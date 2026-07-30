مانسون سیشن 2026: طلباء پر لاٹھی چارج اور مندر چڑھاوا چوری کے معاملے پر پارلیمنٹ میں آج پھر ہنگامہ ہونے کے آثار

مانسون سیشن 2026: طلباء پر لاٹھی چارج اور مندر چڑھاوا چوری کے معاملے پر پارلیمنٹ میں آج پھر ہنگامہ ہونے کے آثار
راجیہ سبھا نے قومی عزت کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) بل 2026 کو بھی صوتی ووٹ سے منظور کیا۔
Published : July 30, 2026 at 11:08 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج نواں دن ہے۔ لوک سبھا نے بدھ کے روز اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اس بل پر اب راجیہ سبھا میں بحث اور منظور ہونے کی امید ہے۔ راجیہ سبھا نے قومی عزت کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) بل 2026 کو بھی صوتی ووٹ سے منظور کیا۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی توقع ہے۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی اور ایودھیا میں رام مندر کی چوری کے معاملے پر احتجاج کرنے والے ہیں۔
پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے نویں دن ہنگامہ آرائی کی توقع ہے۔ اینٹی پیپر لیک بل آج راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت کوشش کرے گی کہ اسے راجیہ سبھا میں جلد از جلد منظور کرایا جائے۔
VIDEO | Monsoon Session of Parliament: Congress MP Imran Masood (@Imranmasood_Inc) says, "See, 'mandir mein chanda chori, musalmano par seena jori', it is like looking at one place and aiming at another, you targeted Muslims with Waqf, but you are eyeing the properties of… pic.twitter.com/YSAejIxjdo— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2026
رکن اسمبلی عمران مسعود نے اس معاملے پر کہی یہ بات
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ (ایم پی) عمران مسعود نے کہا، 'دیکھیے "مندر میں چندہ چوری، مسلمانوں پر سینہ زوری"، یہ ایسا ہے جیسے ایک جگہ دیکھ کر دوسری جگہ نشانہ لگانا، آپ نے وقف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن آپ کی نظر مندروں کی پراپرٹی پر ہے، ابھی تو ان کی نظر دوارکا اور رام مندر پر ہے، وہ ساؤتھ (جنوب) کے مندروں میں چلے جائیں گے۔'
#WATCH | Delhi: On the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, Congress MP Pramod Tiwari says, " the manner in which donations and offerings meant for lord ram have been stolen is shocking. organizations linked to the bjp have looted the lord himself; the donations intended… pic.twitter.com/tGUYVL3PEQ— ANI (@ANI) July 30, 2026
رکنِ پارلیمنٹ پرمود تیواری چندہ چوری کے معاملے پر بحث چاہتے ہیں
مبينہ رام مندر چندہ غبن معاملے پر کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ (ایم پی) پرمود تیواری نے کہا، 'جس طرح سے بھگوان رام کے لیے آئے عطیات اور چڑھاوا چوری کیا گیا ہے، وہ چونکا دینے والا ہے۔ بی جے پی سے جڑی تنظیموں نے بھگوان کو ہی لوٹ لیا ہے۔ بھگوان رام کے لیے دیے گئے عطیات کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ ہم ان سے جواب مانگ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے رام مندر کی تعمیر اور ٹرسٹ کی تشکیل کا حکم دیا تھا، پھر بھی آپ سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بھی لوٹ مار میں لگے رہے۔ بی جے پی حکومت اس لوٹ مار کی ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس معاملے پر ایک نوٹس پیش کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایوان میں اس پر بحث ہو۔'
#WATCH | Delhi: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement, SP MP Ram Gopal Yadav says, " i want to ask the people: when shots were fired in ayodhya, mulayam singh was held responsible for ordering it, yet when shots were fired here, it was attributed to the administration. just… pic.twitter.com/1KQ3638IQ6— ANI (@ANI) July 30, 2026
ایم پی رام گوپال یادو نے طلبہ کے خلاف ظلم کے معاملے پر یہ بات کہی
لوک سبھا میں ایل او پی راہل گاندھی کے بیان کے بارے میں ایس پی کے رکن اسمبلی رام گوپال یادو نے کہا کہ میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایودھیا میں فائرنگ ہوئی تو ملائم سنگھ یادو کو اس کا حکم دینے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن جب یہاں فائرنگ ہوئی تو انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، دوہرا معیار دیکھیں۔