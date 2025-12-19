فون ٹیپنگ کیس: سپریم کورٹ نے تلنگانہ ایس آئی بی کے سابق سربراہ کی پولیس حراست میں 25 دسمبر تک توسیع کردی
بنچ نے واضح کیا کہ اگلی سماعت تک ٹی پربھاکر راؤ کے خلاف کوئی زبردستی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
Published : December 19, 2025 at 4:01 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو تلنگانہ اسپیشل انٹیلی جنس بیورو (ایس آئی بی) کے سابق سربراہ ٹی پربھاکر راؤ کی پولیس حراست میں 25 دسمبر تک توسیع کردی، جو فون ٹیپنگ کیس کے ملزم ہیں۔ راؤ کے وکیل نے دلیل دی کہ 12 گھنٹے کی پوچھ گچھ کا مقصد ان کے حوصلے کو توڑنا تھا۔ تاہم، سپریم کورٹ نے پوچھ گچھ کے اوقات میں نرمی کرنے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ ایک تجربہ کار شخص ہیں اور اسے برداشت کر سکتے ہیں۔
یہ معاملہ جسٹس بی وی ناگرتھنا اور آر مہادیون کی بنچ کے سامنے آیا۔ سماعت کے دوران سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ راؤ نے خودسپردگی کر دی ہے لیکن وہ تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں۔
ڈیٹا کو تباہ کرنے اور شواہد کو برباد کرنے کی کوشش
مہتا نے عدالت میں اسٹیٹس رپورٹ پیش کی اور پوچھ گچھ مکمل کرنے کے لیے پولیس حراست میں ایک ہفتے کی توسیع کی درخواست کی۔ مہتا نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ راؤ مارکسسٹوں کو ٹریک کرنے کی آڑ میں غیر قانونی طور پر نشانہ بنائے گئے افراد کی نگرانی کر رہے تھے۔ مہتا نے دلیل دی کہ وہ ڈیٹا کو تباہ کرنے اور شواہد کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک پوچھ گچھ
راؤ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل رنجیت کمار نے کہا کہ ان کے مؤکل کو پوچھ گچھ کے نام پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ کمار نے بنچ کو بتایا کہ پچھلے سات دنوں سے اور آج آٹھواں دن تھا ان سے صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک پوچھ گچھ کی گئی انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ان سے مجرمانہ بیان چاہتے ہیں۔
کمار نے کہا، "وہ ایک خودساختہ بیان چاہتے ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں پر الزام لگانا چاہتے ہیں۔ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ اتنے شدید ہیں کہ آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے... ان کے پاس تمام دستاویزات اور ہارڈ ڈسک ہیں... مزید پولیس پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں ہے۔"
براہ کرم پوچھ گچھ کے اوقات مختصر رکھیں
راؤ کی نمائندگی کرنے والے ایک اور وکیل نے کہا کہ جیسے ہی عدالت نے اس بات کا اشارہ دیا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ وہ 69 سال کے ہیں، بارہ گھنٹے کی پوچھ گچھ کا مقصد ان کا حوصلہ پست کرنا تھا۔
راؤ کے وکیل نے کہا، "براہ کرم پوچھ گچھ کے اوقات مختصر رکھیں... وہ قتل کا ملزم نہیں ہیں۔" اس پر بنچ نے ریمارکس دیے کہ وہ ایک تجربہ کار شخص ہیں اور اسے برداشت کر سکتے ہیں۔
پولیس اسٹیشن میں تفتیشی افسر کے سامنے خودسپردگی
دلائل سننے کے بعد بنچ نے کہا کہ راؤ کو 26 دسمبر کو پوچھ گچھ کے بعد رہا کیا جائے گا۔ بنچ نے واضح کیا کہ اگلی سماعت تک ان کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بنچ نے اگلی سماعت اگلے سال 16 جنوری کو مقرر کی ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق راؤ نے 12 دسمبر کو صبح 11 بجے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں تفتیشی افسر کے سامنے خودسپردگی کی۔ تلنگانہ حکومت نے پہلے الزام لگایا تھا کہ راؤ عدالت کے حکم کے باوجود ان کے آئی کلاؤڈ اکاؤنٹ کو بلاک کر رہے ہیں۔
پاسپورٹ حاصل کرنے کے تین دن کے اندر ہندوستان واپس
اس سال مئی میں، سپریم کورٹ نے راؤ کو زبردستی کارروائی سے عبوری تحفظ فراہم کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ پاسپورٹ حاصل کرنے کے تین دن کے اندر اندر ہندوستان واپس آجائیں گے۔ راؤ نے اپنی پیشگی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ 22 مئی کو حیدرآباد کی ایک عدالت نے فون ٹیپنگ کیس میں راؤ کے خلاف اعلان جاری کیا تھا۔