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پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اختتام کو پہنچا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی

اپوزیشن اراکینِ پارلیمنٹ نے ایک کھلونا بندر کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرہ لگایا، '56 انچ کا چھوٹا بندر، جلدی آؤ سدن (ایوان) کے اندر۔'

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پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آخری دن (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2026 at 11:11 AM IST

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نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج آخری دن ہے۔ اس سیشن کے لیے کل 19 نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس پورے سیشن کے دوران حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رام مندر کے چندے کی چوری اور جنتر منتر پر طلبہ کے دھرنے اور احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کو لے کر تعطل برقرار رہا۔ اس وجہ سے ایوان کی کارروائی ٹھیک سے نہیں چل پائی۔ تاہم، اس ہنگامے کے درمیان کئی اہم بل پاس کیے گئے۔

بدھ کے روز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر نیٹ (NEET) امتحان کو لے کر ہونے والی طلبہ کی تحریک پر ایوان میں بحث کرانے کی گزارش کی۔ گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہونے والا اجلاس آج اختتام پذیر ہوگا۔ راجیہ سبھا مائنز اینڈ منرلز (ترمیمی) بل 2026 پر بحث کرے گی۔ نجی ممبران کی قانون سازی کی تجاویز بھی آج دونوں ایوانوں میں بحث کے لیے درج ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔

حکومت واضح کرے کہ پیلٹ گن چلانے کا حکم کس نے دیا: رکنِ پارلیمنٹ سوگت رائے
قبل ازیں ٹی ایم سی (TMC) کے رکنِ پارلیمنٹ سوگت رائے نے کہا، 'اپوزیشن وزیر داخلہ کی تقریر نہیں سننا چاہتا، وہ لمبی تقریر نہیں سننا چاہتے۔ ہم چاہتے تھے کہ حکومت یہ واضح کرے کہ پیلٹ گن چلانے کا حکم کس نے دیا تھا، لیکن یہ معلومات نہیں دی گئیں۔ وہ بہت طاقتور شخص ہیں، پھر بھی وہ ایوان نہیں چلا پائے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ پوری حکومت ذمہ دار ہے۔ ایوان چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن کو منانا اور سمجھانا ان کا کام ہے۔'

پارلیمنٹ کے احاطے میں کانگریسی اراکینِ پارلیمنٹ کا احتجاجی مظاہرہ
پارلیمنٹ کے احاطے میں کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ پون کھیڑا کی قیادت میں اپوزیشن اراکینِ پارلیمنٹ نے ایک کھلونا بندر کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرہ لگایا، '56 انچ کا چھوٹا بندر، جلدی آؤ سدن (ایوان) کے اندر۔'

نوجوانوں کے احتجاجی مظاہروں کو لے کر حکومت سنجیدہ نہیں: رکنِ پارلیمنٹ ساگریکا گھوش
ٹی ایم سی (TMC) کی رکنِ پارلیمنٹ ساگریکا گھوش نے کہا، 'گزشتہ چار ہفتوں سے جب ہم اپوزیشن کے لوگ باہر جدوجہد کر رہے تھے اور آپ سے ایوان میں آنے کی اپیل کر رہے تھے، تب ہم اندر سے بھی اپنی آواز اٹھا رہے تھے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایوان میں آئیں اور بحث کریں، خاص طور پر نیٹ (NEET) امتحان کو لے کر ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال کے معاملے پر۔ وزیر داخلہ یا وزیر اعظم ایک پل کے لیے بھی ایوان میں نہیں آئے۔ اب، جب سیشن ختم ہونے والا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 'بحث کے لیے تیار ہیں۔' اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی سنجیدہ نہیں تھے۔ آپ نے اس معاملے کو کبھی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، جتنی اسے لینے کی ضرورت تھی۔'

وزیر داخلہ کو ایوان میں آ کر کہنا چاہیے کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں: رکنِ پارلیمنٹ وینوگوپال
کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے کہا، 'وہ ہاؤس اسپیکر کو محبت نامہ (پریم پتر) کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ ایوان میں آ کر ارکان کو اپنی بات کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ان سب چیزوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ وزیر داخلہ کو ایوان میں آ کر یہ کہنا چاہیے کہ 'میں بحث کرنا چاہتا ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔' لیکن اس کے بجائے، وہ پوری طرح سے چھپ رہے ہیں۔ ایوان کی کارروائی نہ ہو پانے کے لیے حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے۔ ان کے ایجنڈے مختلف ہیں، لیکن بھارت کے عوام نے اس ایجنڈے کو شکست دے دی ہے۔'

ٹی ایم سی رکن اسمبلی مہوا موئترا نے یہ بات کہی

حکمراں پارٹی کے احتجاج کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا نے کہا، "کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ہے؟ پچھلے 12 سالوں سے برسر اقتدار رہنے والی حکومت پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے خلاف 'ان کو مردہ باد' کے نعرے لگا رہی ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آنے سے ڈرتے ہیں، جب کہ انہوں نے پی ایم کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے انٹرویو نہیں دیا۔ پارلیمنٹ کے پورے اجلاس کے دوران آج (مانسون اجلاس کا) آخری دن ہے اور ٹریژری بنچ ہمارا سامنا کر رہی ہے اور آج سیڑھیوں پر ہے۔

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