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پی ایم مودی، امت شاہ اور کھرگے نے عوام کو 80ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی

یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم مودی نے راج گھاٹ پر بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔

یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم مودی اور کانگریس کے قومی صدر نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔
یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم مودی اور کانگریس کے قومی صدر نے عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2026 at 7:18 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 7:24 AM IST

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نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو ان کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔

لال قلعہ سے قوم سے خطاب سے قبل وزیراعظم نے بابائے قوم کی یادگار پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔

قبل ازیں مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت سے ملک مختلف شعبوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔

انہوں نے ان لاتعداد آزادی پسندوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جن کی ہمت، قربانی اور غیر متزلزل عزم نے نوآبادیاتی راج کے خاتمے کو یقینی بنایا۔

ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی عوام کو یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، " ملک کے تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد۔"

شاہ نے لکھا، یوم آزادی کے موقع پر، میں ان تمام بہادر جنگجوؤں کو تہہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر ہند کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ آئیے، اس یوم آزادی پر ہم ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور خود انحصار ہندوستان کی تعمیر کو تیز کرنے کا عزم کریں۔"

وہیں، کانگریس کے قومی صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھرگے نے اس موقع پر کہا کہ، ہندوستان کی آئینی اقدار، جمہوری اداروں اور سماجی ہم آہنگی کو گزشتہ 10 سالوں میں "سنگین چیلنجوں" کا سامنا کرنا پڑا ہے، کھرگے نے معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے برابری اور انصاف کے مکمل اقدام پر زور دیا۔

ہندوستان کے 80 ویں یوم آزادی پر لوگوں کے نام اپنے پیغام میں، کھرگے نے کہا کہ ملک نے بہت طویل سفر طے کیا ہے، لیکن بہت سی خواہشیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔

کانگریس کے سربراہ نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے لوگوں کے نام اپنے پیغام میں کہا، "میرے تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ہم ان لاتعداد آزادی پسندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ہمت، قربانی اور ہمارے ملک میں غیر متزلزل یقین ہمیں متاثر کرتا ہے۔"

انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 79 سالوں میں ہندوستان کا سفر قابل ذکر کامیابیوں، جدوجہد اور اجتماعی عزم میں سے ایک رہا ہے۔

کھرگے نے کہا، "ہم نے طویل سفر طے کیا ہے، لیکن ایک ملک کے طور پر، بہت سی خواہشیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔"

کانگریس سربراہ نے کہا، "ہمارے لیے، آزادی کبھی بھی محض برطانوی راج سے آزادی نہیں تھی۔ یہ ہمارے آئین کی طرف سے ہر ہندوستانی کو فراہم کردہ یقین دہانی ہے -- برابری، وقار، انصاف اور بلا خوف بولنے کی آزادی،"

انہوں نے کہا کہ یہ اقدار ہندوستان کی جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت اور ہر شہری کی سب سے مضبوط حفاظت بنی ہوئی ہیں۔

کانگریس کے سربراہ نے کہا، "پچھلی دہائی کے دوران، ہماری آئینی اقدار، جمہوری اداروں اور سماجی ہم آہنگی کو سنگین چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"

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Last Updated : August 15, 2026 at 7:24 AM IST

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY 2026
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یوم آزادی مبارک
80TH INDEPENDENCE DAY

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