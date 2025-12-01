سرمائی اجلاس 2025 کا آغاز، سیتارمن نے دو بل پیش کیے، اپوزیشن کا ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ

سرمائی اجلاس 2025 کا آغاز، سیتارمن نے دو بل پیش کیے، اپوزیشن کا ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ
آج سرمائی اجلاس کا پہلا دن ہے،وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نےتمباکو کی مصنوعات پربل پیش کیا۔
Published : December 1, 2025 at 2:29 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس آج پیر، یکم دسمبر 2025 کو شروع ہوا۔ یہ سیشن 19 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس سے قبل اتوار، 30 نومبر کو مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی تھی، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے شرکت کی تھی۔ اجلاس میں ایوان کو متفقہ طور پر چلانے کی ضرورت پر غور کیا گیا۔ رجیجو نے کہا کہ حکومت ایوان کے کام کاج کو یقینی بنانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ دریں اثناء اپوزیشن جماعتوں نے کئی مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی حکمت عملی تیار کی ہے۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن ایس آئی آر معاملے پر مرکزی حکومت سے جواب مانگے گی۔ قانون سازی کے حوالے سے حکومت اس اجلاس کے دوران کئی بل ایوان میں پیش کرے گی۔
پی ایم مودی نے خطاب کیا۔
آج سرمائی اجلاس کا پہلا دن ہے۔ اسی تناظر میں پی ایم مودی راجیہ سبھا پہنچے۔ انہوں نے کہا، "محترم چیئرمین، سرمائی اجلاس 2025 کا آج سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ایوان کے تمام اراکین کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ آپ کا استقبال ہمارے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ پورے ایوان کی طرف سے، میں آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔" انہوں نے مزید کہا کہ تمام اراکین ایوان کے وقار اور چیئرمین کے عہدے کو برقرار رکھیں گے۔
سیتا رمن نے دو بل پیش کئے
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے لوک سبھا میں دو بل پیش کئے۔ ان بلوں کا مقصد تمباکو کی مصنوعات اور ان کی تیاری پر سیس لگانا ہے۔ سیتا رمن نے جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع کی، سنٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل، 2025، اور ہیلتھ سیکیورٹی کو نیشنل سیکیورٹی سیس بل، 2025 میں متعارف کرایا۔ سیتا رمن نے کہا کہ یہ بل قومی سلامتی اور صحت عامہ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وسائل میں اضافہ کریں گے، اور ان مقاصد کے لیے مشینوں یا مخصوص سامان کی تیاری یا پیداوار کے لیے استعمال ہونے والے دیگر عمل پر سیس عائد کیا جائے گا۔
ٹی ایم سی ایم پی سوگتا رائے کا احتجاج
ترنمول کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سوگتا رائے نے سنٹرل ایکسائز (ترمیمی) بل 2025 کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اس بل میں پیکیجنگ پر تمباکو کے خطرات کا ذکر نہیں ہے، اور یہ کہ حکومت صرف ایسی مصنوعات پر ایکسائز ڈیوٹی وصول کرنا چاہتی ہے۔ رائے نے ہیلتھ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی سیس بل، 2025 کو متعارف کرانے کی بھی مخالفت کی۔ ڈی ایم کے کے رکن پارلیمنٹ ڈی ایم۔ کتیر آنند نے ہیلتھ سیکورٹی نیشنل سیکورٹی سیس بل 2025 پر بھی اعتراض کیا۔