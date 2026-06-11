کیا کاکروچ جنتا پارٹی اور پی ایم مودی کے درمیان کوئی ساز باز ہے؟ سنجے راوت کا 'خفیہ تصویر' کا دعویٰ
شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما سنجے راوت کے ایک نئے اور سنسنی خیز دعوے نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔
Published : June 11, 2026 at 5:01 PM IST
ممبئی: کیا "کاکروچ جنتا پارٹی" کے بانی ابھیجیت دیپکے اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان کوئی خفیہ ساز باز ہے؟ کیا وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے خلاف سڑکوں پر آنے والی طلبہ تحریک بی جے پی کی سیاست کا حصہ ہے؟ شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما سنجے راوت کے ایک نئے اور سنسنی خیز دعوے نے ملک کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔
راوت کا دعویٰ ہے کہ نیٹ پیپر لیک پر مرکزی حکومت کو گھیرنے والے ابھیجیت دیپکے نے امریکہ میں خفیہ طریقے سے پی ایم مودی سے ملاقات کی تھی۔ اس نے اس خفیہ ملاقات کی ایک تصویر بھی ان کے ہاتھ لگی ہے۔ اس انکشاف کے بعد اب یہ سوال ہر طرف اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ کاکروچ پارٹی کا احتجاج محض ایک دکھاوا ہے یا اس کے پیچھے بی جے پی کی طرف سے کوئی بڑی سیاسی اسکرپٹ لکھی جا رہی ہے؟
اپوزیشن مرکزی حکومت سے لڑنے میں اہل
نیٹ پیپر لیک اسکینڈل کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی نے مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کیا۔ اس کے بعد پونے میں بھی ایک احتجاج ہوا، جس میں دیپکے نے شرکت کی۔ راؤت نے کہا کہ اپوزیشن مرکزی حکومت کو چیلنج کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی نے نیٹ پیپر لیک معاملے پر ملک گیر احتجاج کیا، لیکن میڈیا نے اسے مناسب کوریج نہیں دی۔
کاکروچ جنتا پارٹی خبروں میں کیوں؟
نیٹ پیپر لیک معاملے پر کاکروچ جنتا پارٹی سڑکوں پر اتر کر دہلی کے جنتر منتر پر زبردست احتجاج کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک بھر سے آئے متعدد نوجوانوں نے احتجاج میں حصہ لیا۔ نیٹ پیپر لیک معاملے پر مرکزی حکومت سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرین نے تعلیمی نظام کی خامیوں کے خلاف بھی آواز بلند کی۔
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