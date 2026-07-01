پاسپورٹ اگر کھو گیا یا پھٹ گیا تو آج سے بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا، نئی شرح کی فہرست دیکھیں
پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو بالغوں کو جنرل زمرے میں متبادل پاسپورٹ کے لیے زیادہ پیسے دینا ہوں گے۔
Published : July 1, 2026 at 12:48 PM IST
نئی دہلی: آج سے ہندوستان میں پاسپورٹ حاصل کرنا اور متعلقہ خدمات حاصل کرنا کافی مہنگا ہو گیا ہے۔ وزارت خارجہ (MEA) کے ذریعہ لاگو کیا گیا نیا فیس ڈھانچہ پورے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک ہندوستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں پر بھی مؤثر ہو گیا ہے۔ وزارت کے مطابق فیسوں میں یہ نمایاں اضافہ تقریباً 14 سال بعد انتظامی اخراجات اور تکنیکی اپ گریڈیشن کی وجہ سے کیا گیا ہے۔
نئے قوانین کے تحت، تقریباً تمام خدمات کے لیے فیس میں اضافہ کیا گیا ہے، جس میں پاسپورٹ کی نئی درخواستیں، تجدید، فوری سروس، گمشدہ یا خراب شدہ پاسپورٹ کو دوبارہ جاری کرنا اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ (پی سی سی) شامل ہیں۔
نارمل اور تتکال پاسپورٹ کے لیے نئے نرخ
بالغوں کے لیے، عام زمرے میں نئے یا تجدید شدہ 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 1,500 سے بڑھا کر 2,500 کر دی گئی ہے۔ 60 صفحات کے جمبو پاسپورٹ کی قیمت اب 2000 روپے کے بجائے 3500 روپے ہوگی۔
اگر آپ تتکال اسکیم کے تحت پاسپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اور بھی زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ 36 صفحات کے تتکال پاسپورٹ کی فیس 3,500 سے بڑھ کر 5,000 ہو گئی ہے۔ اسی طرح 60 صفحات کے تتکال پاسپورٹ کی قیمت اب 4000 روپے کے بجائے 6000 روپے ہوگی۔
بچوں اور دیگر خدمات کے لیے قیمتوں میں اضافہ
18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے خدمات بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ بچوں کے لیے 36 صفحات کے جنرل پاسپورٹ کی فیس 1000 روپے سے بڑھا کر 1750 روپے اور تتکال زمرے کے لیے 3000 روپے سے بڑھا کر 4250 روپے کر دی گئی ہے۔ مزید برآں، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ (پی سی سی) اور دیگر متفرق سرٹیفکیٹس کی فیس 500 سے بڑھا کر 750 کر دی گئی ہے۔
پاسپورٹ کے نقصان یا نقصان پر جرمانہ اور فیس
اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے، تو بالغوں کو جنرل زمرے میں متبادل پاسپورٹ کے لیے 5,000 (پہلے 3,000) اور 60 صفحات کے پاسپورٹ کے لیے 6,000 ادا کرنا ہوں گے۔ 60 صفحات کے متبادل پاسپورٹ کی تتکال فیس 8,500 روپے مقرر کی گئی ہے۔ گمشدہ بچوں کے پاسپورٹ کو دوبارہ جاری کرنے کی فیس جنرل زمرے کے لیے 4,250 اور تتکال زمرے کے لیے 6,750 ہوگی۔
بزرگ شہریوں اور بچوں کے لیے چھوٹ
ریلیف: 8 سال سے کم عمر کے بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو پاسپورٹ کی نئی درخواستوں پر 10 فیصد رعایت ملتی رہے گی۔ تاہم، اس رعایت کا اطلاق پاسپورٹ کے دوبارہ اجراء پر نہیں ہوگا۔ بیرون ملک رہنے والے ہندوستانیوں کے لیے، معیاری 36 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس اب 125 ڈالر اور فوری پاسپورٹ کے لیے 250 ڈالر ہوگی۔