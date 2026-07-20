پارلیمنٹ کا مانسون سیشن: اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان دونوں ایوانوں کی کارروائی ملتوی کر دی گئی
مانسون سیشن کے پہلے روز این ای ای ٹی اور رام مندر عطیہ کی چوری کے معاملے پر اپوزیشن نے زوردار آواز اٹھائی۔
Published : July 20, 2026 at 4:55 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس میں پیر کے روز زوردار ہنگامہ ہوا۔ کانگریس کے زیرقیادت اپوزیشن ارکان نے نیٹ یو جی کے پیپر لیک پر بحث کرنے اور ایودھیا میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیترا ٹرسٹ کے فنڈز کے مبینہ غبن پر بحث کا مطالبہ کرنے کے بعد دونوں ایوانوں کو دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی اور 21 جولائی کو صبح 11 بجے دوبارہ شروع ہو گی۔ لوک سبھا کی کارروائی بھی کل صبح 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ 13 اگست تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں سیاسی طور پر الزامات کی توقع ہے، کیونکہ اپوزیشن آئندہ ریاستی انتخابات سے قبل اہم مسائل پر بحث کا مطالبہ کر رہی ہے۔
آج لوک سبھا میں اپوزیشن کے نعروں کے درمیان، مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ترمیمی بل، 2026 پیش کیا۔ میگھوال نے اس بل کو پیش کرنے کے لیے اجازت مانگی، جس میں سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ایکٹ، 1956 میں مزید ترمیم کی کوشش کی گئی ہے۔مجوزہ قانون کا مقصد مرکزی حکومت کے جاری کردہ آرڈیننس کو تبدیل کرنا ہے، جس کے تحت سپریم کورٹ میں ججوں کی منظور شدہ تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کردی گئی تھی۔
سپریم کورٹ (ججوں کی تعداد) ترمیمی بل، 2026 کے علاوہ، حکومت قومی عزت کی توہین (ترمیمی) بل، 2026 کو بھی راجیہ سبھا میں پیش کر رہی ہے۔ مجوزہ قانون سازی کا مقصد قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام کے قانون 1971 میں ترمیم کرنا ہے تاکہ قومی گیت وندے ماترم کی توہین کو مجرمانہ جرم بنایا جا سکے۔
اپوزیشن نے اشارہ دیا ہے کہ وہ سیشن کے دوران مبینہ یو جی نیٹ پیپر لیک، ایودھیا میں شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو عطیات کے مبینہ غبن اور دیگر مسائل پر بحث کا مطالبہ کرے گی۔