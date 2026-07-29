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مانسون سیشن کا آٹھواں دن: لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث جاری

رام مندر میں عوام کے عطیات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالیاتی دھوکہ دہی اور غبن پر بحث کا مطالبہ کیا گیا۔

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پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 29, 2026 at 1:14 PM IST

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نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانیٹرنگ (مانسون) سیشن کے آٹھویں دن بدھ کو لوک سبھا میں پبلک ایگزامینیشن (پریوینشن آف انفیئر مینس) امینڈمنٹ بل، 2026 (عوامی امتحانات میں غلط طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل) پر بحث جاری ہے۔ اس سے پہلے منگل کو بھی دیر رات تک اس بل پر بحث ہوئی تھی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی اس پر تقریر کر سکتے ہیں۔

دوسری طرف، کانگریس کے جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ (ایم پی) کے سی وینوگوپال نے بدھ کو لوک سبھا میں التوا کا نوٹس (ایڈجرنمنٹ نوٹس) دیا، جس میں انہوں نے ایودھیا میں رام مندر میں عوام کے عطیات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر ہونے والی مالیاتی دھوکہ دہی اور غبن پر بحث کا مطالبہ کیا۔ وینوگوپال نے اس مبینہ 'بے حرمتی' کے معاملے کو حل کرنے کے لیے روزمرہ کی باقاعدہ کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں ایک اعلیٰ سطحی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا۔

ریاستوں کے درمیان پانی کے تنازعات جیسے مسائل

اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے انتخابی اصلاحات سے لے کر ریاستوں کے درمیان پانی کے تنازعات جیسے مسائل پر بحث کرنے کے لیے باقاعدہ کام روکنے کے نوٹس دیے ہیں۔ لوک سبھا میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے ایک نئے اینٹی ڈیفیکشن لاء (جماعت بدلی مخالف قانون) کی ضرورت پر تفصیلی بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے۔

عطیہ چوری سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے: ایم پی ڈمپل یادو

ایودھیا رام مندر کے عطیہ کی چوری کے معاملے کے بارے میں، سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے کہا، "پورا ملک اس معاملے سے واقف ہے، رام مندر سے متعلق مبینہ چوری، جس میں ہزاروں کروڑ روپے شامل ہیں، کوئی معمولی چوری نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کروڑوں ہندوستانیوں کے عقیدے کی چوری ہے۔ یہ ان کی حکومت کی کچھ مذہبی چوری ہے۔" لوک سبھا میں کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا کے بیان کے بارے میں، ڈمپل یادو نے کہا، "کوئی تنازعہ نہیں تھا، میں ایوان میں موجود تھی اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن بی جے پی ممبران اصل مسائل کو اٹھانے میں ناکام رہے، بچوں کو سڑکوں پر مارا پیٹا گیا، کیا بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے خونریزی، طلباء پر لاٹھی چارج، یا اے کے فورٹی سیون پیلٹ گن کے مبینہ استعمال کے بارے میں بات کی؟" کیا ایک بھی بی جے پی ایم پی نے اس ملک کے نوجوانوں، ہمارے طلباء اور عوام کے لیے کچھ کہا؟ "پھر ان کی آواز کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔"

ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے یہ اہم بیان دیا

سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا، " پیپر لیک کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بی جے پی حکومت نے سب سے زیادہ پیپر لیک ہوتے دیکھے ہیں۔ عوام یہ جانتی ہے اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان دہلی میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بل موجودہ قانون میں تبدیلی ہے۔ پچھلے قانون کے تحت کتنے لوگ اصل میں پکڑے گئے؟ 20 سے زیادہ پیپر لیک کے واقعات اکیلے پردیش میں ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ پورے اتر پردیش میں ہوئے ہیں۔" حکومت بتائے کہ کتنے لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا اور کتنے کو گرفتار کیا گیا جب حکومت خود اس میں ملوث ہے تو ہم قانون سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟

انصاف محض قوانین پاس کرنے سے نہیں ملتا: ششی تھرور

عوامی امتحانات (غیر مناسب طرز عمل کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 کے قوانین کے بارے میں، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا، "اس بل میں مناسب سزا اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کا بندوبست کیا گیا ہے، سزا دینا ٹھیک ہے، لیکن سزا دینے سے پہلے، پیپر لیک ہونے کی روک تھام کے لیے قوانین متعارف کروائیں، میں نے اپنی تقریر میں حکومت کی جانب سے کی گئی کچھ تجاویز اور بات کی تجویز بھی دی ہے۔ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے بارے میں ہمارا کیا تجربہ ہے، 2025 میں عدالتوں میں 1.5 لاکھ نئے کیس آئے اور ان میں سے صرف 60 ہزار کیسز نمٹائے۔ شاید نئی عدالتیں اور نئے پراسیکیوٹر بھی اگر عدالتی نظام میں صلاحیت نہیں ہے تو نئی عدالتوں کا اعلان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

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