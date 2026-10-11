پرامن مظاہرین کو غیر قانونی طور پر نظر بند نہیں کیا جا سکتا، میٹرو، ریل اور انٹرنیٹ خدمات کو بحال کیا جائے، سپریم کورٹ
ایڈوکیٹ شنکرارائنن نے عدالت پر زور دیا کہ شہر میں آزادانہ نقل و حرکت بحال کی جائے اور تمام رکاوٹوں کو براہ راست ہٹایا جائے۔
Published : October 11, 2026 at 3:15 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے اتوار کے روز دہلی میں 10 اکتوبر کو احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف حکومت کی کارروائی کو چیلنج کرنے والی متعدد درخواستوں کی سماعت کی۔ جسٹس جویمالیہ باغچی اور وی موہنا کی بنچ نے دہلی پولیس اور نیم فوجی دستوں کے ذریعہ مظاہرین کی حراست کے خلاف درخواستوں اور جان بوجھ کر نافرمانی کا الزام لگانے والی توہین عدالت کی درخواستوں پر سماعت کی۔
اتوار کو ایک خصوصی نشست میں، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ قانون کے وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق کسی بھی شخص کو حراست میں نہ لیا جائے اور اس بات پر زور دیا کہ کنٹینمنٹ زونز کے باہر پرامن، غیر مسلح اجتماعات کو من مانی طور پر حراست میں نہیں لیا جانا چاہیے۔
بنچ نے ہدایت دی کہ میٹرو اور ریل خدمات معمول کے مطابق چلتی رہیں جب تک کہ نظم عامہ کی خرابی کی وجہ سے پابندیوں کی ضرورت نہ ہو، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 19(2) کے تحت غور کیا گیا ہے۔ لوگوں کی نقل و حرکت کے بارے میں، بنچ نے ہدایت کی کہ شہر میں ٹریفک قوانین کے مطابق آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دی جائے۔
سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ہر جگہ رکاوٹیں لگانے کے حق میں نہیں ہے اور ہدایت دی کہ امن و امان اور ٹریفک کے دیگر حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فوری طور پر بیریکیڈنگ کا جائزہ لیا جائے۔ بنچ نے یہ بھی ہدایت دی کہ انٹرنیٹ سروس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے۔
بنچ نے سالیسٹر جنرل تشار مہتا کی اس یقین دہانی کا نوٹس لیا کہ دہلی میٹرو ریلوے پوری طرح سے چل رہی ہے اور تمام اسٹیشن کل رات 10 بجے سے کھلے ہیں۔ مہتا نے بنچ کو یہ بھی یقین دلایا کہ ٹرین خدمات چل رہی ہیں اور انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔
بنچ نے حکام کو ہدایت دی کہ سپریم کورٹ کے آس پاس کے علاقے میں انڈین سول سروسز کوڈ (بی این ایس ایس) کی دفعہ 163 کے نفاذ سے متعلق بورڈ کو ہٹا دیا جائے، اگر اسے پہلے ہی نہیں ہٹایا گیا تھا، تاکہ انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بنچ وکیل شیلیندر منی ترپاٹھی کی طرف سے دائر توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کر رہی تھی، جس نے الزام لگایا تھا کہ سپریم کورٹ کے 9 اکتوبر کے حکم کے باوجود حکام دہلی میٹرو اسٹیشنوں کو بند کر رہے ہیں اور ٹرین خدمات کو معطل کر رہے ہیں۔
اس سے قبل، عدالت نے کہا، "ہمارے سامنے دو معاملات ہیں، کچھ وکلاء ان درخواستوں کا غیر فہرست میں ذکر کرنا چاہتے ہیں جو دائر کی گئی ہیں۔ ہمارا مقصد دائیں سے بائیں (بار میں) جانا ہے اور ہر فریق کو سننے کا موقع دینا ہے۔" جب وکلاء نے ان مسائل پر خصوصی سماعت کرنے پر سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا تو جسٹس باغچی نے کہا کہ ہمیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہم ہمیشہ قوم کی خدمت میں ہیں۔" سینئر وکیل کپل سبل نے ایک درخواست پر بحث کی جس میں دفعہ 163 کو نظربند اور نافذ کرنے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سبل نے کہا، "وہ لوگوں کو ٹرینوں وغیرہ سے اٹھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے انٹرنیٹ کی معطلی کا مسئلہ اٹھایا۔
سینئر ایڈووکیٹ شاہدان فراست نے مبینہ طور پر مظاہرین کو بسوں میں گھسیٹنے کے خلاف دلیل دی۔ غور طلب ہے کہ میڈیا میں شاہدان فراست کو احتجاج میں شریک ہونے کے دوران پولیس کی جانب سے حراست میں لینے کی خبریں بھی آئی تھیں۔ سینئر ایڈوکیٹ این ہری ہرن نے کہا کہ شہری شہر میں گھومنے پھرنے کا حق کھو چکے ہیں۔
وکلاء کو حراست میں لینے کا معاملہ
سینئر ایڈوکیٹ این ہری ہرن نے وکلاء کو حراست میں لینے کا معاملہ اٹھایا۔ سینئر ایڈوکیٹ گوپال شنکرارائنن نے بتایا کہ وہ جنتر منتر کے باہر وکلاء کے خلاف پولیس کی کارروائی کے ریکارڈ پر لائے گئے ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے عدالت پر زور دیا کہ وکلاء اور دیگر کے خلاف تشدد کی ویڈیوز کا جائزہ لیا جائے۔
شنکرارائنن نے عدالت پر زور دیا کہ وہ شہر میں آزادانہ نقل و حرکت بحال کرے اور تمام رکاوٹوں کو ہٹانے کی ہدایت کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ 'بغیر بیجز والے لوگ کل بھی موجود تھے، اس کے ذمہ داروں کا احتساب ہونا چاہیے۔' سینئر ایڈوکیٹ سنجے ہیگڑے نے کہا کہ وکلاء کو ان کے مؤکلوں کی مدد کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور پولیس نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی دھمکی دی ہے۔
نظر بندی اور میٹرو کی بندش کا مسئلہ
سپریم کورٹ نے حراستوں اور دہلی میٹرو کی بندش سے متعلق ایک عرضی پر سماعت کی۔ ایک وکیل نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ کچھ وکلاء پرامن طریقے سے چل رہے تھے لیکن بغیر بیجز والے پولیس اہلکاروں نے انہیں دھکا دے کر وین میں ڈال دیا۔ سینئر ایڈووکیٹ شعیب عالم نے بتایا کہ لوگوں کو ٹرینوں میں روکا گیا۔
مسافروں کو باہر نکال دیا گیا۔ لوگوں کو احتجاجی مقام تک پہنچنے سے روکنے کے لیے ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ عالم نے کہا، "لوگوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ان کے احتجاج کے حق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سمیت 6,000-7,000 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔"
جسٹس باغچی نے کہا کہ وہ متعلقہ حکام سے منگل تک میٹرو اسٹیشن کی بندش کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کو کہہ سکتے ہیں۔ سینئر وکیل مینکا گروسوامی نے دلیل دی، "کیا ریاست نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے؟" گروسوامی نے کہا، 'شہریوں کا پرامن احتجاج کرنے کا حق روک دیا گیا ہے اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ آخری بار ایسا 50 سال پہلے ایمرجنسی کے دوران ہوا تھا۔
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