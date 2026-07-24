طلباء پر پیلٹ گن چلائی گئی، پردھان ایک مجرم وزیر تعلیم، راہول
گاندھی نے کہا کہ حکومت نے ہمارے مستقبل پر حملہ کیا ہے۔ مستقبل، یعنی نوجوان۔
Published : July 24, 2026 at 10:03 PM IST
نئی دہلی: کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے جمعہ کو حکومت پر احتجاجی طلباء کے خلاف پیلٹ گن کا استعمال کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ مجرم، وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ گاندھی نے دہلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران پیلٹ گن سے مبینہ طور پر زخمی ہونے والے نوجوان ساحل کو میڈیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ ایسے ہزاروں نوجوانوں کے خلاف وحشیانہ کارروائی کی گئی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ان کا استعمال اس وقت کیا گیا جب نوجوان قومی پرچم کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھ خراب ہو گئی ہے اور وہ دیکھنے سے قاصر ہے۔
گاندھی نے کہا یہ ہمارا مستقبل ہیں، اور ایسے ہزاروں نوجوانوں پر پیلٹ گنوں سے حملہ کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا، مارا پیٹا گیا اور حملہ کیا گیا۔ وہ پیپر لیک کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں اور حکومت جھوٹ بولنا بند کرے۔
گاندھی نے کہا کہ حکومت نے ہمارے مستقبل پر حملہ کیا ہے۔ مستقبل، یعنی نوجوان، صرف تین چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ پہلا مطالبہ وزیر تعلیم کی برطرفی کا ہے۔ دوسرا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرنا ہے جنہوں نے ڈنڈوں کا استعمال کیا اور طلباء کو مارا پیٹا۔ تیسرا مطالبہ ہے کہ وزیراعظم نوجوانوں سے معافی مانگیں۔
راہول نے دعویٰ کیا کہ دھرمیندر پردھان مجرم تعلیم کے وزیر ہیں۔ انہیں عہدہ چھوڑنا چاہیے۔ وہ ہمارے منہدم تعلیمی نظام کی علامت ہیں۔ انہیں جانا ہوگا۔ راہول گاندھی نے کہا کہ اپوزیشن طلباء کے مطالبات کے ساتھ کھڑی ہے اور سوالیہ پرچہ لیک جیسے مسائل سے نوجوانوں کے مستقبل سے سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔