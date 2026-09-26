وزیر اعظم، وزیر داخلہ نے سی ای سی کو امپائر بنایا اور انتخابات کا میچ فکس کرایا، راہول
انہوں نےیہ بھی الزام لگایا کہ کمار کو بطور سی ای سی مقرر کرنے کا مقصد انتخابی عمل میں میچ فکسنگ کو آسان بنانا تھا۔
Published : September 26, 2026 at 8:48 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہفتہ کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کو امپائر بنا کر انتخابات کو میچ فکس کر دیا۔
ہفتہ کو ایکس پر ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے راہول گاندھی نے دعوی کیا کہ کیرالہ کے سابق چیف سکریٹری جی جی تھامسن نے کہا کہ گیانیش کمار نے ان سے رابطہ کیا تھا، اور بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے کہا تھا اور یہاں تک کہ انھیں وزارتی عہدہ کی پیشکش بھی کی تھی۔ اس دعوے پر گیانیش کمار کی جانب سے فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
گاندھی نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی اور شاہ نے گیانیش کمار کو امپائر بنایا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کمار کو بطور سی ای سی مقرر کرنے کا مقصد انتخابی عمل میں میچ فکسنگ کو آسان بنانا تھا۔ الیکشن کمیشن کے کام کاج پر جاری تنازعہ کے درمیان، کانگریس پارٹی نے ہفتہ کو کہا کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر اس معاملے کا از خود نوٹس لینا چاہئے اور چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کو جوابدہ ٹھہرانا چاہئے۔
پارٹی کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے بھی ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا کہ کمیشن نے عہدیداروں کو نوجوان ووٹروں کے لیے خصوصی اندراج کیمپ منعقد کرنے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی وسیع پیمانے پر تشہیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔
رمیش نے الزام لگایا کہ ووٹر رجسٹریشن کے لیے استعمال ہونے والے فارم 6 میں کی گئی تبدیلی مکمل طور پر غیر قانونی ہے اور الیکشن کمیشن کو یکطرفہ طور پر اس میں ترمیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جولائی 2026 کے اوائل میں، آن لائن فارم کو بغیر کسی سرکاری اطلاع کے تبدیل کیا گیا تھا، اور ایک نئی لازمی شق شامل کی گئی تھی، جس میں درخواست دہندگان سے پوچھا گیا تھا کہ آیا ان کے والدین یا دادا دادی کو پچھلی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں شامل کیا گیا تھا۔
کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ یہ قاعدہ نوجوان رائے دہندگان کو روکتا ہے، خاص طور پر وہ جو پہلی بار ووٹ دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فارم 6 میں ترمیم کا اختیار مرکزی حکومت کے پاس ہے، الیکشن کمیشن کے پاس نہیں، اور اس طرح کی تبدیلی متعلقہ قواعد میں ترمیم کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔
رجسٹریشن آف الیکٹرز رولز، 1960 کا حوالہ دیتے ہوئے، رمیش نے دعویٰ کیا کہ فارم میں تبدیلی کے لیے ضروری قواعد میں ترمیم اور پارلیمنٹ کو اطلاع دینا ضروری ہے۔
انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ دونوں الیکشن کمشنروں نے اس تبدیلی کو غیر قانونی اور غیر مجاز قرار دیا تھا اور اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا تاکہ نوجوان اور پہلی بار ووٹ دینے والے بغیر کسی پریشانی کے اندراج کر سکیں۔ رمیش نے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ ان کے دور میں آئینی روایات اور پارلیمنٹ کے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔