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مانسون سیشن 2026: طلباء پر لاٹھی چارج اور مندر چڑھاوا چوری کے معاملے پر پارلیمنٹ میں آج پھر ہنگامہ ہونے کے آثار

راجیہ سبھا نے قومی عزت کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) بل 2026 کو بھی صوتی ووٹ سے منظور کیا۔

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مانسون سیشن 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 30, 2026 at 11:08 AM IST

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نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آج نواں دن ہے۔ لوک سبھا نے بدھ کے روز اینٹی پیپر لیک ترمیمی بل منظور کر لیا۔ اس بل پر اب راجیہ سبھا میں بحث اور منظور ہونے کی امید ہے۔ راجیہ سبھا نے قومی عزت کی توہین کی روک تھام (ترمیمی) بل 2026 کو بھی صوتی ووٹ سے منظور کیا۔ آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی توقع ہے۔ اپوزیشن کے اراکین پارلیمنٹ 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر پر طلبہ مظاہرین کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی اور ایودھیا میں رام مندر کی چوری کے معاملے پر احتجاج کرنے والے ہیں۔

پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے نویں دن ہنگامہ آرائی کی توقع ہے۔ اینٹی پیپر لیک بل آج راجیہ سبھا میں پیش کیا جائے گا۔ حکومت کوشش کرے گی کہ اسے راجیہ سبھا میں جلد از جلد منظور کرایا جائے۔

رکن اسمبلی عمران مسعود نے اس معاملے پر کہی یہ بات

کانگریس کے رکن پارلیمنٹ (ایم پی) عمران مسعود نے کہا، 'دیکھیے "مندر میں چندہ چوری، مسلمانوں پر سینہ زوری"، یہ ایسا ہے جیسے ایک جگہ دیکھ کر دوسری جگہ نشانہ لگانا، آپ نے وقف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، لیکن آپ کی نظر مندروں کی پراپرٹی پر ہے، ابھی تو ان کی نظر دوارکا اور رام مندر پر ہے، وہ ساؤتھ (جنوب) کے مندروں میں چلے جائیں گے۔'

رکنِ پارلیمنٹ پرمود تیواری چندہ چوری کے معاملے پر بحث چاہتے ہیں

مبينہ رام مندر چندہ غبن معاملے پر کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ (ایم پی) پرمود تیواری نے کہا، 'جس طرح سے بھگوان رام کے لیے آئے عطیات اور چڑھاوا چوری کیا گیا ہے، وہ چونکا دینے والا ہے۔ بی جے پی سے جڑی تنظیموں نے بھگوان کو ہی لوٹ لیا ہے۔ بھگوان رام کے لیے دیے گئے عطیات کو لوٹ لیا گیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ ہم ان سے جواب مانگ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے رام مندر کی تعمیر اور ٹرسٹ کی تشکیل کا حکم دیا تھا، پھر بھی آپ سپریم کورٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بھی لوٹ مار میں لگے رہے۔ بی جے پی حکومت اس لوٹ مار کی ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس معاملے پر ایک نوٹس پیش کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایوان میں اس پر بحث ہو۔'

ایم پی رام گوپال یادو نے طلبہ کے خلاف ظلم کے معاملے پر یہ بات کہی

لوک سبھا میں ایل او پی راہل گاندھی کے بیان کے بارے میں ایس پی کے رکن اسمبلی رام گوپال یادو نے کہا کہ میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ایودھیا میں فائرنگ ہوئی تو ملائم سنگھ یادو کو اس کا حکم دینے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، لیکن جب یہاں فائرنگ ہوئی تو انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، دوہرا معیار دیکھیں۔

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