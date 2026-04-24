'پنجاب کی عوام ان غداروں کو کبھی نہیں بھولے گی' عآپ نے پارٹی چھوڑنے پر راگھو چڈھا سمیت 7 ممبران پارلیمنٹ پر جوابی حملہ کیا

'پنجاب کی عوام ان غداروں کو کبھی نہیں بھولے گی' عآپ نے پارٹی چھوڑنے پر راگھو چڈھا سمیت 7 ممبران پارلیمنٹ پر جوابی حملہ کیا
عآپ کےرکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے راگھو چڈھا سمیت 7 ممبران اسمبلی کے بی جے پی میں شامل ہونےپر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔
Published : April 24, 2026 at 6:53 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی میں بڑی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ عآپ کے 10 راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ میں سے سات بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے اس پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے پنجاب کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ دریں اثنا، دہلی کے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی نے ایک بار پھر پنجابیوں کو دھچکا پہنچایا ہے۔
बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ किया धक्का— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 24, 2026
سنجے سنگھ نے کہا، "بی جے پی نے پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان کی قیادت والی عآپ حکومت کے اچھے کاموں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ عآپ کے سات راجیہ سبھا ممبران اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو ان سات ناموں کو یاد رکھنا چاہئے۔ پنجاب کے لوگ انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔"
#WATCH | Delhi | AAP MP Sanjay Singh says, " ...the bjp has done the work of obstructing the good works done by punjab cm bhagwant mann-led aap government...7 aap rajya sabha mps are joining the bjp, the people of punjab should remember these 7 names. the people of punjab will… pic.twitter.com/7lZcW70dBX— ANI (@ANI) April 24, 2026
عآپ ایم پی سنجے سنگھ نے کہا، "بی جے پی کا 'آپریشن لوٹس' اور سیاسی کھیل جس میں بھگونت مان کے کام کو روکنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت وہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ پنجاب میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو 10 لاکھ روپے تک کا علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ بی جے پی نے ایسی حکومت کو روکنے اور توڑنے کا کام کیا ہے۔ آج عآپ اور راج سبھا کے ممبران پنجاب کے 7 ممبران اسمبلی بی جے پی میں شامل ہوئے۔" عآپ نے ان سات ناموں کو کبھی معاف نہیں کیا، لیکن وہ بی جے پی میں چلے گئے، ان تمام لیڈروں کو نچلی سطح سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں لایا، لیکن ان ساتوں نے پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔
#WATCH दिल्ली: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, " भाजपा का ऑपरेशन लोटस और राजनीति का खेल जिसमें भगवंत मान के कार्य रोकने का काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है... पंजाब की सरकार वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है... पंजाब के किसी भी व्यक्ति को कोई रोग हो तो 10 लाख रुपए तक… pic.twitter.com/zVzrFPlASd— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2026
پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے کہا، "یہ سات ممبران اسمبلی جو بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ پنجاب کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ غدار ہیں، بی جے پی نے پنجاب کو دھوکہ دیا ہے۔ یہی 'واشنگ مشین' شرد پوار کی پارٹی شیو سینا (یو بی ٹی) اور کانگریس کے خلاف بھی استعمال کی گئی تھی۔ پنجاب میں بی جے پی کا کوئی حمایتی مرکز نہیں ہے۔"
#WATCH | Chandigarh | On 2/3rd MPs of AAP in Rajya Sabha announce merging with the BJP, Punjab CM Bhagwant Mann says, " ...bjp has betrayed punjab...the same washing machine was used at the party of sharad pawar, shiv sena (ubt), congress...bjp has no base in punjab..." pic.twitter.com/N8T2ut5YPv— ANI (@ANI) April 24, 2026
سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا، "میں گزشتہ تین دنوں سے گجرات میں ہوں، ایسے وقت میں جب گجرات میں ہزاروں کارکن اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر، بی جے پی کے لاتعداد خطرات اور دھمکیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پارٹی کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، کچھ غداروں نے پنجاب کے کارکنوں کی محنت کی کمائی کا سودا کیا ہے۔ آج راجیہ سبھا کے ممبران پنجاب، راجیہ سبھا کے ممبران جو بی جے پی کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اپنی ذاتی مجبوریوں، خوف اور لالچ کی وجہ سے جان لیں کہ پنجاب غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔
तीन दिन से गुजरात में हूँ… जिस समय गुजरात में हज़ारों कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डालकर, सारे ख़तरे और बीजेपी की धमकियाँ झेलकर पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए खून पसीना बहा रहे है, उसी समय कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के ख़ून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया।…— Manish Sisodia (@msisodia) April 24, 2026