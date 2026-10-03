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پٹرول پانچ روپے اور ڈیزل تین روپے ہوا مہنگا، اس پٹرول کمپنی نے بڑھائے دام

کچے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھارت کی سب سے بڑی پرائیویٹ تیل کمپنی نے پٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھا دیے ہیں۔

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پٹرول کمپنی نے قیمتوں میں اضافہ کردیا (ANI علامتی تصویر)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2026 at 5:00 PM IST

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نئی دہلی: بھارت کی سب سے بڑی پرائیویٹ فیول ریٹیلر کمپنی، نائیرا انرجی (Nayara Energy) نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ کمپنی نے پٹرول کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا فوری طور پر اضافہ کر دیا ہے۔

قیمتوں میں یہ اضافہ بین الاقوامی سطح پر کچے تیل (Crude Oil) اور ریفائنڈ مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث کیا گیا ہے۔ تاہم، دیگر سرکاری تیل مارکیٹنگ کمپنیوں (جیسے IOCL، BPCL، HPCL) نے پٹرول اور ڈیزل کے دام نہیں بڑھائے ہیں۔

ہفتے کی صبح سے نافذ ہوئیں نئی قیمتیں

پورے بھارت میں نایرا کے 7,108 فیول اسٹیشنوں پر ہفتے کی صبح سے ہی نئی قیمتیں لاگو ہو گئی ہیں۔ اس معاملے سے جڑے ذرائع نے یہ معلومات فراہم کی ہیں۔ ایندھن فروخت کرنے والی کمپنیوں پر عالمی سطح پر توانائی کی اونچی قیمتوں کی وجہ سے بنے نئے دباؤ کے بیچ یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ قدم اس سال نایرا کی طرف سے کی گئی قیمتوں کی دیگر تبدیلیوں کے بعد اٹھایا گیا ہے۔

مارچ میں بھی کمپنی نے بڑھائے تھے دام

کمپنی نے اسی سال مارچ میں بھی پٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھائے تھے۔ کمپنی نے 26 مارچ کو پٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا تھا۔ اس کے بعد سرکاری تیل کمپنیوں نے بھی مئی میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ شروع کیا تھا۔

مغربی ایشیا (مڈل ایسٹ) میں ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے پیدا ہونے والے 'ہرمز بحران' (Hormuz Crisis) اور کچے تیل کی قیمتوں میں اضافے کا یہ براہِ راست اثر تھا۔ تاہم، بعد میں جب کچے تیل کی قیمتوں میں تھمی آئی، تو نایرا انرجی نے مارچ میں کیا گیا اضافہ واپس لے لیا تھا اور پٹرول و ڈیزل کے دام گھٹا دیے تھے۔

پی ٹی آئی (PTI) کے مطابق، ملک بھر میں 7,108 پٹرول پمپ چلانے والی نایرا نے ہفتے کے ابتدائی گھنٹوں سے ہی پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ خبر لکھے جانے تک اس سلسلے میں نایرا انرجی کے ترجمان کو بھیجے گئے ای میل کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔

(پی ٹی آئی ان پٹ کے ساتھ)

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TAGGED:

पेट्रोल डीजल महंगा
NAYARA ENERGY PRICES
پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ
PETROL DIESEL PRICES HIKE
PETROL AND DIESEL PRICES RISE

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