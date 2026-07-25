عوام نے ان لوگوں سے اپنا ملک واپس لینا شروع کر دیا جنہوں نے آئین کو تباہ کرنے اور آواز دبانے کی ہر ممکن کوشش کی، پرینکا
طلباء کی پرامن تحریک کی تعریف کرتے ہوئے پرینکا نے کہا کہ یہ ہندوستان کے نوجوانوں کی جیت ہے۔
Published : July 25, 2026 at 5:47 PM IST
نئی دہلی: نیٹ امتحان کے تنازعہ اور سڑکوں پر آنے والے طلباء کے شدید دباؤ کے درمیان، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے آخر کار استعفیٰ دے دیا۔ کانگریس کی رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے استعفے کو نوجوانوں کی غیر متزلزل جدوجہد کی فتح قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں آمریت کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔
پرینکا گاندھی نے اپنے ردعمل میں گہری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 'میں بہت سی وجوہات سے بہت خوش ہوں لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے لوگوں نے ان لوگوں سے اپنا ملک واپس لینا شروع کر دیا ہے جنہوں نے آئین کو تباہ کرنے اور عوام کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔'
#WATCH | Wayanad | On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, is the day the people of our country have started claiming their… pic.twitter.com/AJxYmNJ7mx— ANI (@ANI) July 25, 2026
طلباء کی پرامن تحریک کی تعریف کرتے ہوئے پرینکا نے کہا کہ یہ ہندوستان کے نوجوانوں کی جیت ہے، مجھے ان پر فخر ہے۔ان پر پیلٹ گن، آنسو گیس کے گولےچھوڑے گئے اور لاٹھی چارج سے حملہ کیا گیا، انہیں شدید چوٹیں آئیں لیکن وہ جھکے نہیں، اس کے بجائے حکومت کو ان کی مرضی کے آگے جھکنا پڑا۔
اس دوران پرینکا گاندھی نے کہا کہ یہ اس ملک کے ہر حکمران کے لیے سبق ہے، اب اور ہمیشہ کے لیے۔ آپ کو عوام کی مرضی کو سننا چاہیے۔ یہ جمہوریت ہے، اور عوام کی مرضی سب سے اہم ہے۔ کوئی آمر یا طاقت ہندوستانی عوام کی مرضی کو نہیں روک سکتی۔ آج ہمارے طلبہ نے یہ ثابت کر دیا ہے۔
اس دوران پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتہ کے روز وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنایا اور مطالبہ کیا کہ وہ نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف نئی دہلی میں احتجاج کرنے والے طلباء کے خلاف پولیس کی بربریت کے لئے معافی مانگیں۔
پرینکا نے کہا کہ وزیر اعظم معافی مانگنے کے بجائے مضحکہ خیز ویڈیوز بنانے اور انسٹاگرام پر زیادہ دوست رکھنے پر لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں مصروف ہیں۔
انہوں نے کہا اس وقت ایسا کرنا بالکل مضحکہ خیز ہے۔ یہ بالکل مضحکہ خیز ہے۔ وہ (مودی) ہندوستان بھر میں نوجوانوں کے سڑکوں پر آنے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ (مودی) ان کے خلاف پیلٹ گن کے استعمال کے ذمہ دار ہیں گویا وہ دہشت گرد ہیں۔پرینکا نے کہا وزیر اعظم مودی اس کے لیے ذمہ دار ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ قوم کو جواب دینا پڑے گا۔