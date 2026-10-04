انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیاں 7 اکتوبر کو دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر کریں گی احتجاج
دہلی کانگریس کے جنرل سکریٹری انل بھاردواج نے کہا کہ جماعتوں نے ناقص ایس آئی آر عمل کے خلاف احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے
Published : October 4, 2026 at 8:55 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن اتحاد انڈیا میں شامل جماعتوں کی دہلی یونٹس بدھ کو دہلی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ایس آئی آر کے خلاف مشترکہ احتجاج کریں گی اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفیٰ کا مطالبہ کریں گی۔
اتوار کو کانگریس کی دہلی یونٹ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق، یہ فیصلہ کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ)، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) اور انقلابی سوشلسٹ پارٹی (آر ایس پی) سمیت دیگر جماعتوں کے نمائندوں کی میٹنگ میں کیا گیا۔
دہلی کانگریس کے جنرل سکریٹری انیل بھاردواج نے کہا کہ ان جماعتوں نے ناقص ایس آئی آر عمل کے خلاف مشترکہ طور پر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔
بھاردواج نے ایک بیان میں کہا، "ووٹر لسٹ جمہوریت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل اپنایا جاتا ہے جو ممکنہ طور پر ووٹروں کے ناموں کو ہٹا سکتا ہے یا ان کے حقوق کو متاثر کر سکتا ہے، انڈیا اتحاد اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کرے گا۔
ان جماعتوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ووٹر لسٹ کی خصوصی گہرائی سے نظرثانی کے عمل کو شفاف بنایا جائے اور اسے آئینی دفعات اور ووٹرز کے حقوق کے مطابق چلایا جائے۔
بھاردواج نے کہا کہ 7 اکتوبر کو ہونے والا احتجاج دہلی کے ووٹروں کے حقوق، منصفانہ انتخابات اور جمہوری نظام کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوشش ہوگی۔
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