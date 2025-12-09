سرمائی اجلاس 2025: لوک سبھا میں آج ایس آئی آر اور راجیہ سبھا میں وندے ماترم پر بحث
اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکومت ایس آئی آر کو حقیقی ووٹروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
Published : December 9, 2025 at 10:49 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے ساتویں دن منگل کو اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) پر بحث ہوگی۔ یہ فیصلہ طویل کشمکش کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید مذاکرات کے بعد ہوئی، جس کے نتیجے میں منگل کو دونوں ایوانوں میں اس معاملے کو اٹھانے کے لیے آل پارٹیز کا اتفاق رائے ہوا۔
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی صدارت میں ہونے والی میٹنگ کے شیڈول کے مطابق لوک سبھا 9 دسمبر کو ایس آئی آر پر مکمل بحث کرے گی۔ یہ فیصلہ ایس آئی آر کے عمل پر بحث کے لیے اپوزیشن کے مسلسل مطالبے کے جواب میں لیا گیا ہے۔ ایس آئی آر پر اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ پسماندہ برادریوں کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعہ اپوزیشن کے ووٹروں کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹا جا رہا ہے۔ یکم دسمبر کو سرمائی اجلاس شروع ہونے کے بعد سے اپوزیشن ایس آئی آر کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوا جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائیوں میں خلل پڑا ہے۔
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 9 اور 10 دسمبر کو راجیہ سبھا میں ایس آئی آر پر بحث شروع کریں گے۔ بحث کے لیے کل دس گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال بحث کا جواب دیں گے، جب کہ قائد ایوان جے پی نڈا کی بھی شرکت متوقع ہے۔ اس دوران لوک سبھا میں بحث دوبارہ شروع ہوگی، جس کے لیے اپوزیشن اجلاس کے پہلے دن سے ہی دباؤ بنا رہی ہے۔ قائد حزب اختلاف راہل گاندھی اپوزیشن کی قیادت کریں گے اور میگھوال بدھ کو جواب دیں گے۔ یہ بحث سینئر اپوزیشن لیڈروں بشمول ملکارجن کھرگے، سونیا گاندھی، اور راہل گاندھی کے بار بار احتجاج کے بعد ہوئی ہے، جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کیا۔
الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے ذریعہ مختلف ریاستوں میں شروع کی گئی اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) پر حزب اختلاف کی جماعتیں مہینوں سے ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کانگریس سمیت دیگر پارٹیاں ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتی رہی ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (ایل او پی) راہل گاندھی آج لوک سبھا میں بحث شروع کریں گے۔ انہوں نے ایس آئی آر پر کھل کر تنقید کی اور الزام لگایا کہ حکومت اس عمل کو حقیقی ووٹروں کو ختم کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
مزید پڑھیں:
پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ایس آئی آر سے بالواسطہ این آر سی کے خدشات میں اضافہ، سپریم کورٹ میں وکلا کی دلیل
لوک سبھا میں نو اور دس دسمبر کو ایس آئی آر پر اور 8 دسمبر کو وندے ماترم پر بحث ہوگی
ایس آئی آر کے خلاف اپوزیشن کا پارلیمنٹ احاطے میں شدید احتجاج، معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ
ایس آئی آر معاملے پر لوک سبھا میں تعطل، ایس آئی آر واپس لو کے نعرے، کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی
ایس آئی آر اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں سات دن کی توسیع، الیکشن کمیشن کا نیا شیڈول جاری