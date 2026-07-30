پولیس کو غیر معمولی حالات میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار: سپریم کورٹ۔۔ مرکز کو آر اے ایف کے گولہ بارود کے ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کا حکم
سپریم کورٹ نے مرکز کو NEET احتجاج میں استعمال ہونے والے RAF کے گولہ بارود کے لاگ کو محفوظ کرنے کی ہدایت دی ہے۔
By PTI
Published : July 30, 2026 at 12:48 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکز کو ہدایت کی کہ وہ نیٹ پیپر لیک کے خلاف طلباء کے احتجاج کے دوران جنتر منتر پر تعینات ریپڈ ایکشن فورس (آر اے ایف) کے گولہ بارود کے لاگ (ریکارڈ) کو محفوظ رکھے۔
سپریم کورٹ نے سابق سنٹرل انفارمیشن کمشنر اور ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر یشو وردھن آزاد اور دو متاثرین کی طرف سے داخل کی گئی ایک درخواست میں کی گئی اپیلوں میں سے ایک پر سوال کیا جس میں امن و امان کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میٹل (دھاتی) پیلٹ گن کے استعمال پر مکمل پابندی کی درخواست کی گئی تھی۔
سپریم کورٹ کی بینچ نے بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ (بی پی آر ڈی) کی ایڈوائزری کا حوالہ دیا اور کہا کہ پولیس کو غیر معمولی حالات میں پیلٹ گن استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہے۔
چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا پر مشتمل بنچ نے سینئر ایڈوکیٹ ورندا گروور کی عرضیوں کا نوٹس لیا اور دہلی حکومت کو حکم دیا کہ، وہ ان لوگوں کو بہترین علاج فراہم کرے جو نیٹ پیپر لیک احتجاج کے دوران پیلٹ سے زخمی ہوئے تھے۔
تاہم بنچ نے کہا کہ وہ 20 جولائی کو کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کی طرف سے بلائے گئے احتجاج میں پیلٹ گن کے استعمال کی جانچ کے لیے تیار ہے۔
گروور کی عرضیوں کا نوٹس لیتے ہوئے، بنچ نے مرکز سے کہا کہ وہ احتجاج کے دوران جنتر منتر پر تعینات آر اے ایف (ریپڈ ایکشن فورس) کے گولہ بارود کے لاگ کو محفوظ رکھے۔ مرکز کی نمائندگی سالیسٹر جنرل تشار مہتا کر رہے تھے۔
یشو وردھن آزاد نے شہری مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پمپ ایکشن یا پراجیکٹائل ایکشن گنوں سے فائر کیے جانے والے مکمل یا جزوی دھاتی گولہ بارود کے استعمال پر ملک گیر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اپنی عرضی میں انھوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس طرح کے ہتھیار طاقت کے استعمال کو کنٹرول کرنے والے آئینی معیارات سے فطری طور پر مطابقت نہیں رکھتے ہیں۔
آئین کے دفعہ 32 کے تحت دائر مفاد عامہ کی درخواست کو آزاد نے دو افراد کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر قائم کیا ہے۔ یہ دو افراد وہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں 20 جولائی کو وسطی دہلی میں "سنسد چلو" احتجاج کے دوران پیلٹ لگنے سے چوٹیں آئیں ہیں۔
درخواست میں واقعہ میں مبینہ طور پر زخمی ہونے والے تمام افراد کے لیے مثالی معاوضہ، جامع طبی علاج اور بحالی کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔
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