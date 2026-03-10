ETV Bharat / bharat

لوک سبھا میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث، اپوزیشن کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی امید

بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ: پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر آج بحث ہوگی۔

لوک سبھا اسپیکر اوم برلا (File/ ANI)
ETV Bharat Urdu Team

March 10, 2026

نئی دہلی: پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کا آج دوسرا دن ہے۔ پیر کو، پہلے دن، ایران جنگ پر بحث کے مطالبے پر پارلیمنٹ میں بڑا ہنگامہ ہوا، جس سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں خلل پڑا۔ آج پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ آرائی متوقع ہے کیونکہ کانگریس کے ارکان پارلیمنٹ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تحریک پیش کرسکتے ہیں۔ اپوزیشن کے 118 ارکان پارلیمنٹ نے اس تحریک پر دستخط کیے ہیں، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ اسپیکر نے مبینہ طور پر قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو ایوان میں بولنے کی اجازت نہ دے کر "متعصبانہ" انداز میں کام کیا۔

تاہم تحریک عدم اعتماد، ایوان کی اجازت پر پیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اس تحریک پر بحث کا آغاز کریں گے۔ بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر، نشی کانت دوبے، روی شنکر پرساد اور بھرتوہری مہتاب اس معاملے پر اپنے خیالات پیش کریں گے۔ لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس) کے چراغ پاسوان بھی بحث کے دوران ایوان سے خطاب کریں گے۔

جنگ سے پہلے وزیر اعظم مودی اسرائیل میں کیا کر رہے تھے؟ سنجے راوت کا سوال

لوک سبھا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر شیو سینا (یو بی ٹی) راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے منگل کو کہا کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جاری رہے گا۔ کل (پیر) دونوں ایوانوں میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے ہندوستان پر اثرات کے بارے میں مطالبات اٹھائے گئے۔ جنگ کے اثرات پر بات کرنا ملکی مفاد میں ہے لیکن حکومت اس پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ وزیر خارجہ نے کل ’’امن‘‘ کی بات کی، جب کہ ہمارے ملک کے اطراف کے علاقوں میں بدامنی ہے۔ جنگ سے پہلے وزیر اعظم (نریندر مودی) اسرائیل میں کیا کر رہے تھے؟

دوسرے بیچ کے گرانٹس کے ضمنی مطالبات پر نرملا سیتا رمن کا بیان

کانگریس کے ممبران پارلیمنٹ گورو گوگوئی، منیش تیواری، دیپیندر سنگھ ہڈا اور جوتھیمانی لوک سبھا میں اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک کی حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے۔ دریں اثنا، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن دونوں ایوانوں میں 2025-26 کے دوسرے بیچ کے گرانٹس کے ضمنی مطالبات پر ایک بیان پیش کریں گی۔

لوک سبھا میں، ماہی پروری، حیوانات اور ڈیری کے وزیر مملکت ایس پی سنگھ بگھیل (حیوانات اور ڈیری، ماہی پروری کی وزارت، حیوانات اور ڈیری) زراعت، حیوانات اور فوڈ پروسیسنگ کی قائمہ کمیٹی کی چوتھی رپورٹ (2024-25) میں دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کی صورتحال پر بیان دیں گے۔

دیہی ترقی کی وزارت کے کام کاج پر بحث

راجیہ سبھا ماحولیات، جنگلات اور موسمیاتی تبدیلی کی وزارت کے کام کاج پر دوبارہ بحث شروع کرے گی، جس میں وزیر پیر کو بی جے پی کے رکن اسمبلی گھنشیام تیواری کے ذریعہ اٹھائے گئے ایک معاملے کا جواب دیں گے۔ ایجنڈے کے مطابق راجیہ سبھا میں دیہی ترقی کی وزارت کے کام کاج پر بھی بحث ہونے والی ہے۔ پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس 28 جنوری کو شروع ہوا۔ بجٹ اجلاس کا پہلا حصہ 13 فروری تک جاری رہا اور دوسرا حصہ 2 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔

حکومت عوام کو گمراہ کر رہی ہے: رام گوپال یادو

مہاراشٹرا اور کرناٹک میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قلت کی خبروں کے بارے میں سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ رام گوپال یادو نے کہا کہ دنیا بھر میں قلت ہے لیکن ہماری حکومت یہ دعویٰ کر کے عوام کو گمراہ کر رہی ہے کہ ایل پی جی، پٹرول اور ڈیزل کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ بھارت میں آنے والے خام تیل کا 80 فیصد اس وقت بند ہو کر حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو جس کا نقصان ہو رہا ہے۔"

    [

سنجے سنگھ نے راجیہ سبھا میں تحریک التواء کا دیا نوٹس

عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ نے راجیہ سبھا میں قاعدہ 267 کے تحت تحریک التواء کا نوٹس دیا ہے، جس میں مغربی ایشیا میں جنگ کے ہندوستان کی توانائی کی سلامتی، معیشت، تجارت، گھریلو ایندھن کی قیمتوں اور ہندوستانی تارکین وطن پر پڑنے والے اثرات پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔

