تمل ناڈو: وجے کے خلاف آمدنی سے متعلق درخواست کی جلد ہی سماعت ہونے کا امکان
مدراس ہائی کورٹ وجے کے خلاف مبینہ طور پر آمدنی چھپانے کے جرم میں فوجداری مقدمہ چلانے کی درخواست پر سماعت کر سکتی ہے۔
Published : May 7, 2026 at 12:40 PM IST
چنئی، تمل ناڈو: مدراس ہائی کورٹ میں مبینہ طور پر آمدنی چھپانے کے الزام میں وجے کے خلاف فوجداری مقدمہ چلانے کی درخواست کی جلد ہی سماعت ہو سکتی ہے۔ درخواست کے مطابق، 2015 میں وجے کے گھر پر انکم ٹیکس کے چھاپے کے دوران، حکام نے مبینہ طور پر دریافت کیا کہ فلم پلی کے لیے موصول ہونے والی 15 کروڑ روپے (150 ملین روپے) ان کے ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد محکمہ انکم ٹیکس نے اداکار پر 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا۔
وجے نے سزا کے حکم کو مدراس ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ تاہم 5 فروری کو ہائی کورٹ نے ان کی عرضی کو خارج کر دیا۔ مبینہ طور پر اس حکم کے خلاف ایک علیحدہ اپیل دائر کی گئی ہے۔ اس دوران کوڈنگائیور کے ایم راج کمار نے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کی۔
وجے کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی اجازت
اس میں تلاشی کے دوران ضبط کیے گئے دستاویزات، وجے کے بیانات، تلاشی و تشخیص کی کارروائی اور 1.5 کروڑ روپے کے جرمانے کے حکم کی بنیاد پر انکم ٹیکس ایکٹ کی دفعات کے تحت وجے کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے۔
آمدنی چھپانے کی مجرمانہ سازش کے تحت کارروائی
عرضی گزار نے وجے کے خلاف تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت دھوکہ دہی اور مبینہ طور پر آمدنی چھپانے کی مجرمانہ سازش کے تحت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا۔ مزید برآں، درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ وہ دستاویزات کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو بھیجے جانے کی ہدایت کرے تاکہ اس بات کی تحقیقات کی جا سکیں کہ آیا منی لانڈرنگ کی روک تھام کے قانون (PMLA) کے تحت کارروائی شروع کرنے کے لیے ابتدائی مواد موجود ہے یا نہیں۔
ہائی کورٹ رجسٹری نے کافی مدت تک عرضی کو نمبر نہیں دیا
ہائی کورٹ رجسٹری نے کافی مدت تک عرضی کو نمبر نہیں دیا اور اس کے بجائے اسے چیف جسٹس ایس اے دھرمادھیکاری اور جسٹس جی ارول مروگن کے سامنے سماعت کے لیے پیش کیا تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں۔ کیس کی سماعت کرتے ہوئے، بنچ نے کہا کہ ایک بار درخواست دائر ہونے کے بعد، رجسٹری اس بات کا تعین کیے بغیر اسے نمبر دینے میں غیر معینہ مدت تک تاخیر نہیں کر سکتی کہ آیا یہ سماعت کے لیے موزوں ہے یا نہیں۔
سماعت کے لیے درج کرنے کی راہ ہموار
اس کے بعد بنچ نے رجسٹری کو ہدایت دی کہ وہ وجے کے خلاف عرضی کو ایک نمبر تفویض کرے اور اسے قابلیت کے زمرے کے تحت جج کے سامنے رکھے۔ چیف جسٹس کی بنچ کی ہدایات کے بعد، درخواست کو اب باضابطہ طور پر نمبر دیا گیا ہے، جس سے اسے جلد سماعت کے لیے درج کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔