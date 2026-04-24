'پنجاب کی عوام ان غداروں کو کبھی نہیں بھولے گی' عآپ نے پارٹی چھوڑنے پر راگھو چڈھا سمیت 7 ممبران پارلیمنٹ پر جوابی حملہ کیا

عآپ کےرکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے راگھو چڈھا سمیت 7 ممبران اسمبلی کے بی جے پی میں شامل ہونےپر سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 24, 2026 at 6:53 PM IST

نئی دہلی: عام آدمی پارٹی میں بڑی پھوٹ پڑ گئی ہے۔ عآپ کے 10 راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ میں سے سات بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے اس پر سخت ردعمل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے پنجاب کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ دریں اثنا، دہلی کے سابق وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ بی جے پی نے ایک بار پھر پنجابیوں کو دھچکا پہنچایا ہے۔

سنجے سنگھ نے کہا، "بی جے پی نے پنجاب کے وزیر اعلی بھگونت مان کی قیادت والی عآپ حکومت کے اچھے کاموں میں رکاوٹ ڈالی ہے۔ عآپ کے سات راجیہ سبھا ممبران اسمبلی بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں کو ان سات ناموں کو یاد رکھنا چاہئے۔ پنجاب کے لوگ انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔"

عآپ ایم پی سنجے سنگھ نے کہا، "بی جے پی کا 'آپریشن لوٹس' اور سیاسی کھیل جس میں بھگونت مان کے کام کو روکنے کی کوششیں بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب حکومت وہاں کے بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے کام کرتی ہے۔ پنجاب میں اگر کسی کو کوئی بیماری ہو تو 10 لاکھ روپے تک کا علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ بی جے پی نے ایسی حکومت کو روکنے اور توڑنے کا کام کیا ہے۔ آج عآپ اور راج سبھا کے ممبران پنجاب کے 7 ممبران اسمبلی بی جے پی میں شامل ہوئے۔" عآپ نے ان سات ناموں کو کبھی معاف نہیں کیا، لیکن وہ بی جے پی میں چلے گئے، ان تمام لیڈروں کو نچلی سطح سے اٹھا کر پارلیمنٹ میں لایا، لیکن ان ساتوں نے پنجاب کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔

پنجاب کے سی ایم بھگونت مان نے کہا، "یہ سات ممبران اسمبلی جو بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں، وہ پنجاب کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ غدار ہیں، بی جے پی نے پنجاب کو دھوکہ دیا ہے۔ یہی 'واشنگ مشین' شرد پوار کی پارٹی شیو سینا (یو بی ٹی) اور کانگریس کے خلاف بھی استعمال کی گئی تھی۔ پنجاب میں بی جے پی کا کوئی حمایتی مرکز نہیں ہے۔"

سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے کہا، "میں گزشتہ تین دنوں سے گجرات میں ہوں، ایسے وقت میں جب گجرات میں ہزاروں کارکن اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر، بی جے پی کے لاتعداد خطرات اور دھمکیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پارٹی کے نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں، کچھ غداروں نے پنجاب کے کارکنوں کی محنت کی کمائی کا سودا کیا ہے۔ آج راجیہ سبھا کے ممبران پنجاب، راجیہ سبھا کے ممبران جو بی جے پی کے ممبران ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اپنی ذاتی مجبوریوں، خوف اور لالچ کی وجہ سے جان لیں کہ پنجاب غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔

