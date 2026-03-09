پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلہ کا آج سے آغاز، جے شنکر مغربی ایشیا کے بحران پر دیں گے بیان، کانگریس نے کیا بحث کا مطالبہ

پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلہ کا آج سے آغاز، جے شنکر مغربی ایشیا کے بحران پر دیں گے بیان، کانگریس نے کیا بحث کا مطالبہ
اس بجٹ اجلاس میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی اپوزیشن کی تحریک پر بھی بات ہو سکتی ہے۔
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر مغربی ایشیا کی صورتحال پر لوک سبھا میں بیان دیں گے۔ اتوار کو جاری کردہ لوک سبھا کے کام کاج کی فہرست کے مطابق، جے شنکر مغربی ایشیا میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں اراکین کو بریف کریں گے۔
دریں اثنا، کانگریس نے مغربی ایشیا کی ابھرتی ہوئی صورتحال پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے ایک ایکس پوسٹ میں کہا کہ وزراء کے بیانات میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسی معلومات فراہم کرتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتے ہیں اور ارکان پارلیمنٹ کو وضاحت طلب کرنے یا سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے۔
لوک سبھا اسپیکر کے خلاف نوٹس
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی اپوزیشن کی تحریک پر بھی بات ہو سکتی ہے۔ کانگریس کے تین ممبران پارلیمنٹ محمد جاوید، کوڈی کنل سریش اور مالو روی نے اس معاملے پر نوٹس داخل کیا ہے۔ بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں ہی اپوزیشن نے لوک سبھا اسپیکر کے خلاف نوٹس داخل کیا تھا جس پر 118 ارکان پارلیمنٹ کے دستخط تھے۔
اہم معاملات پر حکومت کو گھیرنے کی تیاری میں ہے اپوزیشن
کانگریس قیادت نے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کی مشترکہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر سید نصیر حسین نے کہا کہ متحدہ اپوزیشن کی ایک اہم میٹنگ پیر کو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملکارجن کھرگے کے چیمبر میں ہوگی۔ حزب اختلاف کی جماعتیں مغربی ایشیا کے بحران اور عبوری ہندوستان-امریکہ تجارتی معاہدے جیسے اہم مسائل پر حکومت کو گھیرنے کی اپنی حکمت عملی کا بھی فیصلہ کریں گی۔
Parliament Session | Congress MP Randeep Singh Surjewala gives Suspension of Business Notice in Rajya Sabha under Rule 267, demanding immediate discussion on the implications for India arising from the ongoing developments and tensions in West Asia.
مہنگائی اور گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافے پر بحث
ذرائع نے بتایا کہ اپوزیشن مہنگائی اور گھریلو ایل پی جی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے معاملے پر بھی حکومت کو پارلیمنٹ میں گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ کانگریس کے ایم پی حسین نے کہا، "ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے دوسرے مرحلے میں، ہم مغربی ایشیا کے بحران اور ہندوستان کی خارجہ پالیسی پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے اور ہمارا سیاسی موقف کیا ہوگا اس پر بات ہوگی۔
لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں تحریک التواء کا نوٹس
کانگریس کے رکن پارلیمنٹ رندیپ سنگھ سرجے والا نے راجیہ سبھا میں قاعدہ 267 کے تحت تحریک التواء کا نوٹس دیا، جس میں مغربی ایشیا میں پیشرفت اور کشیدگی کے ہندوستان پر اثرات پر فوری بحث کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح، کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال نے مغربی ایشیا میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال سے پیدا ہونے والے توانائی کے تحفظ سے متعلق نئے چیلنجوں پر بحث کے لیے لوک سبھا میں تحریک التواء کا نوٹس دیا۔
Delhi: On motion seeking the removal of Lok Sabha Speaker Om Birla, Samajwadi Party MP Akhilesh Yadav says, " there will be a meeting of the floor leaders, in which it will be decided how to proceed further."
"our foreign policy, under the bharatiya janata party…
خارجہ پالیسی گروی رکھ دی گئی: اکھلیش یادو
لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو ہٹانے کا مطالبہ کرنے والی تحریک کے بارے میں، سماج وادی پارٹی کے صدر اور ایم پی اکھلیش یادو نے کہا، "فلور لیڈروں کی میٹنگ ہوگی، جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ آگے کیسے اور کیا کام کرنا ہے۔" بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے دہلی پہنچنے والے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے کہا، "ہماری خارجہ پالیسی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں گروی رکھ دی گئی ہے۔ ہمارے بہت سے ہندوستانی شہری جو وہاں (مشرق وسطیٰ میں) پھنسے ہوئے ہیں وہ بہت سے تہوار نہیں منا سکے ہیں... ہندوستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟... وہاں فلور لیڈروں کی میٹنگ ہوگی۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سی چیزوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔"