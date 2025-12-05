سرمائی اجلاس 2025 کا پانچواں دن: کانگریس نے روپے کی قدر میں کمی پر التوا کا نوٹس دیا
پارلیمنٹ نے جمعرات کوجی ایس ٹی معاوضہ سیس ختم ہونے کےبعد تمباکو اوراس سےمتعلقہ مصنوعات پرزیادہ ایکسائز ڈیوٹی لگانے کے بل کو منظوری دے دی۔
December 5, 2025
نئی دہلی: 2025 کے سرمائی اجلاس کا آج پانچواں دن ہے۔ دونوں ایوانوں کی کارروائی تقریباً 11 بجے شروع ہوگی۔ اس سے قبل بدھ کو لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ایوان کے کام کاج کو یقینی بنانے کے لیے تمام اراکین پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی تھی۔ اس کے بعد جمعرات کو دونوں ایوانوں کی کارروائی خوش اسلوبی سے انجام دی گئی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں ہیلتھ سیکورٹی اور نیشنل سیکورٹی سیس بل 2025 بھی پیش کیا۔
صحت اور قومی سلامتی سیس بل پر بحث کی جائے گی
صحت اور قومی سلامتی سیس بل پر آج لوک سبھا میں مزید غور و خوض اور پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس 2025 کے دوران منظوری کے لیے بحث کی جائے گی۔
کانگریس ایم پی نے شہری ہوا بازی کے وزیر سے بات کی
ملک بھر میں انڈٖیگو کی پرواز میں تاخیر اور منسوخی کے بارے میں، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ گڈم ومسی کرشنا نے کہا، "آج میں نے شہری ہوابازی کے وزیر رام موہن سے بھی بات کی، میں نے ان سے انڈیگو کے اقدامات کی مکمل تحقیقات کرنے کی درخواست کی، کمپنی کے اندر مکمل بدانتظامی ہے، فیڈریشن آف پائلٹس آف انڈیا نے بھی شکایت درج کروائی ہے کہ پائلٹ کے ساتھ غیر قانونی سلوک کیا جا رہا ہے۔ انڈیگو ایک ہی دن میں تقریباً 200 پروازیں منسوخ کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ کمپنی مکمل طور پر منافع کے لیے کام کر رہی ہے اور اس کی مکمل تحقیقات کرنے کی اپیل کرتا ہوں۔ آج ٹکٹ کی قیمتیں بھی تشویشناک ہیں، انڈیگو کی اس بدانتظامی کی وجہ سے فلائٹ ٹکٹ 35000 سے 40000 روپے تک پہنچ گئے ہیں۔
کانگریس ایم پی نے تحریک التواء داخل کی
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے امریکی ڈالر کے مقابلے ہندوستانی روپے کی قدر میں گراوٹ پر بحث کے لیے لوک سبھا میں تحریک التوا داخل کی۔
راہل گاندھی نے سیاست میں کبھی جھوٹ نہیں بولا: کانگریس ایم پی ملو روی
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی کو بی جے پی کی جانب سے مسترد کئے جانے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن لیڈروں نے غیر ملکی لیڈروں سے ملاقات نہیں کی۔ کانگریس ایم پی ملو روی نے کہا، "راہل گاندھی اپنی سچائی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ کانگریس کے کارکنوں اور لیڈروں کو سکھاتے ہیں کہ وہ کسی چیز سے نہ ڈریں، سچ بولیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ان کا فلسفہ ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ مہاتما گاندھی کے فلسفے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ فلسفہ سب جانتے ہیں ایوان کے اندر ہو یا باہر، وہ صرف سچ بول رہے تھے۔
ڈی ایم کے ایم پی نے معطلی کا نوٹس پیش کیا
ڈی ایم کے ایم پی تروچی سیوا نے راجیہ سبھا میں قاعدہ 267 کے تحت کاروبار کی معطلی کا نوٹس پیش کیا ہے، جس میں "تمل ناڈو میں بھڑکائے گئے فرقہ وارانہ کشیدگی" پر بحث کا مطالبہ کیا گیا ہے۔