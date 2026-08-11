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پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: این ڈی اے اور اپوزیشن ارکان پارلیمان آمنے سامنے، پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ

پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: اپوزیشن کے تعطل کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے این ڈی اے کے ارکان پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ کررہے ہیں۔

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پارلیمنٹ کا مانسون سیشن (ANI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2026 at 11:39 AM IST

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نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کا آج 17واں دن ہے۔ رام مندر کے چڑھاوا چوری اور احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی کے معاملے کو لے کر حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان تعطل برقرار ہے۔ اسی معاملے پر آج بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن ارکان کے ہنگامے کے امکانات ہیں۔ دوسری طرف، بی جے پی کی قیادت والے قومی جمہوری اتحاد (NDA) کی پارلیمانی پارٹی کے ہفتہ وار اجلاس 'منگل ملن' میں وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، پارٹی کے قومی صدر نتن نبین، مرکزی وزیر جے پی نڈا اور این ڈی اے کے دیگر رہنما شامل ہوئے۔

این ڈی اے (NDA) پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ کو پی ایم مودی کے ساتھ ترنگا لہراتے ہوئے دیکھا گیا۔ منگل ملن اجلاس کے بعد این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے احاطے میں مارچ نکالا۔ یہ مارچ مانسون سیشن کے دوران اپوزیشن کی طرف سے پیدا کیے گئے تعطل کے احتجاج میں ہے، جو جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کارروائی پر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان سے جڑا ہوا ہے۔ اس دوران، مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن ریجیجو نے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ انہیں اب پارلیمنٹ سے 'بھاگنا' نہیں چاہیے، کیونکہ وزیر داخلہ امت شاہ ان کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔

اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ کا احتجاج

پرینکا گاندھی واڈرا، اکھلیش یادو اور دیگر اپوزیشن ارکانِ پارلیمنٹ نے رام مندر کے چندے کی چوری کو لے کر پارلیمنٹ میں احتجاج کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آ گیا جب این ڈی اے اور اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ آمنے سامنے آ گئے۔ پارلیمنٹ احاطے میں احتجاج کے دوران این ڈی اے اور اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ میں جھڑپ بھی ہوئی۔

وزیر داخلہ طلبہ کے معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار: اسپیکر

لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ارکانِ پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ اپنا احتجاج ختم کریں اور ایوان کی کارروائی پرامن طریقے سے چلنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر داخلہ طلبہ کے معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے مقتدرہ پارٹی (NDA) اور اپوزیشن، دونوں ہی طرف کے ارکانِ پارلیمنٹ سے ایوان کو کام کرنے دینے کی گزارش کی۔ تاہم، ارکانِ پارلیمنٹ کا احتجاج جاری رہا۔ اس کے باعث، لوک سبھا کی کارروائی آج دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔

دس بچے پیلٹ گن سے زخمی ہوئے: رکنِ پارلیمنٹ ڈمپل یادو

سماجوادی پارٹی کی رکنِ پارلیمنٹ ڈمپل یادو نے کہا، 'ہم دونوں معاملات پر بیان چاہتے ہیں، لیکن وزیر داخلہ ایوان میں آکر بیان دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آر ٹی آئی (RTI) سے ملی معلومات سے پتہ چلا ہے کہ کم از کم دس بچے پیلٹ گن سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حکومت کے ان پہلے کے دعوؤں کے بالکل برعکس ہے جن میں کہا گیا تھا کہ پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے علاوہ، حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر (FIR) درج نہیں کی جائے گی، پھر بھی، اب ایک 15 سالہ لڑکی کے خلاف 'زیرو ایف آئی آر' درج کی جا رہی ہے، جس میں اس کی عمر غلط طریقے سے 25 سال بتائی گئی ہے۔'

کنگنا راناوت نے این ڈی اے کے احتجاجی مارچ کے بارے میں کیا کہا

بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ کنگنا راناوت نے کہا، 'راہل گاندھی نے بحث کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ شروع میں انہوں نے 'کاکروچ پروٹسٹ' پر بحث کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب انہیں اس کے لیے بلایا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ کتنا دھوکہ کر رہے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کو ایک دن بھی کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔'

این ڈی اے ارکانِ پارلیمنٹ نے احتجاجی مارچ نکالا

این ڈی اے (NDA) کے ارکانِ پارلیمنٹ نے اپوزیشن کے خلاف پلے کارڈز لے کر پارلیمنٹ کے مکر دوار (Makar Dwar) کی طرف احتجاجی مارچ نکالا۔ ان کا الزام ہے کہ اپوزیشن بحث سے بھاگ رہی ہے، جب کہ حکومت نے صاف کہا ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ طلبہ کے احتجاج کے معاملے پر بحث کے لیے تیار ہیں۔

اپوزیشن بار بار اپنی بات بدل رہا ہے: وزیر چراغ پاسوان

مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا، 'اپوزیشن نے جس طرح پورے سیشن میں رکاوٹ ڈالی، آج جب حکومت ہر معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، تو اپوزیشن بار بار اپنی بات بدل رہا ہے۔ کبھی وہ ایک معاملہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو کبھی کسی اور معاملے پر جواب مانگتے ہیں۔ اپوزیشن اور راہل (گاندھی) جی کی بار بار اپنی بات بدلنے کی اس عادت نے ایوان کی کارروائی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔'

طلبہ کو بیانات نہیں، کارروائی چاہیے: بانسری سوراج

بی جے پی رکنِ پارلیمنٹ بانسری سوراج نے کہا، 'جھارکھنڈ میں راہل گاندھی جی اپوزیشن لیڈر کی طرح ردعمل دے رہے ہیں۔ وہ اپنی باتوں کو گھما پھرا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ جھارکھنڈ میں طلبہ جوابدہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی شاید یہ بھول رہے ہیں کہ ان کی پارٹی جھارکھنڈ حکومت میں اتحادی ہے۔ طلبہ کو بیانات نہیں، کارروائی چاہیے۔'

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