پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج سے آغاز، کلیدی بل پیش کرے گی حکومت، اپوزیشن کی جانب سے مندر چڑھاوا چوری اور نیٹ پیپر لیک پر ہنگامہ ہونے کے آثار

پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج سے آغاز، کلیدی بل پیش کرے گی حکومت، اپوزیشن کی جانب سے مندر چڑھاوا چوری اور نیٹ پیپر لیک پر ہنگامہ ہونے کے آثار
نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا بھی اس سیشن کے دوران پارلیمنٹ میں اپنا آغاز کرے گی، پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس 13 اگست تک چلے گا۔
Published : July 20, 2026 at 9:54 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس آج پیر سے 20 جولائی 2026 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے دوران مرکزی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کئی مسائل پر ٹکراؤ ہونے کی امید ہے۔ نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا (NCPI) بھی اس سیشن کے دوران پارلیمنٹ میں اپنا آغاز کرے گی، پارلیمنٹ کا یہ مانسون اجلاس 13 اگست تک چلے گا۔
نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا (NCPI) پارٹی ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے 20 باغی ممبران پارلیمنٹ نے بنائی تھی جنہوں نے اپنے دھڑے کو قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے ضم کیا۔ پیر کو مانسون سیشن شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی پارلیمنٹ ہاؤس کے ہنس گیٹ پر میڈیا سے خطاب کریں گے۔
#WATCH | Patna, Bihar: Security arrangements have been stepped up at the Bihar legislative assembly ahead of the five-day monsoon session beginning today. pic.twitter.com/fZQsgFOdhE— ANI (@ANI) July 20, 2026
قانون سازی کے ایجنڈے اور اہم عوامی مسائل پر تبادلۂ خیال
دریں اثنا، اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ سے ایودھیا رام مندر میں چوری کیے جانے، نیٹ (NEET) پیپر لیک اور ایتھنول کی ملاوٹ جیسے مسائل پر ہنگامہ کرنے کی توقع ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اتوار کو پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کی صدارت کی۔ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے قانون سازی کے ایجنڈے اور اہم عوامی مسائل پر تبادلۂ خیال کیا۔ اسپیکر نے نتیجہ خیز اور باوقار اجلاس کو یقینی بنانے کے لیے تعمیری بحث، بامعنی شرکت اور مکمل تعاون کی اپیل کی۔
25 دنوں کی مدت میں کل 19 نشستیں
قبل ازیں وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کرنے کے لیے نئی دہلی کے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں ایک آل پارٹی میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں وزراء سمیت 40 سیاسی جماعتوں کے 58 رہنماؤں نے شرکت کی۔ مرکزی پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ آئندہ مانسون سیشن کے لیے قانون سازی کا کام پہلے ہی 16 جولائی کو دونوں پارلیمانی سکریٹریٹس کے ذریعہ بلیٹن پارٹ II میں شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ اجلاس 25 دنوں کی مدت میں کل 19 نشستوں پر مشتمل ہوگا۔
Congress MP Manish Tewari gives Adjournment Motion Notice in Lok Sabha " to discuss the contours of a new anti-defection law that proscribes mass political defections driven by opportunism and bereft of any genuine ideological or policy differences while simultaneously providing…<="" p>— ani (@ani) July 20, 2026
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری کا تحریک التوا کا نوٹس
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے نئے انسداد انحراف قانون کی دفعات پر بحث کے لیے لوک سبھا میں تحریک التواء کا نوٹس دیا ہے۔ یہ قانون موقع پرستی اور بڑے پیمانے پر سیاسی انحرافات کو بغیر کسی حقیقی نظریاتی یا پالیسی اختلافات کو رد کرتا ہے اور پارلیمنٹ اور مقننہ کے اندر اور باہر ایماندارانہ اور ضروری اختلاف رائے کے لیے اہمیت فراہم کرتا ہے۔
#WATCH | Monsoon session of Parliament | Delhi: When asked if SP MPs will participate in the protest march, SP MP Ram Gopal Yadav says, " there is a meeting of our mps at 9.30 am. till now, i don't know what will be the decision of the parliamentary party..." pic.twitter.com/9HBYrf0fBm— ANI (@ANI) July 20, 2026
سرجے والا نے چندہ چوری کے معاملے میں نوٹس دائر کیا
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رندیپ سنگھ سرجے والا نے راجیہ سبھا میں ایودھیا رام مندر کے عطیہ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر بحث کرنے کے لیے کاروباری معطلی کا نوٹس داخل کیا ہے۔
#WATCH | Patna, Bihar: Security arrangements have been stepped up at the Bihar legislative assembly ahead of the five-day monsoon session beginning today. pic.twitter.com/fZQsgFOdhE— ANI (@ANI) July 20, 2026
ایس پی ایم پی رام گوپال یادو نے احتجاجی مارچ کے بارے میں کیا کہا
یہ پوچھے جانے پر کہ کیا سماج وادی پارٹی احتجاجی مارچ میں شرکت کرے گی، ایس پی ایم پی رام گوپال یادو نے کہا، "ابھی تک، میں نہیں جانتا کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کیا ہوگا۔"