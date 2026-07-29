مانسون سیشن کا آٹھواں دن: لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک بل پر بحث جاری
رام مندر میں عوام کے عطیات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر مالیاتی دھوکہ دہی اور غبن پر بحث کا مطالبہ کیا گیا۔
Published : July 29, 2026 at 1:14 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانیٹرنگ (مانسون) سیشن کے آٹھویں دن بدھ کو لوک سبھا میں پبلک ایگزامینیشن (پریوینشن آف انفیئر مینس) امینڈمنٹ بل، 2026 (عوامی امتحانات میں غلط طریقوں کی روک تھام کا ترمیمی بل) پر بحث جاری ہے۔ اس سے پہلے منگل کو بھی دیر رات تک اس بل پر بحث ہوئی تھی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی اس پر تقریر کر سکتے ہیں۔
دوسری طرف، کانگریس کے جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ (ایم پی) کے سی وینوگوپال نے بدھ کو لوک سبھا میں التوا کا نوٹس (ایڈجرنمنٹ نوٹس) دیا، جس میں انہوں نے ایودھیا میں رام مندر میں عوام کے عطیات میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر ہونے والی مالیاتی دھوکہ دہی اور غبن پر بحث کا مطالبہ کیا۔ وینوگوپال نے اس مبینہ 'بے حرمتی' کے معاملے کو حل کرنے کے لیے روزمرہ کی باقاعدہ کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا اور سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں ایک اعلیٰ سطحی آزادانہ انکوائری کا مطالبہ کیا۔
#MonsoonSession #RajyaSabha adjourned to meet again at 02:00PM@VPIndia pic.twitter.com/H1EheotxuG— SansadTV (@sansad_tv) July 29, 2026
ریاستوں کے درمیان پانی کے تنازعات جیسے مسائل
اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے انتخابی اصلاحات سے لے کر ریاستوں کے درمیان پانی کے تنازعات جیسے مسائل پر بحث کرنے کے لیے باقاعدہ کام روکنے کے نوٹس دیے ہیں۔ لوک سبھا میں کانگریس کے رکن پارلیمنٹ منیش تیواری نے ایک نئے اینٹی ڈیفیکشن لاء (جماعت بدلی مخالف قانون) کی ضرورت پر تفصیلی بحث کے لیے تحریک التوا کا نوٹس دیا ہے۔
VIDEO | Parliament Monsoon Session: Samajwadi Party MP Dimple Yadav on Ayodhya Ram Temple donation theft issue, says, " the entire country is aware of this issue. the alleged theft related to the ram temple, involving thousands of crores, is no ordinary theft. it is, in a way, a… pic.twitter.com/Q8cTsdQpWQ— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026
عطیہ چوری سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے: ایم پی ڈمپل یادو
ایودھیا رام مندر کے عطیہ کی چوری کے معاملے کے بارے میں، سماج وادی پارٹی کی رکن پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے کہا، "پورا ملک اس معاملے سے واقف ہے، رام مندر سے متعلق مبینہ چوری، جس میں ہزاروں کروڑ روپے شامل ہیں، کوئی معمولی چوری نہیں ہے، یہ ایک طرح سے کروڑوں ہندوستانیوں کے عقیدے کی چوری ہے۔ یہ ان کی حکومت کی کچھ مذہبی چوری ہے۔" لوک سبھا میں کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا کے بیان کے بارے میں، ڈمپل یادو نے کہا، "کوئی تنازعہ نہیں تھا، میں ایوان میں موجود تھی اور ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن بی جے پی ممبران اصل مسائل کو اٹھانے میں ناکام رہے، بچوں کو سڑکوں پر مارا پیٹا گیا، کیا بی جے پی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے خونریزی، طلباء پر لاٹھی چارج، یا اے کے فورٹی سیون پیلٹ گن کے مبینہ استعمال کے بارے میں بات کی؟" کیا ایک بھی بی جے پی ایم پی نے اس ملک کے نوجوانوں، ہمارے طلباء اور عوام کے لیے کچھ کہا؟ "پھر ان کی آواز کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ یہی اصل سوال ہے۔"
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, " the responsibility lies with the current government. the highest number of paper leaks has occurred under the bjp's administration. the public is aware of this, and it is precisely for this reason that such a large… pic.twitter.com/SB51PLJs7H— ANI (@ANI) July 29, 2026
ایس پی سربراہ اکھلیش یادو نے یہ اہم بیان دیا
سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے کہا، " پیپر لیک کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بی جے پی حکومت نے سب سے زیادہ پیپر لیک ہوتے دیکھے ہیں۔ عوام یہ جانتی ہے اور اسی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں نوجوان دہلی میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بل موجودہ قانون میں تبدیلی ہے۔ پچھلے قانون کے تحت کتنے لوگ اصل میں پکڑے گئے؟ 20 سے زیادہ پیپر لیک کے واقعات اکیلے پردیش میں ہوئے ہیں، کتنے ہی لوگ پورے اتر پردیش میں ہوئے ہیں۔" حکومت بتائے کہ کتنے لوگوں پر مقدمہ چلایا گیا اور کتنے کو گرفتار کیا گیا جب حکومت خود اس میں ملوث ہے تو ہم قانون سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟
#WATCH | Delhi: On provisions of Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, Congress MP Shashi Tharoor says, " the bill provides for just punishment and fast track courts. punishment is fine. but before reaching the punishment, bring in provisions to… pic.twitter.com/1Wyirz1Br8— ANI (@ANI) July 29, 2026
انصاف محض قوانین پاس کرنے سے نہیں ملتا: ششی تھرور
عوامی امتحانات (غیر مناسب طرز عمل کی روک تھام) ترمیمی بل 2026 کے قوانین کے بارے میں، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے کہا، "اس بل میں مناسب سزا اور فاسٹ ٹریک عدالتوں کا بندوبست کیا گیا ہے، سزا دینا ٹھیک ہے، لیکن سزا دینے سے پہلے، پیپر لیک ہونے کی روک تھام کے لیے قوانین متعارف کروائیں، میں نے اپنی تقریر میں حکومت کی جانب سے کی گئی کچھ تجاویز اور بات کی تجویز بھی دی ہے۔ فاسٹ ٹریک عدالتوں کے بارے میں ہمارا کیا تجربہ ہے، 2025 میں عدالتوں میں 1.5 لاکھ نئے کیس آئے اور ان میں سے صرف 60 ہزار کیسز نمٹائے۔ شاید نئی عدالتیں اور نئے پراسیکیوٹر بھی اگر عدالتی نظام میں صلاحیت نہیں ہے تو نئی عدالتوں کا اعلان کرنے کا کیا فائدہ ہے؟