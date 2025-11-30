پارلیمنٹ کو تعطل کا شکار نہیں کیا جانا چاہئے: سرمائی اجلاس سے قبل رجیجو کا بیان
ترنمول کانگریس کے لیڈر کلیان بنرجی نے کہا کہ ان کی پارٹی ایوان کو چلانے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔
Published : November 30, 2025 at 8:32 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے پہلے، پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اتوار کو کہا کہ ایوان کو آسانی سے چلنے دیا جانا چاہئے اور یہ کہ حکومت تمام جماعتوں کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گی تاکہ کارروائی کو یقینی بنایا جاسکے۔
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) پر بحث کے لیے اپوزیشن کے مطالبے کو قبول کر لیا گیا ہے، رجیجو نے کہا کہ سیشن کے ایجنڈے کا فیصلہ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کرے گی، جس کا شام کو اجلاس ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر آج شام بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ کے بعد، رجیجو نے یہ بھی کہا کہ اس میٹنگ میں، جس میں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، مرکزی وزیر صحت اور بی جے پی کے صدر جے پی نڈا اور کئی اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، تمام جماعتوں نے اچھی تجاویز دی ہیں اور حکومت نے انہیں مثبت انداز میں لیا ہے۔
انہوں نے دو گھنٹے طویل میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ "پارلیمنٹ کو تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہئے اور اسے آرام سے کام کرنا چاہئے۔ ترنمول کانگریس لیڈر کلیان بنرجی نے کہا کہ ان کی پارٹی ایوان کو چلانے میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے بشرطیکہ ٹریژری بنچ بھی اپوزیشن کے ساتھ تعاون کریں۔
بنرجی نے کہاکہ "حکومت کو ایس آئی آر جیسے مسائل پر بحث کی اجازت دینی چاہیے۔ چالیس افراد ایس آئی آر کی مشق کرتے ہوئے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔" ڈی ایم کے کے تروچی سیوا نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں سرمائی اجلاس میں ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کرنے پر متفق ہیں۔
سرمائی اجلاس پیر کو شروع ہو کر 19 دسمبر کو اختتام پذیر ہو گا۔ اس سیشن میں کل 15 نشستیں ہوں گی جنہیں اپوزیشن نے "مختصر اجلاس" کا نام دیا ہے۔ عام طور پر پارلیمنٹ کے 20 اجلاس ہوتے ہیں۔