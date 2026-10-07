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پی ایم مودی کی سیاسی زندگی کے پچیس سال، وکست بھارت کیلئے دیا نیا نعرہ، 'ہم کر کے رہیں گے'

وزیراعظم مودی نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی 25 سالہ خدمت ایک شخص کی کامیابی کے بجائے ایک اجتماعی قومی اثاثہ ہے۔

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وزیراعظم نریندر مودی (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 1:44 PM IST

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نئی دہلی: وزیرِ اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز حکومت کے سربراہ (وزیرِ اعلیٰ اور وزیرِ اعظم) کے طور پر اپنی مسلسل 25 سال کی خدمات مکمل ہونے کے موقع پر دارالحکومت کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں منعقدہ وکست بھارت سنکلپ سبھا 'سیوا جیوتی' (Sewa Jyoti) پروگرام سے خطاب کیا۔

اپنے پورے سیاسی سفر کا سہرا ملک کے شہریوں کے اٹوٹ بھروسے اور تعاون کے سر باندھتے ہوئے، وزیرِ اعظم نے عوام کے احترام میں سر جھکایا اور نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (NDA) میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا روڈ میپ طے کرتے ہوئے وزیرِ اعظم نے بڑا اعلان کیا، '2047 میں وکست بھارت- ہم کر کے رہیں گے'۔

آر ایس ایس رضا کاروں کی تعریف

وزیرِ اعظم نریندر مودی نے کہا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے سفر میں کبھی اکیلا پن محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے ملک بھر کے نچلی سطح کے کارکنوں اور رضا کاروں (سویم سیوکوں) کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اس لازوال مقولے پر عمل کرتے ہیں- 'ہم سیوک ہیں، ہم انسانیت کے سیوک ہیں'۔

وزیرِ اعظم نے ملک کی ثقافتی اقدار کے تحفظ میں پارٹی کارکنوں کی بے لوث لگن کا اعتراف کیا۔ "مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں اکیلا ہوں۔ ایسے ان گنت رضا کار ہیں جو بھارت کی ثقافتی روح کے محافظ ہیں، جن کا واحد مقصد بھارت کی خدمت کرنا ہے"۔

ایک شخص کی کامیابی کے بجائے ایک اجتماعی قومی اثاثہ

وہ اسی جذبے کے ساتھ جیتے ہیں اور ہر لمحہ خود کو یاد دلاتے ہیں- 'ہم سیوک ہیں، ہم انسانیت کے سیوک ہیں'۔ پی ایم مودی نے کہا، "میں ہر اس رضا کار اور کارکن کو احترام کے ساتھ سلام کرتا ہوں جو پورے عزم اور لگن کے ساتھ ملک کی خدمت میں مصروف ہیں"۔

اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ اقتدار میں ان کی 25 سالہ خدمت کسی ایک شخص کی کامیابی کے بجائے ایک اجتماعی قومی اثاثہ ہے، وزیرِ اعظم نے کہا کہ ان کی خدمات پر ملک کا سب سے بڑا حق ہے۔ "ملک نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اس لیے ملک کے لیے میری ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ملک کے ہر شہری کا مجھ پر سب سے بڑا حق ہے"۔

دورِ اقتدار کے چیلنجز اور اہم سنگِ میل

انہوں نے کہا، "عوام کا یہ 25 سال کا بھروسہ اور یہ 25 سال کا تجربہ ایک بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت صرف مودی کی نہیں ہے، یہ دولت پورے ملک کی ہے۔ بھارت ماتا کا ہر بچہ اس دولت کا حقدار ہے"۔ اپنے دورِ اقتدار کے چیلنجز اور اہم سنگِ میل (Milestones) کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ وہ انتہائی شکر گزاری کے ساتھ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں۔

ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہر تجربے نے—جس میں تنقید بھی شامل ہے—ایک ضروری استاد کا کام کیا۔ "جب میں آج پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، تو مجھے صرف شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے۔ میں ہر اس انسان اور ہر اس تجربے کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے کچھ نہ کچھ سکھایا۔ جنہوں نے مجھے سکھایا، انہوں نے مجھے عاجزی و انکساری سکھائی"۔

"جنہوں نے مجھے گرایا، انہوں نے مجھے دوبارہ اٹھنا سکھایا۔ میرے حامیوں نے مجھے ہمت دی، جب کہ میرے ناقدین (تنقید کرنے والوں) نے مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا سکھایا"۔ وزیرِ اعظم نے مزید کہا، "جو لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے، انہوں نے مجھے بھروسے کی طاقت دکھائی"۔

'سیوا جیوتی' (Sewa Jyoti) پروگرام میں سینیئر رہنما، نامور شخصیات اور ہزاروں کارکنان موجود تھے جو پی ایم مودی کی بلا تعطل عوامی خدمت کے سفر کو یادگار بنانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ یہ سفر 7 اکتوبر 2001 کو شروع ہوا تھا جب انہوں نے پہلی بار گجرات کے وزیرِ اعلیٰ (CM) کے طور پر حلف اٹھایا تھا۔

پی ایم مودی کا وکست بھارت 2047 کے ہدف پر اصرار: 'ملک کی توانائی شاندار'

ملک کے اجتماعی عزم پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے، وزیرِ اعظم نریندر مودی نے بدھ کے روز ملک کے چند اہم ترین اہداف کا ذکر کیا—دنیا کی ٹاپ تین عالمی معیشتوں (Top 3 Economies) میں شامل ہونے سے لے کر اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرنے تک—اور کہا کہ ہم ان سب کو 'ہم کر کے رہیں گے' کے جذبے کے ساتھ پورا کریں گے۔

ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا روڈ میپ طے کرتے ہوئے وزیرِ اعظم نے پرجوش انداز میں اعلان کیا:

  1. 2047 میں وکست بھارت (ترقی یافتہ بھارت) — ہم کر کے رہیں گے!
  2. دنیا کی ٹاپ 3 معیشت — ہم کر کے رہیں گے!
  3. آتم نربھر بھارت (خود کفیل بھارت) — ہم کر کے رہیں گے!
  4. گلوبل مینوفیکچرنگ ہب — ہم بنا کر رہیں گے!
  5. اولمپکس کی میزبانی — ہم کر کے رہیں گے!
  6. خلائی سفر (اسپیس میں قدم) — ہم کر کے رہیں گے!

انہوں نے آخر میں کہا، "یہ توانائی، یہ جوش اور یہ خود اعتمادی واقعی بہت خاص ہے"۔

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PM MODI 25 YEARS IN POLITICS
PM MODI 25 YEARS LEADERSHIP

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