پٹرول و ڈیزل کی قیمتوں میں 25–28 روپے اضافے کی افواہیں بے بنیاد، وزارتِ پیٹرولیم کی وضاحت
وزارت نے واضح طور پر کہا کہ بعض میڈیا رپورٹس عوام میں خوف اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔
Published : April 23, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اسمبلی انتخابات کے بعد 25 سے 28 روپے فی لیٹر اضافے کی خبروں پر حکومت نے سخت وضاحت جاری کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ وزارتِ پیٹرولیم و قدرتی گیس نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں اور حکومت کے زیر غور ایسا کوئی بھی منصوبہ موجود نہیں ہے۔ وزارت نے انہیں "شرارتی اور گمراہ کن" قرار دیا۔
FAKE NEWS— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 23, 2026
There are some news reports suggesting a price hike of petrol and diesel. It is hereby clarified that there is no such proposal under consideration by the Government.
Such news items are designed to create fear and panic amongst the citizens and are mischievous and… pic.twitter.com/yTAfJdah2o
وزارت نے واضح طور پر کہا کہ بعض میڈیا رپورٹس عوام میں خوف اور بے چینی پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ “گمراہ کن اور شرارتی” نوعیت کی ہیں۔ یہ افواہیں دراصل ایک بروکریج رپورٹ کے بعد سامنے آئیں، جس میں کہا گیا تھا کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث انتخابات کے بعد قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔
وزارت نے کہا کہ ہندوستان واحد ملک ہے جہاں گزشتہ 4 سالوں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ گزشتہ چار برسوں میں ملک میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور عوام کو عالمی قیمتوں کے اثرات سے بچانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ عالمی سطح پر خام تیل مہنگا ہو رہا ہے، لیکن فی الحال حکومت قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے پالیسی سطح پر اقدامات جاری رکھے ہوئے ہے۔
Amid concerns arising from the #WestAsia crisis, the Government has taken measures to ensure uninterrupted LPG availability, including enhanced domestic production, streamlined booking systems and expanded Delivery Authentication Code coverage, now nearing 92%, ensuring reliable,…
واضح رہے کہ پیر کو مرکزی پٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ پوری نے مغربی ایشیا میں کشیدگی کے درمیان، وزارت کے سینئر حکام کے ساتھ خام تیل، ایل پی جی، اور دیگر پٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا تھا۔ وزارت نے بعد میں کہا کہ وہ بدلتی ہوئی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، اور ملک میں بڑی پٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور قابل برداشت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔