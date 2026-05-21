گیانیش کے ذریعہ انتخابات مینیج کرنے والے پی ایم کو اقتصادی ‘گیان’ کی ضرورت: مودی حکومت پر کانگریس کا حملہ
جئے رام رمیش نے اڈانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرمایہ اور کاروبار چند ہاتھوں میں سمٹتا جارہا ہے۔
Published : May 21, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارٹی نے بھارتی معیشت کی موجودہ صورتحال پر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں معاشی ماحول اس قدر خراب ہوچکا ہے کہ حکومت کے حمایتی ماہرین بھی اب کھل کر تشویش ظاہر کرنے لگے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری جئے رام رمیش نے کہا کہ مہنگائی کے اندازے تیزی سے بڑھ رہے ہیں جبکہ شرحِ ترقی کی پیش گوئیاں مسلسل کم ہورہی ہیں۔
جئے رام رمیش نے اپنے تفصیلی بیان میں کہا کہ نجی سرمایہ کاری کی رفتار رک چکی ہے، حقیقی اجرتیں جمود کا شکار ہیں اور عام صارفین کی قوتِ خرید کمزور پڑتی جارہی ہے۔ ان کے مطابق جب عوام کے پاس خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو صنعتیں سرمایہ کاری کیوں کریں گی؟ انہوں نے الزام لگایا کہ پالیسیوں میں بار بار تبدیلی، ٹیکس نوٹس، چھاپے اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے خوف نے کاروباری حلقوں میں بے یقینی پیدا کردی ہے۔
کانگریس رہنما نے دعویٰ کیا کہ چین سے سستی درآمدات نے مقامی صنعتوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے جبکہ حکومت کے قریبی صنعت کاروں کو فائدہ پہنچایا جارہا ہے۔ انہوں نے اڈانی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سرمایہ اور کاروبار چند ہاتھوں میں سمٹتا جارہا ہے، جس کے باعث آزادانہ سرمایہ کاری کا ماحول ختم ہورہا ہے۔ جئے رام رمیش نے کہا کہ کارپوریٹ ٹیکس کی شرحیں ریکارڈ حد تک کم ہیں اور بڑی کمپنیوں کے منافع میں اضافہ ہورہا ہے، اس کے باوجود سرمایہ کاری میں مطلوبہ رفتار نظر نہیں آرہی۔
انہوں نے الزام لگایا کہ کئی سرمایہ کار ہندوستان کے بجائے بیرونِ ملک سرمایہ کاری کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے حالیہ بیانات پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عوام کو اخراجات کم کرنے اور کفایت شعاری اختیار کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، جبکہ خود بیرونی دوروں اور تشہیری سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ جئے رام رمیش نے کہا کہ ’’وزیراعظم انتخابات تو گیانیش کے ذریعے چلارہے ہیں، لیکن اب انہیں معیشت کے بارے میں نئے گیان کی ضرورت ہے۔‘‘
کانگریس نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر معاشی پالیسیوں میں بنیادی تبدیلی لائے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں عام آدمی، متوسط طبقہ اور چھوٹے کاروبار شدید دباؤ کا شکار ہیں۔