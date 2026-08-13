پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اختتام کو پہنچا، لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی
اپوزیشن اراکینِ پارلیمنٹ نے ایک کھلونا بندر کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرہ لگایا، '56 انچ کا چھوٹا بندر، جلدی آؤ سدن (ایوان) کے اندر۔'
Published : August 13, 2026 at 11:11 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج آخری دن ہے۔ اس سیشن کے لیے کل 19 نشستیں رکھی گئی تھیں۔ اس پورے سیشن کے دوران حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رام مندر کے چندے کی چوری اور جنتر منتر پر طلبہ کے دھرنے اور احتجاج کے دوران پولیس کی کارروائی کو لے کر تعطل برقرار رہا۔ اس وجہ سے ایوان کی کارروائی ٹھیک سے نہیں چل پائی۔ تاہم، اس ہنگامے کے درمیان کئی اہم بل پاس کیے گئے۔
Monsoon session | Lok Sabha adjourned sine die. pic.twitter.com/YPowepLZUt— ANI (@ANI) August 13, 2026
بدھ کے روز مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر نیٹ (NEET) امتحان کو لے کر ہونے والی طلبہ کی تحریک پر ایوان میں بحث کرانے کی گزارش کی۔ گزشتہ ماہ کی 20 تاریخ کو شروع ہونے والا اجلاس آج اختتام پذیر ہوگا۔ راجیہ سبھا مائنز اینڈ منرلز (ترمیمی) بل 2026 پر بحث کرے گی۔ نجی ممبران کی قانون سازی کی تجاویز بھی آج دونوں ایوانوں میں بحث کے لیے درج ہیں۔ خبر آ رہی ہے کہ لوک سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی۔
#WATCH | Delhi: TMC MP Saugata Roy says, " the opposition does not want to hear the home minister's speech; they do not wish to listen to a long lecture. we wanted the government to clarify who ordered the pellet gun firing, but that explanation was not provided. he is a very… pic.twitter.com/bOTfC3IBhF— ANI (@ANI) August 13, 2026
حکومت واضح کرے کہ پیلٹ گن چلانے کا حکم کس نے دیا: رکنِ پارلیمنٹ سوگت رائے
قبل ازیں ٹی ایم سی (TMC) کے رکنِ پارلیمنٹ سوگت رائے نے کہا، 'اپوزیشن وزیر داخلہ کی تقریر نہیں سننا چاہتا، وہ لمبی تقریر نہیں سننا چاہتے۔ ہم چاہتے تھے کہ حکومت یہ واضح کرے کہ پیلٹ گن چلانے کا حکم کس نے دیا تھا، لیکن یہ معلومات نہیں دی گئیں۔ وہ بہت طاقتور شخص ہیں، پھر بھی وہ ایوان نہیں چلا پائے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ پوری حکومت ذمہ دار ہے۔ ایوان چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اپوزیشن کو منانا اور سمجھانا ان کا کام ہے۔'
#WATCH | Delhi: On the Parliament premises, Opposition MPs, led by Congress MP Pawan Khera, protest with a toy monkey and sloganeer, " 56 inch ka chhota bandar, jaldi aao sadan ke andar." pic.twitter.com/kHsDDg9G8l— ANI (@ANI) August 13, 2026
پارلیمنٹ کے احاطے میں کانگریسی اراکینِ پارلیمنٹ کا احتجاجی مظاہرہ
پارلیمنٹ کے احاطے میں کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ پون کھیڑا کی قیادت میں اپوزیشن اراکینِ پارلیمنٹ نے ایک کھلونا بندر کے ساتھ احتجاج کیا اور نعرہ لگایا، '56 انچ کا چھوٹا بندر، جلدی آؤ سدن (ایوان) کے اندر۔'
#WATCH | Delhi: TMC MP Sagarika Ghose says, " ...for the past four weeks, while we in the opposition have been struggling outside, urging you to come to the house, we have also been raising our voices from within. we demanded that you come to the house and hold a discussion,… pic.twitter.com/cxXlxbc8mP— ANI (@ANI) August 13, 2026
نوجوانوں کے احتجاجی مظاہروں کو لے کر حکومت سنجیدہ نہیں: رکنِ پارلیمنٹ ساگریکا گھوش
ٹی ایم سی (TMC) کی رکنِ پارلیمنٹ ساگریکا گھوش نے کہا، 'گزشتہ چار ہفتوں سے جب ہم اپوزیشن کے لوگ باہر جدوجہد کر رہے تھے اور آپ سے ایوان میں آنے کی اپیل کر رہے تھے، تب ہم اندر سے بھی اپنی آواز اٹھا رہے تھے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ایوان میں آئیں اور بحث کریں، خاص طور پر نیٹ (NEET) امتحان کو لے کر ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور پرامن مظاہرین پر پیلٹ گن کے استعمال کے معاملے پر۔ وزیر داخلہ یا وزیر اعظم ایک پل کے لیے بھی ایوان میں نہیں آئے۔ اب، جب سیشن ختم ہونے والا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 'بحث کے لیے تیار ہیں۔' اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی سنجیدہ نہیں تھے۔ آپ نے اس معاملے کو کبھی اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، جتنی اسے لینے کی ضرورت تھی۔'
#WATCH | Delhi: Congress MP K. C. Venugopal says, " why is he (hm amit shah) writing a love letter to the house speaker? why doesn't he come to the house and tell the members whatever he wants to tell them? why is he scared about all these things? the home minister has to come to… pic.twitter.com/kvUyG1V9Z7— ANI (@ANI) August 13, 2026
وزیر داخلہ کو ایوان میں آ کر کہنا چاہیے کہ میں بحث کرنا چاہتا ہوں: رکنِ پارلیمنٹ وینوگوپال
کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے کہا، 'وہ ہاؤس اسپیکر کو محبت نامہ (پریم پتر) کیوں لکھ رہے ہیں؟ وہ ایوان میں آ کر ارکان کو اپنی بات کیوں نہیں بتاتے؟ وہ ان سب چیزوں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ وزیر داخلہ کو ایوان میں آ کر یہ کہنا چاہیے کہ 'میں بحث کرنا چاہتا ہوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔' لیکن اس کے بجائے، وہ پوری طرح سے چھپ رہے ہیں۔ ایوان کی کارروائی نہ ہو پانے کے لیے حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے۔ ان کے ایجنڈے مختلف ہیں، لیکن بھارت کے عوام نے اس ایجنڈے کو شکست دے دی ہے۔'
#WATCH | Delhi: When asked about the ruling side's protest, TMC MP Mahua Moitra says, " have you ever seen this. a govt who has been in power for the past 12 years is sloganeering "murdabad" against the leader of opposition in parliament. such is their condition - that the prime… https://t.co/yGXJOJ8bL1 pic.twitter.com/Zk5BMP7hq2— ANI (@ANI) August 13, 2026
ٹی ایم سی رکن اسمبلی مہوا موئترا نے یہ بات کہی
حکمراں پارٹی کے احتجاج کے بارے میں پوچھے جانے پر ٹی ایم سی ایم پی مہوا موئترا نے کہا، "کیا آپ نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ہے؟ پچھلے 12 سالوں سے برسر اقتدار رہنے والی حکومت پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے خلاف 'ان کو مردہ باد' کے نعرے لگا رہی ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آنے سے ڈرتے ہیں، جب کہ انہوں نے پی ایم کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے انٹرویو نہیں دیا۔ پارلیمنٹ کے پورے اجلاس کے دوران آج (مانسون اجلاس کا) آخری دن ہے اور ٹریژری بنچ ہمارا سامنا کر رہی ہے اور آج سیڑھیوں پر ہے۔