤں نے تجارت، ضروری ٹیکنالوجی، توانائی، دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
Had a very warm and engaging conversation with President Trump. We reviewed the progress in our bilateral relations and discussed regional and international developments. India and the U.S. will continue to work together for global peace, stability and prosperity.…— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2025
اس سلسلے میں، پی ایم مودی نے جمعرات کو ٹویٹر پر پوسٹ کیا، "میں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت گرمجوشی اور دلچسپ بات چیت کی۔ ہم نے اپنے تعلقات میں پیشرفت کا جائزہ لیا اور علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلۂ خیال کیا۔ ہندوستان اور امریکہ دنیا بھر میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔"
مل کر کام کرنے پر کیا اتفاق
اس گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے اور مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ آخری بار دونوں رہنماؤں نے اس سال اکتوبر میں بات کی تھی، جب پی ایم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ امن منصوبے کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی۔
اطلاعات کے مطابق، پی ایم مودی اور ٹرمپ نے دو طرفہ تجارت کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں میں رفتار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔
پوتن کا دورہ بھارت
یہ بات چیت روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حالیہ دورہ ہندوستان کے بعد ہوئی ہے۔ اس دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے کئی اہم امور پر تفصیلی بات چیت کی۔ 2030 کے اقتصادی پروگرام کو حتمی شکل دینے کے علاوہ، دونوں ممالک نے صحت، نقل و حرکت، خوراک کی حفاظت، اور عوام سے عوام کے تبادلے سمیت کئی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے معاہدوں پر دستخط کیے۔
قابل ذکر ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے روسی صدر کا شاندار استقبال کیا اور ذاتی طور پر ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ اپنے دورے کے دوران، پوتن نے اشارہ کیا کہ روس اپنی مارکیٹ کو ہندوستانی مصنوعات کے لیے مزید قابل رسائی بنائے گا اور دونوں فریق چھوٹے اور ماڈیولر نیوکلیئر ری ایکٹرز اور تیرتے ہوئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر میں تعاون کے خواہشمند ہیں۔