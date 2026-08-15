پی ایم مودی، امت شاہ اور کھرگے نے عوام کو 80ویں یوم آزادی کی مبارکباد دی
یوم آزادی کے موقع پر وزیراعظم مودی نے راج گھاٹ پر بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔
Published : August 15, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 7:24 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کو 80 ویں یوم آزادی کے موقع پر راج گھاٹ میں مہاتما گاندھی کو ان کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔
لال قلعہ سے قوم سے خطاب سے قبل وزیراعظم نے بابائے قوم کی یادگار پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi pays floral tributes to the Father of the Nation, Mahatma Gandhi, at Rajghat on the 80th Independence Day— ANI (@ANI) August 15, 2026
(Video source: PM Modi/ YouTube) pic.twitter.com/xIcfLPeDol
قبل ازیں مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ 140 کروڑ ہندوستانیوں کی طاقت سے ملک مختلف شعبوں میں ترقی کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔
Warm greetings on the occasion of Independence Day.— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026
We remember with gratitude the countless freedom fighters whose courage, sacrifice and unwavering commitment ensured the end of colonial rule. Their dreams continue to inspire us as we work together to build a Viksit Bharat.…
انہوں نے ان لاتعداد آزادی پسندوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جن کی ہمت، قربانی اور غیر متزلزل عزم نے نوآبادیاتی راج کے خاتمے کو یقینی بنایا۔
समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।— Amit Shah (@AmitShah) August 15, 2026
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माँ भारती की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले सभी वीर सेनानियों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ।
आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को और गति देने का… pic.twitter.com/9QWOj9kTGV
ملک کے وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی عوام کو یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا، " ملک کے تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی کی مبارکباد۔"
شاہ نے لکھا، یوم آزادی کے موقع پر، میں ان تمام بہادر جنگجوؤں کو تہہ دل سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے مادر ہند کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا۔ آئیے، اس یوم آزادی پر ہم ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور خود انحصار ہندوستان کی تعمیر کو تیز کرنے کا عزم کریں۔"
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।🇮🇳— Mallikarjun Kharge (@kharge) August 15, 2026
राष्ट्रीय आंदोलन में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
पिछले 79 वर्षों की हमारी यात्रा अनेक उपलब्धियों, संघर्षों और संकल्पों की यात्रा रही है। हमने… pic.twitter.com/mOHLlr2Noh
وہیں، کانگریس کے قومی صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھرگے نے اس موقع پر کہا کہ، ہندوستان کی آئینی اقدار، جمہوری اداروں اور سماجی ہم آہنگی کو گزشتہ 10 سالوں میں "سنگین چیلنجوں" کا سامنا کرنا پڑا ہے، کھرگے نے معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے برابری اور انصاف کے مکمل اقدام پر زور دیا۔
ہندوستان کے 80 ویں یوم آزادی پر لوگوں کے نام اپنے پیغام میں، کھرگے نے کہا کہ ملک نے بہت طویل سفر طے کیا ہے، لیکن بہت سی خواہشیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔
کانگریس کے سربراہ نے ایکس پر پوسٹ کیے گئے لوگوں کے نام اپنے پیغام میں کہا، "میرے تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ ہم ان لاتعداد آزادی پسندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ہمت، قربانی اور ہمارے ملک میں غیر متزلزل یقین ہمیں متاثر کرتا ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ 79 سالوں میں ہندوستان کا سفر قابل ذکر کامیابیوں، جدوجہد اور اجتماعی عزم میں سے ایک رہا ہے۔
کھرگے نے کہا، "ہم نے طویل سفر طے کیا ہے، لیکن ایک ملک کے طور پر، بہت سی خواہشیں ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہیں۔"
کانگریس سربراہ نے کہا، "ہمارے لیے، آزادی کبھی بھی محض برطانوی راج سے آزادی نہیں تھی۔ یہ ہمارے آئین کی طرف سے ہر ہندوستانی کو فراہم کردہ یقین دہانی ہے -- برابری، وقار، انصاف اور بلا خوف بولنے کی آزادی،"
انہوں نے کہا کہ یہ اقدار ہندوستان کی جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت اور ہر شہری کی سب سے مضبوط حفاظت بنی ہوئی ہیں۔
کانگریس کے سربراہ نے کہا، "پچھلی دہائی کے دوران، ہماری آئینی اقدار، جمہوری اداروں اور سماجی ہم آہنگی کو سنگین چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔"
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