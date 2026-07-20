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پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج سے آغاز، کلیدی بل پیش کرے گی حکومت، اپوزیشن کی جانب سے مندر چڑھاوا چوری اور نیٹ پیپر لیک پر ہنگامہ ہونے کے آثار

نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا بھی اس سیشن کے دوران پارلیمنٹ میں اپنا آغاز کرے گی، پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 13 اگست تک چلے گا۔

Parliament Monsoon Session begins today the government is set to introduce key bills, while the opposition is expected to create an uproar over issues such as the theft of temple offerings and the NEET paper leak Urdu News
پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج سے آغاز (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 9:54 AM IST

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نئی دہلی: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج پیر سے 20 جولائی 2026 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے دوران مرکزی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی مسائل پر ٹکراؤ ہونے کی امید ہے۔ نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا (NCPI) بھی اس سیشن کے دوران پارلیمنٹ میں اپنا آغاز کرے گی، پارلیمنٹ کا یہ مانسون اجلاس 13 اگست تک چلے گا۔

نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا (NCPI) پارٹی ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے 20 باغی ممبران پارلیمنٹ نے بنائی تھی جنہوں نے اپنے دھڑے کو قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ضم کیا۔ پیر کو مانسون سیشن شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ ہاؤس کے ہنس گیٹ پر میڈیا سے خطاب کریں گے۔

قانون سازی کے ایجنڈے اور اہم عوامی مسائل پر تبادلۂ خیال

دریں اثنا، اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ سے ایودھیا رام مندر میں چوری کیے جانے، نیٹ (NEET) پیپر لیک اور ایتھنول کی ملاوٹ جیسے مسائل پر ہنگامہ کرنے کی توقع ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اتوار کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے قانون سازی کے ایجنڈے اور اہم عوامی مسائل پر تبادلۂ خیال کیا۔ اسپیکر نے نتیجہ خیز اور باوقار اجلاس کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری بحث، بامعنی شرکت اور مکمل تعاون کی اپیل کی۔

25 دنوں کی مدت میں کل 19 نشستیں

قبل ازیں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے نئی دہلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ایک آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں وزراء سمیت 40 سیاسی جماعتوں کے 58 رہنماؤں نے شرکت کی۔ مرکزی پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ آئندہ مانسون سیشن کے لیے قانون سازی کا کام پہلے ہی 16 جولائی کو دونوں پارلیمانی سکریٹریٹس کے ذریعہ بلیٹن پارٹ II میں شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ اجلاس 25 دنوں کی مدت میں کل 19 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری کا تحریک التوا کا نوٹس

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے نئے انسداد انحراف قانون کی دفعات پر بحث کے لیے لوک سبھا میں تحریک التواء کا نوٹس دیا ہے۔ یہ قانون موقع پرستی اور بڑے پیمانے پر سیاسی انحرافات کو بغیر کسی حقیقی نظریاتی یا پالیسی اختلافات کو رد کرتا ہے اور پارلیمنٹ اور مقننہ کے اندر اور باہر ایماندارانہ اور ضروری اختلاف رائے کے لیے اہمیت فراہم کرتا ہے۔

سرجے والا نے چندہ چوری کے معاملے میں نوٹس دائر کیا

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رندیپ سنگھ سرجے والا نے راجیہ سبھا میں ایودھیا رام مندر کے عطیہ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر بحث کرنے کے لیے کاروباری معطلی کا نوٹس داخل کیا ہے۔

ایس پی ایم پی رام گوپال یادو نے احتجاجی مارچ کے بارے میں کیا کہا

یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سماج وادی پارٹی احتجاجی مارچ میں شرکت کرے گی، ایس پی ایم پی رام گوپال یادو نے کہا، "ابھی تک، میں نہیں جانتا کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کیا ہوگا۔"

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