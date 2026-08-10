پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: آج بھی ہنگامے کے آثار، اہم بلوں پر اتفاق رائے ہونا باقی
لوک سبھا میں وقفۂ سوالات اور وقفہ صفر بھی نہیں ہوسکا۔ سوال یہ ہے کہ آخر پارلیمنٹ میں بحث سے زیادہ ہنگامہ کیوں حاوی رہا؟
Published : August 10, 2026 at 10:13 AM IST
نئی دہلی: مانسون سیشن کے اب صرف چار ورکنگ ڈیز یعنی کام کے دن بچے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں جاری تعطل کے درمیان خواتین کے ریزرویشن، حلقہ بندیوں (ڈی لیمیٹیشن) اور فارن کنٹری بیوشن ریگولیشن ایکٹ (FCRA) سے متعلق اہم بلوں کو لے کر اب بھی غیر یقینی کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ حکومت کی طرف سے رابطہ کیے جانے کے بعد کچھ اپوزیشن پارٹیوں نے خواتین کے ریزرویشن اور حلقہ بندیوں کے بلوں کو لے کر اپنے رخ میں نرمی کے اشارے دیے ہیں، لیکن کانگریس اور اس کے زیادہ تر اتحادیوں نے ان بلوں اور ایف سی آر اے ترمیمی بل کو لانے کے کسی بھی قدم کی سخت مخالفت کرنے کا عزم کیا ہے۔
پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کی 15 بیٹھکوں میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ٹکراؤ کا اثر براہ راست کام پر پڑا ہے۔ راجیہ سبھا کی کارروائی 46 بار اور لوک سبھا کی 42 بار ملتوی ہوئی۔ دونوں ایوانوں میں روزانہ 8-7 گھنٹے کے بجائے تقریباً ایک گھنٹہ ہی کام ہو سکا۔ لوک سبھا میں وقفۂ سوالات اور وقفہ صفر بھی نہیں ہو سکا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر پارلیمنٹ میں بحث سے زیادہ ہنگامہ کیوں حاوی رہا؟
کانگریس ایف سی آر اے بل کی مخالفت کرے گی
کانگریس کے جنرل سکریٹری، کے سی وینوگوپال نے اتوار کو کہا کہ اگر مرکزی حکومت پارلیمنٹ میں مجوزہ ایف سی آر اے بل پیش کرتی ہے، تو کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اس کی بھرپور مخالفت کریں گی۔ انہوں نے کہا، "اگر مرکزی حکومت کو لگتا ہے کہ وہ ان دو تین دنوں میں فارن کنٹری بیوشن (ریگولیشن) ترمیمی ایکٹ (FCRA) بل تیار کر کے پیش کر سکتی ہے، تو اسے یہ خواہش اپنے تک ہی رکھنی چاہیے۔"
وینوگوپال نے الزام لگایا کہ مجوزہ قانون اقلیتوں اور غیر سرکاری تنظیموں (NGOs) کو نشانہ بناتا ہے اور کہا کہ اپوزیشن اسے منظور نہیں ہونے دے گی۔ وینوگوپال نے کیرالہ کے الاپوزا میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، "اگر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس عوامی مخالف بل کو پاس کرانے آتے بھی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انہیں پارلیمنٹ میں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بل غیر آئینی اور عوام دشمن ہے۔ ہم ایسے عوام دشمن اور غیر آئینی بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے۔"
#WATCH | Delhi: On the Parliament session, Samajwadi Party Chief and MP Akhilesh Yadav says, “…The government should first disclose how much of India's money flows abroad. There are restrictions on bringing foreign funds in, yet there are no curbs on how much Indian money goes… pic.twitter.com/HTyGRCzq0r— ANI (@ANI) August 10, 2026
بھارت کا کتنا پیسہ بیرون ملک جا رہا ہے، حکومت بتائے: اکھلیش یادو
پارلیمنٹ سیشن پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ (ایم پی) اکھلیش یادو نے کہا، "حکومت کو سب سے پہلے یہ بتانا چاہیے کہ بھارت کا کتنا پیسہ بیرون ملک جاتا ہے۔ غیر ملکی فنڈز لانے پر تو پابندیاں ہیں، لیکن بھارتی پیسہ کتنا باہر جا رہا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے، امیروں کے 'اچھے دن' آ گئے ہیں۔ بڑے لوگ ہی پھل پھول رہے ہیں۔ حکومت اس پر کب روک لگائے گی؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایف سی آر اے (FCRA) کا استعمال صرف اقلیتوں کو ہراساں کرنے یا یہ پیغام دینے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی اور ٹیرر فنانسنگ کے خلاف 'سخت کارروائی' ہو رہی ہے، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی مقدار میں بھارتی پیسہ بیرون ملک جا چکا ہے۔"
وزیر داخلہ کے بیان کے مطالبے کو لے کر تحریک التوا کا نوٹس
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مانیکم ٹیگور نے لوک سبھا میں تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے۔ اس میں 20 جولائی 2026 کو نئی دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ کے احتجاجی مظاہرے کے دوران پولیس کی کارروائی پر مرکزی وزیر داخلہ سے بیان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
ارکان پارلیمنٹ کو معطل کر کے بل پاس نہیں ہونا چاہیے: جے رام رمیش
کانگریس رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ کس طرح 2023 میں پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس (ونٹر سیشن) کے دوران ریکارڈ تعداد میں 146 ارکان پارلیمنٹ کو معطل کیا گیا تھا اور اپوزیشن ارکان کی برائے نام موجودگی میں کئی اہم بل پاس کیے گئے تھے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ "تاریخ دہرائی نہیں جانی چاہیے"۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے خواتین کے ریزرویشن اور حلقہ بندیوں کے بلوں کے لیے اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اپنی اتحادی جماعتوں کی حمایت حاصل کرنے کے مقصد سے کئی بار ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اس میں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔
کل جماعتی اجلاس بلانے پر زور
پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے تعطل ختم کرنے کی کوشش میں کانگریس رہنما راہل گاندھی سے دو بار ملاقات کی تھی۔ پارلیمانی امور کے وزیر نے گاندھی سے فون پر بھی بات چیت کی تھی۔ جب ریجیجو نے خواتین کے ریزرویشن اور حلقہ بندیوں کے بلوں کو پاس کرانے کے لیے کانگریس کی حمایت مانگی، تو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے مجوزہ بلوں پر بحث کے لیے کل جماعتی اجلاس بلانے پر زور دیا۔