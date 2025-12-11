مسافر نے انڈیگو فلائٹ میں کی توڑ پھوڑ، عملے کے رکن کے ساتھ کی بدتمیزی، مسافر کے خلاف این سی آر درج
یہ پرواز حیدرآباد سے لکھنؤ پہنچی۔ پولیس نے مسافر کے خلاف این سی آر درج کیا ہے۔
Published : December 11, 2025 at 4:03 PM IST
لکھنؤ: حیدرآباد سے لکھنؤ جانے والی انڈیگو ایئر لائن کی پرواز میں کیبن کریو کی خاتون رکن کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ لکھنؤ ایئرپورٹ پر سکیورٹی ایجنسیوں نے ملزم مسافر کو سروجنی نگر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مسافر کے خلاف این سی آر درج کیا ہے، جس کی شناخت مہیش کے طور پر ہوئی ہے، جو مئو، اتر پردیش کا رہنے والا ہے۔
سروجنی نگر کے ایکٹنگ اسٹیشن ہاؤس آفیسر سریش مشرا نے بتایا کہ حیدرآباد سے لکھنؤ جانے والی فلائٹ میں ایک مسافر نے اپنی سیٹ کے سامنے موجود میز کو توڑ دیا۔ جب عملے کے ارکان نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس نے غیر مہذب سلوک کیا۔
مسافر ایک ہفتہ قبل گیا تھا شارجہ
اسٹیشن ہاؤس آفیسر سریش مشرا نے بتایا کہ انڈیگو ایئر لائنز کے سکیورٹی انچارج ششانک ماتھر کی شکایت کی بنیاد پر این سی آر درج کیا گیا ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ مسافر کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔ اہل خانہ نے بتایا کہ مہیش تقریباً ایک ہفتہ قبل کام کے سلسلے میں شارجہ گیا تھا اور اسے ایک ہفتے کے اندر واپس بھیج دیا گیا۔ اس تناؤ کی وجہ سے مہیش نے اس طرح حرکت کی۔
انڈیگو ایئر لائنز کی کئی پروازیں منسوخ
واضح رہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے انڈیگو ایئر لائنز کی کئی پروازیں منسوخ کی گئی تھیں۔ تاہم، بدھ سے شروع ہونے والی تمام پروازیں شیڈول کے مطابق دوبارہ چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس سے عوام کو کافی ریلیف ملا ہے۔