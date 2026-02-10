بڑھ سکتی ہیں آسام سی ایم ہیمنت بسوا سرما کی مشکلات، نفرت انگیز تقریر کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس

بڑھ سکتی ہیں آسام سی ایم ہیمنت بسوا سرما کی مشکلات، نفرت انگیز تقریر کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس
عدالت نے حالیہ ویڈیو کا بھی حوالہ دیا جس میں دکھایا گیا کہ چیف منسٹر ہیمنت ایک مخصوص کمیونٹی کے ارکان پر گولی چلارہے ہیں۔
Published : February 10, 2026 at 1:52 PM IST
نئی دہلی: کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے ایک رہنما نے آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ یہ مقدمہ ان کے ریمارکس سے متعلق ہے جس میں ایک مخصوص کمیونٹی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایڈووکیٹ نظام پاشا نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی بنچ کے سامنے اس معاملے کا ذکر کیا اور جلد سماعت کی درخواست کی۔
ایڈووکیٹ پاشا نے دلیل دی کہ وہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی متنازعہ تقاریر کے بارے میں عدالت سے فوری مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک حالیہ ویڈیو کا بھی حوالہ دیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ ایک مخصوص کمیونٹی کے ارکان کو نشانہ بناتے (فائرنگ) کر رہے ہیں۔ پاشا نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں شکایتیں درج کرائی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے۔
انتخابات قریب آتے ہی بیانات کا سلسلہ تیز
اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے انتخابات قریب آتے ہیں الیکشن کا ایک حصہ سپریم کورٹ کے اندر لڑا جاتا ہے، یہی مسئلہ ہے، ہم اس پر غور کرکے سماعت کی تاریخ دیں گے۔
مسلم کمیونٹی کے خلاف دشمنی اور تشدد
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ) کی طرف سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ عرضی گزار اس معاملے میں سپریم کورٹ سے فوری مداخلت کا مطالبہ کرتا ہے۔ درخواست کے مطابق آسام کے موجودہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما مسلسل نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں۔ درخواست میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ان کی تقاریر آسام میں مسلم کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کے خلاف دشمنی اور تشدد کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔
عرضی میں مزید کہا گیا ہے کہ سرما نے کئی مواقع پر عوامی تقریریں کی ہیں اور بیانات دیے ہیں - ریاست کے اندر اور باہر دونوں - جو پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر پھیل چکے ہیں۔
مسلم کمیونٹی کے خلاف تشدد اور بیگانگی کی فضا
درخواست میں کہا گیا ہے، "یہ بیانات، جو ایک ساتھ لیے گئے ہیں، واضح طور پر نفرت انگیز تقریر کی تشکیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اقلیتی برادری کی تذلیل کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط اور توہین آمیز دقیانوسی تصورات پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف سماجی اور معاشی بائیکاٹ کو اکساتے ہیں اور ان کے خلاف تشدد اور بیگانگی کی فضا کو فروغ دیتے ہیں۔"
مسلم نظر آنے والوں کی متحرک تصویر پر بندوق کا نشانہ
اس میں مزید کہا گیا ہے، "اس پوری شکایت کی سب سے حالیہ، اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی مثال 7 فروری 2026 کو پیش آئی۔ بی جے پی آسام کے آفیشل 'X' (ٹوئٹر) ہینڈل سے ایک ویڈیو پوسٹ کیا گیا تھا۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو دو مسلم نظر آنے والے مردوں کی متحرک تصویر پر بندوق کا نشانہ بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد ان پر ایک اور گولی چلائی گئی ہے۔"
اسکرین شاٹس کے ساتھ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ویڈیو میں کچھ جگہوں پر "پوائنٹ بلینک شاٹ" اور "کوئی رحم نہیں" جیسے الفاظ بھی شامل ہیں۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جب موجودہ حقائق اور سیاسی تناظر میں دیکھا جائے تو اس ویڈیو میں استعمال ہونے والی علامتیں اور بصری اقلیتی برادری کے خلاف دشمنی، اخراج اور خوف کی فضا کو مزید ہوا دینے کا کام کرتی ہیں۔
وزیر اعلیٰ کے عہدے کے حلف کی صریح خلاف ورزی
درخواست میں مزید کہا گیا ہے، "یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ ویڈیو کے سخت رد عمل اور احتجاج کے بعد، اسے بی جے پی کی ریاستی یونٹ کے آفیشل ہینڈل سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود، یہ مواد اب بھی کئی دوسرے اکاؤنٹس اور پلیٹ فارمز کے ذریعے بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے۔" درخواست میں استدلال کیا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا طرز عمل آئین کے تحت ان کے عہدے کے حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔
درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آسام کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے کیے گئے ان اقدامات اور تقاریر کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی جائے اور تعزیرات ہند 2023 کی متعلقہ دفعات اور دیگر قابل اطلاق قوانین کے تحت تحقیقات شروع کی جائیں۔
درخواست کی ایک دعا میں کہا گیا ہے
"عدالت کو مذکورہ بالا نفرت انگیز تقاریر (خاص طور پر مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے والے) کی آزاد، معتبر اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کو یقینی بنانے کے لیے ایسا مناسب حکم یا ہدایت جاری کرنی چاہیے جو کہ ضروری ہو)۔ یہ تحقیقات خصوصی تحقیقاتی ٹیم یا کسی اور خود مختار ایجنسی کے ذریعے کی جانی چاہیے کیونکہ یہ معزز عدالت انصاف کے مفاد میں مناسب سمجھتی ہے۔"
ایف آئی آر درج کی جائیں
درخواست میں یہ ہدایت بھی مانگی گئی ہے کہ تمام ایف آئی آر درج کی جائیں یا جو اس معاملے میں مستقبل میں درج کی جا سکتی ہیں انہیں خصوصی تفتیشی ٹیم یا کسی اور آزاد ایجنسی کے حوالے کیا جائے کیونکہ یہ معزز عدالت انصاف کے مفاد میں مناسب سمجھتی ہے۔
جمعیۃ علماء ہند نے تقاریر پر اعتراض کیا
حال ہی میں، اسلامی علماء کی ایک تنظیم، جمعیۃ علماء ہند نے بھی وزیر اعلیٰ سرما کی تقاریر پر اعتراض کیا اور سپریم کورٹ پر زور دیا کہ وہ آئینی عہدوں پر فائز افراد کو تفرقہ انگیز ریمارکس کرنے سے روکنے کے لیے ہدایات جاری کرے۔