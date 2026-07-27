پارلیمنٹ اینٹی پیپر لیک بل پر بحث کرے گی، اسپیکر اوم برلا کی اپیل اثر، لوک سبھا تعطل حل
اتفاق ہوا کہ بل پر منگل کو بحث کی جائے گی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے بل کے لیے وقف کیے جائیں گے۔
Published : July 27, 2026 at 8:26 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کی پہل اور ایوان میں مسلسل مکالمے کے بعد، پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف غیر منصفانہ) بل، 2026 پر تعطل اب پارلیمنٹ میں ختم ہو گیا ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے منگل کو اس اہم بل پر بحث شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
ایوان کی کارروائی کے دوران، اسپیکر اوم برلا نے تمام جماعتوں پر زور دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ ملک کے لاکھوں طلباء اور نوجوانوں اور مسابقتی امتحانات کی شفافیت سے متعلق ہے۔ اس لیے اس مسئلہ پر ایک جامع اور بامعنی بحث مناسب ہے۔ حکومت بھی اس معاملے پر اپوزیشن سے مسلسل اپیل کرتی رہی ہے، ان پر زور دے رہی ہے کہ وہ ایوان کو چلنے دیں اور اس اہم بل کو منظور کرانے میں تعاون کریں، جس کا مطالبہ خود اپوزیشن کرتی رہی ہے۔
آخر کار اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ بل پر منگل کو بحث کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 گھنٹے بل کے لیے وقف کیے جائیں گے۔ سپیکر کے اقدام کے بعد، سپیکر نے ذاتی طور پر مختلف سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈروں سے بات کی۔ اس کے نتیجے میں، حکمراں جماعت اور اپوزیشن دونوں نے منگل کو بل پر تفصیلی بحث کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
اس بل کا مقصد عوامی امتحانات میں پیپر لیک، دھوکہ دہی، منظم امتحانی مافیا اور دیگر غیر منصفانہ طریقوں کو مؤثر طریقے سے روکنا ہے۔ منگل کو ہونے والی بحث کے دوران مختلف جماعتیں بل کی دفعات میں اپنی تجاویز اور ترامیم پیش کر سکتی ہیں۔
ذرائع کے مطابق اپوزیشن نے 93 ترامیم پیش کی ہیں۔ بحث کے بعد، حکومت ان تجاویز کا جواب دے گی، اور اس کے بعد بل کو ایوان کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قبل ازیں، جب ایوان کا اجلاس دوپہر 2 بجے دوبارہ شروع ہوا۔ دو ملتوی ہونے کے بعد، لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپوزیشن اراکین سے، جو طلباء کے خلاف پولیس کارروائی کے معاملے پر ہنگامہ آرائی کر رہے تھے، پر زور دیا کہ وہ عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 پر بحث میں حصہ لیں، اور حکمران اور اپوزیشن جماعتوں سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے پر اتفاق رائے پیدا کریں۔