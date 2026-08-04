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لوگ بی جے پی سے تنگ آچکے ہیں، یہ صرف شروعات ہے: پرینکا گاندھی کا ضمنی انتخاب کے نتائج پر بیان

پرشانت کشور نے بانکی پور ضمنی انتخاب میں بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کو شکست دی۔ دتیا میں کانگریس نے جیت درج کی۔

کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی
کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 4, 2026 at 2:47 PM IST

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نئی دہلی: بہار کی بانکی پور اسمبلی سیٹ اور مدھیہ پردیش کی دتیا اسمبلی سیٹ کے لیے ہوئے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ منگل کو نتائج پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ بی جے پی سے تنگ آچکے ہیں۔

ضمنی انتخاب کے نتائج کے بارے میں پوچھے جانے پر پرینکا گاندھی نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں نامہ نگاروں سے کہا، "یہ واضح ہے کہ لوگ بی جے پی سے تھک چکے ہیں اور تنگ آچکے ہیں۔ انہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "یہ تو صرف شروعات ہے۔"

جن سوراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے بانکی پور اسمبلی ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ یہ سیٹ بی جے پی لیڈر نتن نوین کے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ بی جے پی نے اس سیٹ پر طویل عرصے تک قبضہ کیا تھا لیکن ضمنی انتخاب میں پرشانت کشور نے بی جے پی امیدوار نیرج کمار سنہا کو 19,324 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔

اسی طرح دتیا اسمبلی ضمنی انتخاب میں بھی بی جے پی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں کانگریس امیدوار گھنشیام سنگھ نے بی جے پی امیدوار آشوتوش تیواری کو 6,016 ووٹوں سے شکست دی۔ کانگریس امیدوار گھنشیام سنگھ نے 66,757 ووٹ حاصل کیے، جب کہ بی جے پی امیدوار آشوتوش تیواری کو 60,741 ووٹ ملے۔ دتیا سیٹ کانگریس ایم ایل اے راجندر بھارتی کی اسمبلی رکنیت ختم ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی۔

تاہم، گجرات میں، بی جے پی نے وڈودرا ضلع کی منجل پور اسمبلی سیٹ کو برقرار رکھا۔ یہاں بی جے پی امیدوار ستیش گووند بھائی پٹیل نے کانگریس کے بھیکھا بھائی رباری کو 30,630 ووٹوں کے فرق سے شکست دی۔

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TAGGED:

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