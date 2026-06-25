پاسپورٹ ایک سفری دستاویز ہے، شہریت کا ثبوت نہیں، وزارت خارجہ کے بیان پر ہنگامہ
آدتیہ ٹھاکرے نے سوال کیا کہ کیا اس اعلان سے دیگر ممالک کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوں گے۔
Published : June 25, 2026 at 1:40 PM IST
نئی دہلی: بدھ (24 جون) کو 14 ویں پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، وزارت خارجہ (MEA) کے ایک سینئر اہلکار نے کہا کہ ہندوستانی پاسپورٹ کو بنیادی طور پر شہریت کے حتمی ثبوت کے بجائے ایک سفری دستاویز کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ اس بیان نے سوشل میڈیا پر ایک وسیع بحث چھیڑ دی ہے۔
رپورٹس کے مطابق، اہلکار نے کہا کہ پاسپورٹ سخت جانچ پڑتال اور تفصیلی دستاویزات کی تصدیق کے بعد جاری کیے جاتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد بین الاقوامی سفر میں سہولت فراہم کرنا اور پاسپورٹ رکھنے والے کی بیرون ملک شہریت ثابت کرنا ہے۔
وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ اگرچہ پاسپورٹ مختلف سرکاری ایجنسیوں کی معلومات کی بنیاد پر مکمل تصدیق کے بعد جاری کیے جاتے ہیں، قانون کی نظر میں، وہ شہریت کے سرٹیفکیٹ کے بجائے سفری دستاویزات ہیں۔ ملک بھر میں پاسپورٹ خدمات کی توسیع پر زور دیتے ہوئے، وزارت نے ان خدمات کو جدید بنانے کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی، بشمول چپ پر مبنی ای پاسپورٹ کی شروعات بھی شامل ہے۔
دریں اثنا، یہ بیان کہ پاسپورٹ شہریت کا ثبوت نہیں ہے، ایک بحث کو ہوا دی ہے کہ کن دستاویزات کو ہندوستانی شہریت ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ قانونی ماہرین اور حکومتی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں شہریت کے لیے کوئی ایک بھی عالمی دستاویز نہیں ہے جو اسے پیدائشی طور پر حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ آدھار، پین کارڈ، اور ووٹر شناختی کارڈ جیسے دستاویزات مخصوص مقاصد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ میں شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہیں۔
If the MEA believes Passport is not a document of citizenship:— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 24, 2026
1) What do the police verify before granting a passport?
2) Does our country give passports as travel documents to non Indians as well?
3) Wouldn’t this announcement create doubts in the minds of other countries,… pic.twitter.com/p3ebg90A3C
اس وضاحت پر سیاستدانوں اور اہم شخصیات سے بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ شیو سینا (یو بی ٹی) کے رہنما آدتیہ ٹھاکرے نے حکومت کے موقف پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ پاسپورٹ پولیس کی تصدیق اور جامع جانچ کے بعد ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیان ہندوستانی پاسپورٹ کی حیثیت کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر ابہام پیدا کرسکتا ہے۔ ٹھاکرے نے سوال کیا، "اگر وزارت خارجہ کا خیال ہے کہ پاسپورٹ شہریت کا دستاویز نہیں ہے، تو:
1) پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے پولیس کس چیز کی تصدیق کرتی ہے؟
2) کیا ہمارا ملک غیر ہندوستانیوں کو بھی سفری دستاویزات کے طور پر بھارتی پاسپورٹ مل سکتا ہے؟
انہوں نے مزید کہا کہ، "ان کی انتہائی پیچیدہ خارجہ پالیسی کے علاوہ، وزارت خارجہ کتنی مضحکہ خیز ہوسکتی ہے؟"
The ministry of external affairs says that a passport is a document travel not the proof of citizen ship . Really ??? . So are they providing this travel document to some people with out being totally convinced that this person is an Indian citizen ?? . It is absurd .— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 24, 2026
اسکرین رائٹر اور نغمہ نگار جاوید اختر نے وزارت خارجہ کے دعوے پر سوال اٹھاتے ہوئے اسے مضحکہ خیز قرار دیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں، اختر نے کہا، " وزارت خارجہ کہتی ہے کہ پاسپورٹ ایک سفری دستاویز ہے، شہریت کا ثبوت نہیں۔ واقعی؟؟؟ تو، کیا وہ کچھ لوگوں کو یہ سفری دستاویز جاری کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پوری طرح سے یقین نہیں ہے کہ آیا وہ شخص ہندوستانی شہری ہے یا نہیں؟ یہ مضحکہ خیز ہے۔"
ایسا کہا جارہا ہے کہ وزارت خارجہ کے بیانات پاسپورٹ ایکٹ 1967 کے سیکشن 20 کے حوالے سے ہیں۔ یہ سیکشن حکومت ہند کو کسی ایسے شخص کو پاسپورٹ جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے جو ہندوستانی شہری نہیں ہے، بشرطیکہ ایسا کرنا عوامی مفاد میں ہو۔ دفعہ 20 میں کہا گیا ہے، 'پاسپورٹ یا سفری دستاویزات کے اجراء سے متعلق سابقہ دفعات میں موجود کسی بھی چیز کے باوجود، مرکزی حکومت کسی ایسے شخص کو پاسپورٹ یا سفری دستاویز جاری کر سکتی ہے جو ہندوستان کا شہری نہیں ہے، اگر حکومت کی رائے ہے کہ عوامی مفاد میں ایسا کرنا ضروری ہے۔'
پاسپورٹ کے اجراء سے متعلق حکومت ہند کے رہنما خطوط- خواہ ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک- یہ بتاتے ہیں کہ پاسپورٹ ایک شناخت اور سفری دستاویز دونوں کے طور پر کام کرتا ہے۔ مزید یہ کہ پاسپورٹ ایکٹ کے تحت حکومت غیر ہندوستانیوں کو بھی پاسپورٹ جاری کر سکتی ہے۔ اس سے قبل، 19 جون کو، سالانہ علاقائی پاسپورٹ افسران کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے تبصرہ کیا تھا کہ ہندوستانی پاسپورٹ قومی شناخت کی علامت ہے اور بین الاقوامی سطح پر احترام اور اعتماد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
Felicitations to all Passport Authorities in India and abroad on the occasion of the 14th Passport Seva Divas.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 24, 2026
The rollout of Passport Seva Programme 2.0, introduction of chip-enabled e-Passports, opening of new PSKs and POPSKs, and record levels of passport issuance are… pic.twitter.com/20zISWwlfZ
انھوں نے کہا تھا، پاسپورٹ محض صفحات کا کتابچہ نہیں ہے۔ یہ اقتصادی نقل و حرکت اور بین الاقوامی تجارت کے لیے ایک طاقتور آلہ ہے۔ قومی شناخت کے لیے بھی یہی بات درست ہے۔ چونکہ ہماری خارجہ پالیسی ہندوستان کو 'وشوا بندھو' (دنیا کے دوست) کے طور پر قائم کرتی ہے، ہندوستانی پاسپورٹ کو عالمی سطح پر عزت اور اعتماد کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس دستاویز کے حصول کا عمل جدوجہد کے بجائے ایک حق بنے۔
14ویں پاسپورٹ سیوا دیوس کے موقع پر، وزیر خارجہ جئے شنکر نے موثر، شفاف اور شہری پر مبنی پاسپورٹ خدمات کی ستائش کی اور خدمات کی فراہمی کے لیے وزارت خارجہ کے عزم پر زور دیا۔
وزیر نے کہا کہ یہ تقریب 'پاسپورٹ ایکٹ، 1967' کے نفاذ کی سالگرہ کے موقع پر منائی جاتی ہے اور ہندوستان کے پاسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی جدید کاری کی عکاسی کرتی ہے۔ جے شنکر نے 'پاسپورٹ سیوا پروگرام' کی کامیابی کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کے 'کم سے کم حکومت، زیادہ سے زیادہ گورننس' کے وژن کو دیا۔
انہوں نے ڈیجیٹل ڈومین میں وزارت کی اہم کامیابیوں پر روشنی ڈالی، جس میں ملک کے اندر اپ گریڈ شدہ پاسپورٹ سیوا پروگرام (PSP V2.0) کا کامیاب آپریشن اور دنیا بھر میں سفارتی مشنوں میں گلوبل پاسپورٹ سیوا پروگرام (GPSP V2.0) کا آغاز شامل ہے تاکہ ہندوستانی تارکین وطن کی بہتر خدمت کی جاسکے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ اس تکنیکی تبدیلی کی ایک اہم خصوصیت چپ سے چلنے والے ای پاسپورٹ کا کامیاب رول آؤٹ ہے، جو سیکورٹی اور تصدیق کے لیے بین الاقوامی معیارات پر پورا اترتے ہیں۔
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