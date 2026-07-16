جنتر منتر پر مظاہرین پر کیمروں سے رکھی جا رہی ہے نظر، مسلسل نگرانی کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر
درخواست میں پرائیویسی کے حق پر جسٹس کے ایس پٹاسوامی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے۔
Published : July 16, 2026 at 9:01 AM IST
نئی دہلی: جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کی سابق صدر آئشی گھوش نے جنتر منتر پر کاکروچ پارٹی کی جانب سے جاری احتجاج میں جمع ہونے والے مظاہرین کی کیمروں کے ذریعے پولیس کی مسلسل نگرانی کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست وکلاء سبھاش چندرن اور انیرودھ کے پی کے توسط سے دائر کی گئی ہے۔
درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ دہلی پولیس جنتر منتر پر بیٹھے مظاہرین پر کیمروں سے مسلسل نظر رکھ رہی ہے۔ یہاں تک کہ رات کے وقت خواتین اور لڑکیوں کے سونے کے دوران بھی کیمروں سے ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ درخواست کے مطابق، دہلی پولیس کے پاس مظاہرین پر کیمروں سے مسلسل نظر رکھنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئشی گھوش 20 جون سے مسلسل اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں۔ درخواست کے مطابق، دہلی پولیس اپنے کیمروں سے مظاہرین کے کھانے اور آرام کرنے کے اوقات کی بھی ویڈیو گرافی کر رہی ہے۔ دہلی پولیس کچھ طلبہ مظاہرین کو یہاں تک دھمکیاں دے رہی ہے کہ ان کی تصاویر اور ویڈیوز ان کے والدین اور ان اداروں کو بھیج دی جائیں گی جہاں وہ زیر تعلیم ہیں۔ اس وجہ سے کئی لوگ احتجاج میں حصہ لینے سے کترا رہے ہیں۔
درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ دہلی پولیس نے خواتین مظاہرین کی ویڈیوز اس حالت میں بھی بنائیں جب شدید بارش کے دوران وہ بھیگی ہوئی تھیں اور جنتر منتر پر چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایسا کرنا جسمانی رازداری اور وقار کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ درخواست کے مطابق، دہلی پولیس سے بار بار پوچھا گیا کہ انہیں اس طرح مسلسل نگرانی کا حق کس نے دیا یا وہ کس قانونی شق کے تحت ایسا کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ درخواست میں رازداری کے حق پر جسٹس کے ایس پٹاسوامی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ایسا کر کے دہلی پولیس آئین کے آرٹیکل 14، 19 اور 21 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔
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