پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: این ڈی اے اور اپوزیشن ارکان پارلیمان آمنے سامنے، پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ
پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: اپوزیشن کے تعطل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ کررہے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 11:39 AM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج 17واں دن ہے۔ رام مندر کے چڑھاوا چوری اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے کو لے کر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ اسی معاملے پر آج بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان کے ہنگامے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف، بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد (NDA) کی پارلیمانی پارٹی کے ہفتہ وار اجلاس 'منگل ملن' میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، پارٹی کے قومی صدر نتن نبین، مرکزی وزیر جے پی نڈا اور این ڈی اے کے دیگر رہنما شامل ہوئے۔
این ڈی اے (NDA) پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ کو پی ایم مودی کے ساتھ ترنگا لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔ منگل ملن اجلاس کے بعد این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ نکالا۔ یہ مارچ مانسون سیشن کے دوران اپوزیشن کی طرف سے پیدا کیے گئے تعطل کے احتجاج میں ہے، جو جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان سے جڑا ہوا ہے۔ اس دوران، مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن ریجیجو نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ انہیں اب پارلیمنٹ سے 'بھاگنا' نہیں چاہیے، کیونکہ وزیر داخلہ امت شاہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
#WATCH | Delhi: NDA MPs hold a protest march towards Parliament's Makar Dwar carrying placards against the Opposition, alleging that they are running away from discussion despite the government stating that HM Amit Shah is ready for discussion on the student protests issue. pic.twitter.com/xuDuEpiln6— ANI (@ANI) August 11, 2026
اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کا احتجاج
پرینکا گاندھی واڈرا، اکھلیش یادو اور دیگر اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ نے رام مندر کے چندے کی چوری کو لے کر پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب این ڈی اے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے۔ پارلیمنٹ احاطے میں احتجاج کے دوران این ڈی اے اور اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ میں جھڑپ بھی ہوئی۔
#WATCH | Delhi: Opposition MPs, including Priyanka Gandhi Vadra, Akhilesh Yadav and others, hold a protest in Parliament over Ram temple donations theft. pic.twitter.com/YTGsZpgHSO— ANI (@ANI) August 11, 2026
وزیر داخلہ طلبہ کے معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار: اسپیکر
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ارکانِ پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کریں اور ایوان کی کارروائی پرامن طریقے سے چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ طلبہ کے معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مقتدرہ پارٹی (NDA) اور اپوزیشن، دونوں ہی طرف کے ارکانِ پارلیمنٹ سے ایوان کو کام کرنے دینے کی گزارش کی۔ تاہم، ارکانِ پارلیمنٹ کا احتجاج جاری رہا۔ اس کے باعث، لوک سبھا کی کارروائی آج دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔
#MonsoonSession2026— SansadTV (@sansad_tv) August 11, 2026
लोकसभा अध्यक्ष @ombirlakota ने सांसदों से विरोध-प्रदर्शन बंद कर सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने सत्ता पक्ष (NDA) और विपक्ष, दोनों के सांसदों से सदन को चलने देने का आग्रह किया। हालांकि, सांसदों का विरोध-प्रदर्शन जारी रहा।
इसके… pic.twitter.com/BFBMIrXqqE
دس بچے پیلٹ گن سے زخمی ہوئے: رکنِ پارلیمنٹ ڈمپل یادو
سماجوادی پارٹی کی رکنِ پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے کہا، 'ہم دونوں معاملات پر بیان چاہتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ ایوان میں آکر بیان دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آر ٹی آئی (RTI) سے ملی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم دس بچے پیلٹ گن سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حکومت کے ان پہلے کے دعوؤں کے بالکل برعکس ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر (FIR) درج نہیں کی جائے گی، پھر بھی، اب ایک 15 سالہ لڑکی کے خلاف 'زیرو ایف آئی آر' درج کی جا رہی ہے، جس میں اس کی عمر غلط طریقے سے 25 سال بتائی گئی ہے۔'
#WATCH | Delhi: Samajwadi Party MP Dimple Yadav says, " we want statements on both issues, but the home minister absolutely does not wish to come to the house and deliver one. this is because information obtained through rti filings reveals that at least ten children have… https://t.co/sMgu5gAzfz pic.twitter.com/pPrn0BOHVH— ANI (@ANI) August 11, 2026
کنگنا راناوت نے این ڈی اے کے احتجاجی مارچ کے بارے میں کیا کہا
بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا راناوت نے کہا، 'راہل گاندھی نے بحث کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شروع میں انہوں نے 'کاکروچ پروٹسٹ' پر بحث کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب انہیں اس کے لیے بلایا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ کتنا دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کو ایک دن بھی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔'
#WATCH | Delhi: BJP MP Kangana Ranaut says, " rahul gandhi has refused to hold a discussion. initially, he demanded a discussion regarding the 'cockroach protest,' but when he was invited to do so, he declined. you can see how much they are betraying the country; they are not… https://t.co/DiRQ7pB5Y7 pic.twitter.com/d1syM3dTRa— ANI (@ANI) August 11, 2026
این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ نے احتجاجی مارچ نکالا
این ڈی اے (NDA) کے ارکانِ پارلیمنٹ نے اپوزیشن کے خلاف پلے کارڈز لے کر پارلیمنٹ کے مکر دوار (Makar Dwar) کی طرف احتجاجی مارچ نکالا۔ ان کا الزام ہے کہ اپوزیشن بحث سے بھاگ رہی ہے، جب کہ حکومت نے صاف کہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہیں۔
VIDEO | Delhi: NDA and Opposition MPs come face to face during their protest at Parliament premises.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OiZHNDaF2s
اپوزیشن بار بار اپنی بات بدل رہا ہے: وزیر چراغ پاسوان
مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا، 'اپوزیشن نے جس طرح پورے سیشن میں رکاوٹ ڈالی، آج جب حکومت ہر معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، تو اپوزیشن بار بار اپنی بات بدل رہا ہے۔ کبھی وہ ایک معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کبھی کسی اور معاملے پر جواب مانگتے ہیں۔ اپوزیشن اور راہل (گاندھی) جی کی بار بار اپنی بات بدلنے کی اس عادت نے ایوان کی کارروائی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔'
VIDEO | Parliament Monsoon Session: NDA MPs hold a march inside Parliament premises over police action against protesting students in Jharkhand.— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
Union Minister Chirag Paswan says, “The way the Opposition kept disrupting the entire session. Today, when the government is ready to… pic.twitter.com/bNgtbDIaNR
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says, " the lop's attitude during this whole monsoon session has been unfortunate. they keep moving the goalposts. criminal waste of taxpayers' money is happening here. they are not allowing the house to function... rahul gandhi only wants to… pic.twitter.com/Goxat2rvcj— ANI (@ANI) August 11, 2026
طلبہ کو بیانات نہیں، کارروائی چاہیے: بانسری سوراج
بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ بانسری سوراج نے کہا، 'جھارکھنڈ میں راہل گاندھی جی اپوزیشن لیڈر کی طرح ردعمل دے رہے ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جھارکھنڈ میں طلبہ جوابدہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جھارکھنڈ حکومت میں اتحادی ہے۔ طلبہ کو بیانات نہیں، کارروائی چاہیے۔'