پارلیمنٹ سیشن: طلبہ کے مسائل پر اپوزیشن کا ہنگامہ، حکومت پبلک ایگزامینیشن بل پاس کرنے کی کر رہی ہے تیاری
حکومت نےاپوزیشن سے پبلک امتحانات بل پر بحث میں حصہ لینےکی اپیل کی ہے۔ای ٹی وی بھارت کی سینئر نامہ نگار انامیکا رتنا کی رپورٹ
Published : July 27, 2026 at 6:23 PM IST
نئی دہلی: جنتر منتر پر طلبہ کا احتجاج ختم ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں پیر کو بھی ہنگامہ جاری رہا۔ اپوزیشن نے طلباء کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لینے پر اصرار کیا اور لاٹھی چارج پر وزیر داخلہ امت شاہ سے بیان کا مطالبہ کیا۔ دریں اثنا، حکومت اینٹی پیپر لیک بل (عوامی امتحانات (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل، 2026) پر بحث کرنا چاہتی ہے۔
اس معاملے پر بات کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ آنند بھدوریا نے کہا، "یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے کانسٹی ٹیوشن کلب میں طلباء سے بات کی، ان کے مطالبات کو تسلیم کیا، اور استعفی قبول کر لیے، لیکن بہار میں اب بھی طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، اور لاٹھی چارج ہو رہا ہے۔ کیا وزیر داخلہ امت شاہ اس پر پارلیمنٹ میں بیان نہیں دے سکتے؟" انہوں نے واضح کیا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امت شاہ پارلیمنٹ میں آئیں اور جواب دیں، جس کے بعد بل پر بحث شروع ہوگی۔
مرکزی حکومت نے اپوزیشن سے نئے پبلک ایگزامینیشن بل پر بحث میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے امتحانات عامہ کے بل میں 93 ترامیم پیش کی ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت بل کو ایوان میں منظور کرانے کی تیاری کر رہی ہے۔
اس معاملے پر بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن غلام علی کھٹانہ نے کہا، "طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کر دیا ہے، اس کے باوجود اپوزیشن کو پارلیمنٹ کو کام کرنے سے روکنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے کی ضرورت ہے، حکومت نے لوک سبھا میں اتنا اہم بل پیش کیا ہے، جس کا مطالبہ اپوزیشن خود کر رہی تھی، نیا پبلک ایگزامینیشن بل، پھر بھی اپوزیشن ہنگامہ کر رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ آج راجیہ سبھا میں وندے ماترم بل پر بحث شروع ہونی تھی لیکن انڈیا بلاک کے ممبران پارلیمنٹ نے ہنگامہ کیا اور پارلیمنٹ کو کام کرنے سے روک دیا۔ مانسون سیشن کا یہ دوسرا ہفتہ ہے اور پہلا ہفتہ پہلے ہی ہنگامہ آرائی کا شکار ہو چکا ہے۔ حکومت اور عوام کے ٹیکس کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے تو اپوزیشن پارلیمنٹ کیوں نہیں چلنے دے رہی؟
بہار سے رکن اسمبلی سنجے جھا نے الزام لگایا کہ اپوزیشن کو طلبہ کی تحریک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ طلبہ کی آڑ میں محض سیاسی فائدے حاصل کر رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کے بعد طلباء اب وہاں سے چلے گئے ہیں لیکن اپوزیشن انہیں پھر سے اکسا رہی ہے۔